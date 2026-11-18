Las importaciones colombianas registraron un crecimiento de 33,7% en septiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

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El aumento de las compras de gas natural y de derivados del petróleo fue uno de los movimientos más pronunciados del comercio exterior colombiano en septiembre. Las adquisiciones de combustibles y productos de las industrias extractivas crecieron 91,2% frente al mismo mes de 2025, una variación que acompañó el avance general de las importaciones y contribuyó a ampliar el desequilibrio comercial del país.

En total, Colombia importó bienes por US$8.192,8 millones CIF durante septiembre de 2026. El monto superó en 33,7% el registrado un año atrás, cuando las compras externas llegaron a US$6.128,8 millones CIF. Los datos hacen parte del informe elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a partir de las declaraciones de importación presentadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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El déficit de la balanza comercial colombiana llegó a US$2.268,2 millones FOB en septiembre, frente a los US$1.135,1 millones registrados un año atrás (Puerto Antioquia)

El resultado también se reflejó en el balance acumulado. Entre enero y septiembre, las importaciones alcanzaron US$61.939,1 millones CIF, cifra 19,2% superior a la reportada durante los mismos nueve meses de 2025, cuando sumaron US$51.978,1 millones CIF. El comportamiento confirma que el valor de las compras externas mantuvo una tendencia de crecimiento en ese lapso.

Manufacturas concentraron la mayor parte de las compras

Aunque los combustibles registraron el mayor incremento porcentual, las manufacturas conservaron el primer lugar por participación. Este segmento representó el 72,8% del total importado en septiembre, con adquisiciones por US$5.963,2 millones CIF. En comparación con el mismo mes del año anterior, el valor aumentó 28,6%.

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Dentro de esa categoría, el avance estuvo relacionado con mayores compras de maquinaria y equipo de transporte, que crecieron 41%, y de productos químicos y productos conexos, con un aumento de 27,4%. Estos rubros explicaron el comportamiento de un grupo que concentra más de siete de cada diez dólares destinados a importaciones durante el mes.

El segundo componente por participación fue el de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Las compras externas de este grupo llegaron a US$1.187,2 millones CIF, equivalentes al 14,5% del total. Frente a septiembre de 2025, el monto aumentó 30,5%, impulsado principalmente por el crecimiento de 34,4% en las importaciones de productos alimenticios y animales vivos.

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Las manufacturas representaron el 72,8% del valor total de las compras externas del país, con maquinaria, transporte y productos químicos entre los principales componentes (Luisa Gonzalez/REUTERS)

Por su parte, los combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron US$1.037,1 millones CIF. Aunque su participación fue de 12,7%, registraron la variación más alta entre los grupos mencionados: 91,2% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El incremento de esta categoría estuvo asociado, en particular, con las compras de gas natural y manufacturado, que se dispararon 350,9%. También aumentaron 46,3% las adquisiciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos. La evolución de estos componentes explica buena parte del crecimiento registrado en el grupo durante septiembre.

El déficit comercial también se amplió

El aumento de las importaciones coincidió con un saldo comercial más negativo. Según el reporte del Dane, Colombia cerró septiembre de 2026 con un déficit de US$2.268,2 millones FOB. Un año antes, en el mismo mes, el resultado había sido deficitario en US$1.135,1 millones FOB, por lo que la diferencia negativa prácticamente se duplicó.

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Durante el noveno mes del año, las exportaciones sumaron US$5.410,7 millones FOB, mientras que las importaciones llegaron a US$7.679 millones FOB, medidas bajo la misma base de valoración. La distancia entre ambos valores determinó el déficit reportado.

La brecha también creció al revisar los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, el déficit de la balanza comercial se ubicó en US$16.134,9 millones FOB, por encima de los US$11.739,5 millones FOB registrados en igual lapso de 2025.

Las importaciones de gas natural y manufacturado aumentaron 350,9% durante septiembre, una de las variaciones más pronunciadas del informe del Dane (Europa Press)

En ese acumulado, Colombia exportó bienes por US$42.301,8 millones FOB e importó US$58.436,7 millones FOB. La diferencia entre las ventas y las compras externas dejó un saldo negativo superior al del año anterior y mostró que el desbalance comercial se profundizó durante el periodo analizado.

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