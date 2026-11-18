El jefe de Estado aseguró que el caso se encuentra en investigación (Presidencia de la República/YouTube)

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró, durante una rueda de prensa oficial emitida en la mañana del miércoles, 18 de noviembre de 2026, que se dará a conocer un dosier sobre los llamados “sexocontratos”, caso que, según afirmó, involucra a 48 personas presuntamente contratadas a cambio de favores sexuales y que salpica al expresidente Gustavo Petro.

El dirigente nacional señaló que el material sobre los supuestos contratos será divulgado en los próximos días.

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“Los sexocontratos ya vienen, todo el dosier. Son cerca de 48 personas las que están en ese tema. Es decir, se contrataron a 48 personas buscando favores sexuales”, confirmó.

En cuanto a una supuesta infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aseguró que “también se está denunciando”, ya que “todos los días aparece un escándalo, un robo”.

El dirigente calificó de “repugnante” lo que atribuyó al gobierno anterior y lo responsabilizó por el deterioro de las cuentas públicas. “Dejaron quebrado el Estado por la corrupción, por la improvisación, la ineptitud”, declaró.

De manera paralela, el presidente confirmó que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, ingresó este 18 de noviembre a la sede de la Fiscalía General de la Nación para rendir declaración juramentada dentro de las indagaciones por los presuntos “sexocontratos”.

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Durante una declaración ante periodistas, el dirigente relacionó el caso con denuncias de corrupción contra la administración previa (captura de pantalla Presidencia de la República - Colprensa)

Ríos emitirá declaraciones ante el ente investigador sobre las vinculaciones que se habrían tenido como contraprestación favores sexuales para el expresidente Petro.

Entre las diligencias previstas figura la posibilidad de realizar inspecciones en las dependencias del Dapre para recolectar documentos y otros elementos que permitan contrastar los hechos denunciados.

Información publicada por Blu Radio indica que Ríos también ha afirmado que la Casa de Nariño habría sido utilizada para fiestas e ingreso de mujeres durante la anterior administración. Esos señalamientos forman parte de la denuncia que el funcionario puso en conocimiento del ente investigador.

La Fiscalía espera además la declaración de Deicy Jiménez, vinculada a las actuaciones por las presuntas irregularidades en la contratación.

El director del Dapre Carlos Ríos, también tendrá que presentarse ante la Fiscalía por el caso de "sexocontratos" atribuidos a Gustavo Petro (@CarlosARiosP/X)

De la Espriella denunció ante la Fiscalía otras irregularidades en Barrancabermeja

Durante la rueda de prensa, el presidente De la Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas irregularidades en siete procesos contractuales financiados con más de $119 mil millones de regalías en Barrancabermeja.

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Según explicó el mandatario, la Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos a Foncolombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado.

A partir de allí, ese organismo habría adjudicado siete procesos que, de acuerdo con la documentación citada por el Gobierno, no aparecieron publicados en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II).

Los contratos estaban relacionados con obras viales, instituciones educativas y proyectos de energía solar. “Los recursos de las regalías no son una chequera particular de ningún gobernante”, manifestó el presidente.

El jefe de Estado solicitó a la Fiscalía que determine si se configuraron delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, restricciones a la competencia, tráfico de influencias de particular, prevaricato por acción e intervención en política de funcionarios públicos.

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También radicó una petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que evalúe una posible colusión entre empresas en los procesos de selección.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades en contratos financiados con regalías en Barrancabermeja (Luisa Gonzalez/Reuters)

El Gobierno anunció un bloque de búsqueda contra la corrupción

Durante la declaración, De La Espriella informó que el Gobierno puso en marcha el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, una estrategia coordinada desde la Oficina de Transparencia de la Presidencia, dirigida por Cristina Lombana.

Lombana precisó que el bloque no reemplazará las funciones de los órganos de control. Su tarea será prevenir, detectar y articular información que permita presentar denuncias con elementos suficientes ante las autoridades competentes.

La funcionaria indicó que la estrategia contempla acuerdos con organismos de inteligencia, entidades de control, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las cámaras de comercio y la Registraduría Nacional del Estado Civil. También mencionó la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional.

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