El ministro del Interior señaló que el balance fiscal del Estado demuestra el maluso de recursos públicos durante la administración Petro - (suministrado)

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El expresidente Gustavo Petro convocó movilizaciones para el jueves 19 de noviembre de 2026 en plazas públicas de Colombia, argumentando que el alza de los alimentos, la sequía y las decisiones tributarias del Gobierno nacional deterioran el poder adquisitivo de los trabajadores y la producción agrícola.

“El pueblo debe salir masivamente a las calles. Con IVA o sin IVA, ya la comida está creciendo de precios, lo que hace que caigan los salarios reales de todos los colombianos y colombianas”, expuso en sus redes sociales .

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El líder político del Pacto Histórico también cuestionó las propuestas legislativas vinculadas con la tributación y las definió como “propuestas de hambre, de pobreza en Colombia”. No identificó el proyecto ni los artículos concretos que respaldarían sus cálculos sobre los cambios impositivos.

El expresidente Gustavo Petro pidió salir a las calles ante la carestía de la comida (@petrogustavo/X)

Sobre las movilizaciones convocadas por sectores de oposición contra la Ley de Rescate Fiscal impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, sostuvo que la administración respetará y garantizará el derecho a la protesta pacífica.

“La institucionalidad ha diseñado una estructura jurídica para respetar la protesta social, la expresión legítima de los colombianos dentro de la ley y el ordenamiento jurídico. Esperamos que las protestas se desarrollen dentro del marco legal y constitucional”, manifestó en rueda de prensa.

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El ministro respondió a los cuestionamientos de Gustavo Petro

Alejandro Ordóñez sostuvo que la institucionalidad ha diseñado una estructura jurídica para respetar la expresión legítima de los colombianos dentro de la ley y el ordenamiento - crédito Presidencia - Colprensa

El titular de Interior respondió, además, a las críticas del expresidente Gustavo Petro, quien ha promovido las movilizaciones y cuestionado la situación económica durante la administración de Abelardo de la Espriella.

“La realidad nos muestra todo lo contrario. Los balances de carácter tributario, de carácter fiscal son evidentes. Los números no mienten y frente a esa hecatombe que heredamos la estamos enfrentando con toda la decisión y diseñando los instrumentos legales necesarios para salir del hoyo”, afirmó Ordóñez. En ese sentido, dijo que el Gobierno enfrenta las dificultades fiscales heredadas mediante instrumentos legales y decisiones de ajuste.

En sus declaraciones, reiteró que la protesta es una expresión social que el Gobierno respetará, siempre que se desarrolle dentro de la Constitución Política y la ley.

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Ordoñez ve con positivismo que se apruebe la Ley de Rescate

Alejandro Ordoñez señaló que el proyecto de ley es fundamental para el país - (suministrado)

El ministro Ordóñez afirmó que el Gobierno nacional mantiene conversaciones con las distintas bancadas del Congreso de la República para buscar acuerdos alrededor de la Ley de Rescate Fiscal. Tras reunirse con el Partido Liberal, aseguró que percibe disposición para avanzar en el trámite de la iniciativa.

Así las cosas, dijo que el Ejecutivo tiene expectativas de alcanzar un consenso político que permita aprobar el proyecto, con el que pretende responder a la situación económica y fiscal del país.

“Hay buenas expectativas, buenas noticias. El presidente expresó un aspecto importante que tiene que ver con las modificaciones que muchos sectores estaban esperando. Hay esperanza y estoy muy entusiasta”, señaló Ordoñez.

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El jefe de la cartera política agregó que los acercamientos con los partidos continuarán durante las próximas semanas. Según dijo, el Gobierno espera que, al finalizar la legislatura, pueda presentar avances sobre el proyecto.

Por su parte, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, confirmó ante el Congreso de la República que el proyecto de ley de Rescate Económico no incluirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta familiar y anunció que el Gobierno nacional revisa alternativas de recaudo para compensar ese cambio sin afectar la sostenibilidad fiscal.

Gómez hizo la precisión en la primera reunión con los coordinadores y ponentes de la iniciativa en el Congreso, donde comenzó la discusión sobre el nuevo texto que buscará llevarse a primer debate entre el 1 y el 2 de diciembre de 2026. El proyecto debe avanzar antes del cierre de la legislatura, previsto para el 16 de diciembre.

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