María Antonia García de la Torre aseguró que en 2011 Hollman Morris la besó de manera forzada (@Caidadelatorre/X y José Herchel Ruiz/Colprensa)

Guardar

La columnista María Antonia García de la Torre se pronunció sobre la imputación de cargos que hizo la Fiscalía General de la Nación en contra de Hollman Morris, exgerente de Inravisión (Sistema de Medios Públicos, antes Rtvc), por el delito de acto sexual violento.

La también analista política indicó que la imputación de cargos surgió seis años después de que ella denunciara los hechos, relacionados con un presunto acto sexual no consentido en el que habría incurrido Morris en 2011. La columnista indicó que con la imputación de cargos, Morris ahora está formalmente vinculado al proceso penal —aunque eso no implica una condena—.

PUBLICIDAD

“Sigo adelante con la convicción de que se hará justicia. Invito a la opinión pública a ceñirse a los hechos expresados por la Fiscalía, para evitar desinformación que puede conducir a instancias de revictimización. Agradezco a todos los que, de una u otra manera, me han apoyado en esta larga lucha que ya da sus primeros frutos”, precisó García de la Torre en el comunicado que publicó en sus redes sociales.

Las autoridades iniciaron las indagaciones contra Hollman Morris en 2019, pero fue archivada en 2021 y 2022. En 2026, el caso fue reabierto (Colprensa)

La denunciante informó que no dará entrevistas a ningún medio de comunicación relacionadas con el proceso penal y que tampoco hará declaraciones públicas adicionales al respecto. Esto, con el objetivo de proteger su integridad y su intimidad y de respetar el desarrollo de la investigación.

PUBLICIDAD

“Para información adicional solicitada por periodistas, favor dirigirse a mi apoderada, María Camila Correa Flórez, quien será el único canal autorizado (@MkemitlaC)”, indicó.

Los hechos que son materia de investigación

En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación explicó que Hollman Morris será investigado formalmente por presuntamente haber intentado tener acercamientos de tipo sexual con la denunciante sin su consentimiento. Los hechos sobre los que se adelanta la indagación habrían ocurrido el 9 de diciembre de 2011, cuando la columnista, considerada víctima en el proceso penal, asistió a un encuentro de comunicadores en Madrid, España.

Según el ente acusador, el objetivo de García de la Torre era entrevistar a Hollman Morris, que para ese momento estaba promocionando un documental en la capital española. Después de ese encuentro, fueron a un establecimiento de comercio y, al parecer, en ese lugar, el exgerente la habría besado y tocado a la fuerza.

PUBLICIDAD

La columnista María Antonia García de la Torre reaccionó a la imputación de cargos contra Hollman Morris por acto sexual violento. Indicó que la decisión surge seis años después de haber denunciado los hechos que ahora son materia de investigación (@Caidadelatorre/X)

“No le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, el asco que produce ser besada a la fuerza y manoseada por un depredador sexual. Hollman Morris merece estar en la cárcel, no de jefe jeforum de los medios públicos de comunicación colombianos (sic)”, señaló la denunciante en una publicación en X, fechada el 21 de marzo de 2026.

En otro mensaje, García de la Torre indicó que el exgerente le habría puesto una cita en el hotel Atocha de Madrid porque “no conocía bien Madrid”. Posteriormente, habría afirmado que se le había quedado algo en su habitación y, presuntamente, pidió que lo acompañara.

PUBLICIDAD

“Obviamente le dije que NO. Y luego no se aguantó y me atacó en un lugar público”, precisó.

María Antonia García de la Torre afirmó que, presuntamente, Hollman Morris la besó y "manoseó" a la fuerza (@Caidadelatorre/X)

El ente acusador indicó que, con base en los elementos materiales probatorios analizados, la conducta atribuida a Hollman Morris constituiría una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la denunciante. En consecuencia, le imputó cargos por el delito de acto sexual violento, el cual no fue aceptado por el procesado.

“Los elementos materiales probatorios recopilados por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación indican que, posteriormente, en un establecimiento de comercio, Morris Rincón en posible estado de embriaguez habría ejercido comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la mujer”, indicó la Fiscalía en el comunicado.

PUBLICIDAD

Defensa de Hollman Morris se pronunció

El abogado Alejandro Carranza, que ejerce la defensa de confianza de Morris, indicó que la imputación de cargos no implica una condena contra su prohijado. Además, recordó que la indagación por estos hechos inició en 2019, pero fue archivada en 2021 y 2022, debido a que la Fiscalía concluyó entonces que lo sucedido no constituía un acto sexual violento. En 2026, el caso fue reabierto, pero, al parecer, sin que se cumplieran los requisitos para ello.

El abogado Alejandro Carranza, que ejerce la defensa de confianza de Hollman Morris, advirtió sobre la falta de cumplimiento de requisitos para la reapertura de la investigación contra su prohijado (@HombreJurista/X)

“Según la Corte Constitucional (C-1154 de 2005), un archivo solo se levanta con pruebas nuevas, y la reapertura de 2026 se apoyó en un cambio de enfoque sobre los mismos hechos. Hollman Morris, por su parte, acudió a la jurisdicción del lugar en que se dicen ocurridos”, señaló.

PUBLICIDAD

La defensa ya interpuso los recursos de ley e informó que acudirá a las vías legales y constitucionales que correspondan.