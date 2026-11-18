De la Espriella defendió públicamente las condiciones en las que fue presentado alias Primo Gay después de su captura y afirmó que los procedimientos continuarán hasta que los responsables de actividades criminales respondan ante la justicia (Presidencia de la República-@AndresJRendonC/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la orden de un juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia de compulsar copias para investigar su actuación durante los operativos en los que fueron capturados alias Primo Gay y otros integrantes de estructuras armadas.

El mandatario rechazó los señalamientos relacionados con el trato a los detenidos y aseguró que sus derechos no han sido vulnerados durante los procedimientos adelantados por las autoridades.

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A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se refirió específicamente a la captura de “Primo Gay”, confirmada el 14 de noviembre de 2026, y defendió las condiciones en las que fue presentado el detenido después del procedimiento. “Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado”, escribió.

En la misma publicación, De la Espriella hizo referencia a las imágenes difundidas después de la captura y sostuvo que el detenido había sido capturado y puesto a disposición de las autoridades. Su pronunciamiento se produjo luego de que un juez solicitara investigar el trato dispensado a Primo Gay y a otros capturados, tras la publicación de un video en el que el presidente aparece frente a frente con los detenidos.

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