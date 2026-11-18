El Idiger recomendó el uso de protector solar y una hidratación constante frente a la jornada de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá alternó sol y lluvias el martes 17 de noviembre, una jornada que comenzó con temperaturas de hasta 25 °C y terminó con aguaceros que afectaron varios sectores de la capital del país.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó a través de sus redes sociales que el calor elevó el riesgo de deshidratación y recomendó a los ciudadanos usar protector solar y consumir agua durante el día.

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“Hoy se registran altas temperaturas en Bogotá. Según el SAB, la estación COLMAC, ubicada en Usaquén, reporta la temperatura más alta de la ciudad”, señaló el Idiger en sus redes sociales.

La ciudad registró una mañana cálida y una tarde marcada por precipitaciones, algunas acompañadas de granizo. El cambio de tiempo se concentró con mayor fuerza en el norte de Bogotá, aunque también alcanzó zonas del sur.

Bogotá registró temperaturas de hasta 25 °C el martes 17 de noviembre antes de la llegada de las precipitaciones (@IDIGER/X)

Las lluvias afectaron a Usaquén, Suba y otros sectores de Bogotá

Las precipitaciones sorprendieron a los habitantes de la capital durante la tarde, luego de varias horas de sol. Los reportes oficiales ubicaron los aguaceros más fuertes en las localidades de Usaquén y Suba.

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El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), programa del Idiger, también informó lluvias en San Cristóbal y Usme. En otros puntos de la ciudad se presentaron precipitaciones dispersas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que en Usaquén se superaron los 40 mm de agua acumulada. En esa localidad, los aguaceros estuvieron acompañados por granizo.

Las lluvias de intensidad moderada a fuerte redujeron la visibilidad en algunos corredores viales. La acumulación de agua sobre las calzadas y la menor adherencia de las llantas al pavimento exigieron mayor precaución durante los desplazamientos.

Algunos usuarios de redes sociales informaron congestión vehicular durante la tarde. Las autoridades de movilidad recomendaron prudencia a los pasajeros que circularon por las zonas con lluvias.

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El mapa muestra mayores afectaciones hacia el norte de la capital (Idiger/X)

El pronóstico ya anticipaba un aumento de la nubosidad

El pronóstico difundido desde la mañana advertía que la cobertura de nubes aumentaría durante la tarde. También contemplaba lluvias ligeras a moderadas en distintos puntos de Bogotá.

Para la noche, la posibilidad de lloviznas se extendía hacia localidades del norte y occidente de la capital. El SAB recomendó consultar sus actualizaciones antes de salir y durante los recorridos.

El organismo distrital recordó que la línea 123 está habilitada para atender situaciones de emergencia en Bogotá. La recomendación apunta a que los ciudadanos informen cualquier hecho que pueda representar un riesgo.

Bogotá tendrá una máxima de 20 °C el miércoles 18 de noviembre

El Idiger prevé que la temperatura máxima alcance los 20 °C el miércoles 18 de noviembre. La previsión representa un descenso frente al valor registrado durante la jornada anterior.

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Las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón y Kennedy tendrán un cielo entre parcialmente y mayormente nublado. En esos sectores existe probabilidad de lluvias.

La entidad reiteró que la hidratación debe mantenerse incluso cuando el cielo permanezca cubierto. El uso de protector solar también resulta aconsejable para quienes permanezcan en la calle durante el día.

La combinación de cambios de temperatura, nubosidad y lluvias obliga a revisar las alertas meteorológicas antes de iniciar los trayectos. Esa información permite anticipar posibles afectaciones en la movilidad y adoptar medidas de cuidado personal.