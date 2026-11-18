A partir de enero de 2027, Lacouture asumirá la conducción de la agenda de turismo de CAF (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

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María Claudia Lacouture dejará la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), responsabilidad que desempeña desde 2017, luego de presentar formalmente su renuncia ante la junta directiva de la organización.

La decisión fue comunicada este 18 de noviembre de 2026 por la institución, que confirmó la aceptación de su salida y anunció que adelantará un proceso de selección para designar a quien asumirá el cargo.

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De acuerdo con el comunicado de la junta directiva, la renuncia será efectiva a partir del 18 de diciembre de 2026, fecha hasta la cual Lacouture continuará al frente de la Cámara. Su salida está relacionada con el inicio de una nueva etapa profesional: desde enero de 2027 asumirá la conducción de la agenda de turismo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), desde Panamá y con responsabilidades de alcance iberoamericano.

La decisión pone fin a nueve años de gestión en AmCham Colombia, periodo durante el cual la ejecutiva estuvo al frente de las actividades de la organización y de su interlocución con el sector empresarial, las autoridades colombianas y las instituciones del Gobierno de Estados Unidos.

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