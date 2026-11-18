La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS. (Gestarsalud)

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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) designó el 17 de noviembre de 2026 a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS, una entidad que reúne cerca de 11,3 millones de afiliados y permanece bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024.

El odontólogo y especialista en seguridad social reemplazará a Roberto José Tercero Solano Navarra y deberá conducir la etapa más reciente de un proceso marcado por deudas, ausencia de estados financieros actualizados y reclamos por la atención.

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Gutiérrez Sampedro es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de la que egresó en 1987, y especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Su carrera ha estado vinculada a la administración de recursos, el aseguramiento en salud y la gestión de entidades públicas y privadas del sector.

Entre febrero de 2021 y octubre de 2022 dirigió la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). También estuvo al frente de Capital Salud EPS y fue designado director ejecutivo de Gestarsalud en septiembre de 2024. Su trayectoria incluye trabajos relacionados con la puesta en marcha de EPS Famisanar, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y el sistema de información del Servicio Público de Empleo.

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La nueva administración de la entidad deberá presentar un plan de trabajo dentro del mes posterior a la toma de posesión. (Adres/Boyacá 7 días)

Además, ejerció labores de docencia e investigación en las universidades Externado de Colombia, La Sabana, del Rosario y Católica. Con su nombramiento, se convertirá en el séptimo interventor de Nueva EPS desde el inicio de la medida administrativa.

Gutiérrez Sampedro reemplaza a Solano Navarra tras cerca de tres meses en el cargo

La designación se formalizó mediante la Resolución 2026320000011364-6. Roberto José Tercero Solano Navarra había asumido como interventor el 19 de agosto de 2026 y permaneció cerca de tres meses en el cargo.

La resolución acepta su renuncia y dispone que entregue a su sucesor los bienes, libros contables, registros y demás documentos relacionados con la administración de Nueva EPS. El empalme deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión.

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Solano Navarra tendrá, además, diez días para presentar a la Supersalud y al nuevo interventor una rendición de cuentas sobre su gestión y el estado en que entrega la aseguradora. También deberá colaborar en la transferencia de los asuntos que permanecían bajo su responsabilidad.

Por su parte, Gutiérrez Sampedro cuenta con cinco días hábiles para aceptar el nombramiento y tomar posesión. Hasta que ese trámite se complete, Mariam Liliana Carrillo Peña, quien ejercía como interventora suplente desde octubre, deberá custodiar los activos, registros e información de la entidad sin realizar actos de disposición.

La Supersalud exigirá un nuevo plan de trabajo para la intervención

La Supersalud no aprobó el plan de trabajo que había presentado Solano Navarra, debido a las observaciones y ajustes solicitados al documento. Por esa razón, una de las primeras tareas de Gutiérrez Sampedro será elaborar una nueva propuesta para orientar la administración de la EPS.

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El interventor deberá presentarla dentro del mes siguiente a su posesión. La Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas evaluará, discutirá y decidirá sobre su aprobación.

La intervención permanecerá vigente hasta abril de 2027. Durante ese período, la administración deberá atender las causas que dieron lugar a la medida y avanzar en la recuperación financiera y operativa de la entidad.

Las cuentas pendientes incluyen pérdidas por $ 4,8 billones en 2024

El relevo se produce en medio de una situación financiera que sigue sin resolverse. Nueva EPS aún no ha presentado sus estados financieros de 2025. En julio de 2026, después de una orden judicial, divulgó los resultados de 2024, que registraron pérdidas por $4,8 billones y deudas por $22,6 billones.

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Los activos de la aseguradora ascendían a $ 10,6 billones y el patrimonio mostraba un saldo negativo de $ 11,9 billones. Las obligaciones superaban los recursos disponibles para respaldarlas.

Como representante legal de la EPS, Gutiérrez Sampedro tendrá a su cargo la administración de sus recursos, operaciones y procesos. La Supersalud le ordenó reconstruir y aprobar los estados financieros, conciliar cuentas y presentar una estrategia con resultados verificables para recuperar la situación financiera y contable.

La resolución también establece que deberá comunicar a las autoridades competentes las irregularidades o inconsistencias contables, administrativas, jurídicas o técnico-científicas que identifique durante su gestión, cuando haya lugar a acciones de responsabilidad civil o penal.

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Las órdenes incluyen contratos, medicamentos y continuidad de tratamientos

La Superintendencia impartió 13 órdenes al nuevo interventor, entre ellas la depuración y caracterización epidemiológica de la población afiliada en un máximo de 30 días hábiles. Esa información deberá articularse con las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).

La administración deberá formalizar el 100 % de los vínculos contractuales con la red pública y privada de prestadores. También tendrá que garantizar que los tratamientos integrales en curso no se suspendan ni se interrumpan por razones administrativas o contractuales.

Las instrucciones incluyen agilizar la entrega de medicamentos y servicios pendientes, eliminar barreras de acceso, mejorar los traslados de pacientes y modernizar los sistemas de información. Nueva EPS deberá cumplir, además, las órdenes judiciales que protegen el derecho a la salud de sus afiliados.

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La entidad reunía aproximadamente 11,3 millones de afiliados a junio de 2026. Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Defensoría del Pueblo recibió cerca de 24.000 reclamaciones relacionadas con la aseguradora, en un contexto de quejas por dificultades y demoras en la atención.

La Supersalud mantendrá el seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas, la gestión de los recursos del sistema y la prestación de los servicios de salud mientras avanza la intervención.