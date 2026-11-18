El evento de la Corporación Matamoros se llevó a cabo la noche del martes 17 de noviembre de 2026 en Bogotá (Policía Nacional)

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Una mujer de inteligencia fue elegida como la Mejor Policía de Colombia 2026 por su labor contra las disidencias de las Farc.

La funcionaria de la Dirección de Inteligencia Policial fue la historia más votada por los colombianos en los Premios Excelencia Policial 2026.

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Su trabajo encubierto aportó información clave para la operación que permitió neutralizar a alias Max Max, señalado explosivista de las disidencias de las Farc.

La mujer cuya identidad se mantiene en reserva estricta por motivos de seguridad, es integrante de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), fue elegida durante la XVI edición de los Premios Excelencia Policial, realizada en Barranquilla, Atlántico, y en la que estuvo el presidente Abelardo de la Espriella.

La uniformada obtuvo el mayor respaldo ciudadano entre las historias finalistas del certamen, luego de participar en una operación de inteligencia de alto riesgo que permitió infiltrar la organización criminal liderada por Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, a quien se dio de baja y que era señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

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La labor encubierta de la funcionaria resultó determinante para recopilar información que luego fue utilizada en una operación conjunta de la fuerza pública.

Esa intervención culminó con la neutralización de Castillo Cortés el 12 de agosto de 2026 en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

El señalado integrante de las disidencias acumulaba cerca de una década de trayectoria criminal y era investigado por su presunta participación en la planeación y ejecución de atentados con explosivos contra miembros de la fuerza pública y población civil en Valle del Cauca y Cauca.

“Max Max” también habría estado relacionado con el secuestro de un menor de edad en Jamundí, entre otras acciones violentas.

La historia de la agente de inteligencia fue reconocida inicialmente en la categoría ‘Garantes de paz: Inteligencia estratégica al servicio de paz’, pero el respaldo de los ciudadanos en la plataforma digital de votación le otorgó además el máximo galardón de la noche: Mejor Policía de Colombia 2026.

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Su reconocimiento no solo destaca una misión puntual, además representa el trabajo silencioso de los hombres y mujeres que integran las áreas de inteligencia policial, y se trata de labores que, por su naturaleza, requieren reserva absoluta, preparación especializada y una constante exposición al riesgo para anticipar amenazas, prevenir atentados y combatir estructuras criminales.

La institución aclaró que tanto la voz como la imagen utilizadas en el video de presentación que se compartió durante el acto oficial fueron modificadas o representadas para evitar que la funcionaria pueda ser identificada. La medida busca garantizar su integridad y la continuidad de su labor.

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Los demás ganadores: diez historias reconocidas en Barranquilla

El homenaje también estuvo dirigido a las mujeres de la fuerza pública que cumplen misiones en distintas regiones del país, enfrentan las amenazas del crimen organizado, han perdido la vida en cumplimiento del deber o permanecen secuestradas.

La elección de esta heroína anónima, según lo que menciona el comunicado oficial de la Policía, busca exaltar el valor, la fortaleza y el sacrificio de quienes sirven a Colombia desde escenarios visibles y también desde el anonimato.

Los Premios Excelencia Policial 2026 reunieron a 43 finalistas seleccionados entre 714 uniformados postulados de diferentes regiones del país. Las distinciones reconocieron historias de heroísmo, liderazgo, innovación, solidaridad, vocación social y trayectoria institucional.

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En la categoría ‘Guardianes con humanidad’, fueron exaltados los subintendentes José Manuel Rodríguez Reyes y Richard Javier Somosa Guarín, de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Ambos participaron en la liberación de un ciudadano que se encontraba secuestrado y en grave riesgo, en una intervención que destacó la protección de la vida y la libertad.

El reconocimiento de ‘Protectores de vida’ fue otorgado al coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, y a los Comandos Jungla que reaccionaron ante un ataque armado.

Su capacidad operativa permitió contener la agresión y evacuar a uniformados lesionados.

Por su parte, la categoría ‘Transformadores del servicio de policía’ destacó la iniciativa Universidad Policial: educación que construye una Policía más profesional. El premio fue para el teniente coronel Jesús Enrique Villamizar Suárez, el intendente jefe Roger Smith Muñoz Díaz y el subintendente Camilo Beltrán Malagón, integrantes de la Dirección de Educación Policial.

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En el componente social, el patrullero Alfreiderman Amaya Valencia, de la Policía Metropolitana de Cartagena, fue reconocido como ‘Constructor de sueños’ por impulsar desde hace tres años un comedor comunitario que beneficia a más de 70 niños y niñas en condición de vulnerabilidad.

La distinción de Líderes integrales fue entregada al subintendente Alexander Campos Mercado, de la Dirección de Sanidad, por su atención humanizada y acompañamiento a pacientes y familiares en momentos difíciles.

Otro de los uniformados exaltado fue el intendente jefe Faiver Camero Bautista, del Departamento de Policía Huila, como uno de los ‘Mejores comandantes de estación’, gracias a su liderazgo durante un ataque armado contra la Estación de Policía de Tesalia.

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En reconocimiento a la trayectoria, el agente Pedro Salcedo Ramos, del Departamento de Policía Bolívar, recibió el premio Policía un día, policía toda la vida, tras más de 42 años de servicio.

A su vez, el técnico de servicios 21 Albeiro Arias Urueña, de la Dirección de Talento Humano, fue destacado en la categoría Servidores que inspiran por sus más de 35 años de trabajo institucional.

Entre los jóvenes reconocidos estuvo el auxiliar de Policía Wilffer Ney Mendoza Londoño, del Departamento de Policía La Sabana, quien recibió el premio ‘Jóvenes con compromiso social’ por enseñar idiomas de manera voluntaria a niños, jóvenes y adultos de zonas rurales.

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La ceremonia también incluyó el reconocimiento especial Policía por siempre, otorgado a la intendente Aychel Madrigal Glavis y al agente Mario Jiménez Salinas, integrantes de la Reserva Policial que continúan desarrollando iniciativas de servicio a la comunidad.

Con dieciséis ediciones realizadas, los Premios Excelencia Policial han reconocido a más de 640 integrantes de la institución.