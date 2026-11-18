La actriz colombiana Lorna Cepeda, Patricia Fernández en 'Yo soy Betty, la fea', recordó cómo le descubrieron un cáncer de piel por un lunar en la espalda. EFE/José Jácome

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Un lunar en la espalda que nadie notó durante meses. Primero lo mencionó un técnico de sonido en un set de grabación; después, la niñera de sus hijos se horrorizó al verlo. Fue así como Lorna Cepeda descubrió que tenía cáncer de piel.

Fue un compañero de grabación el primero en alertarla. La actriz colombiana recordada por su participación en Yo soy Betty, la fea como Patricia Fernández, reveló en una entrevista con el programa La red que su diagnóstico de cáncer de piel llegó en 2016 tras ignorar durante meses un lunar en la espalda que no dejaba de sangrar.

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Cepeda contó que la primera señal ocurrió durante unas grabaciones en Cartagena, cuando un técnico de sonido del set le advirtió que tenía algo sangrando en la espalda. “Nunca lo sentí. Un chico de micrófono, un compañero de sonido, me dijo un día: ‘Oye, algo te está sangrando en la espalda’”, recordó la actriz.

Un sonidista advirtió a la actriz Lorna Cepeda sobre un lunar sangrante en su espalda durante un rodaje en Cartagena de Indias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, Cepeda no le dio importancia al asunto y lo atribuyó a una picadura de insecto.

La niñera de sus hijos encendió la alarma definitiva

Cinco meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, fue la niñera de sus hijos quien le tomó una fotografía de la zona y la obligó a confrontar la realidad.

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La imagen mostró un lunar de aspecto irregular, prominente y con sangrado constante. “Era una cosa asquerosa, era como un lunar ya muy hacia afuera y sangraba, sangraba y sangraba”, describió la actriz en la entrevista. Aunque Cepeda todavía consideró que podía tratarse de una verruga, la imagen la convenció de consultar con un especialista.

El dermatólogo que la atendió le llamó la atención de inmediato por no haber acudido antes, y procedió a realizarle una biopsia de urgencia. Los resultados confirmaron el diagnóstico: cáncer de piel, específicamente un melanoma. “Fue muy doloroso, muy asustador”, admitió la actriz.

La fe fue parte central de su proceso

Tras el diagnóstico, Cepeda fue remitida a oncología para definir el tratamiento a seguir. En medio de la incertidumbre, la actriz recurrió a un altar que tiene en su casa dedicado a la Virgen de La Milagrosa. “Dije: ‘Señor, te entrego esto, toma la decisión que quieras tomar, pero si me dejas acá, déjame sana’”, relató.

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Fue su empleada la que la ayudó a ver lo que tenía en la espalda donde su dermatólogo encontró en la consulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poco después, afirmó haber sentido una presión cálida en la espalda sin que hubiera nadie a su alrededor. “Me quedé quieta y sentía los dedos y la palma de la mano, algo muy caliente. Pensé: ‘Me están curando’”, describió.

La intervención quirúrgica para extirpar el melanoma resultó exitosa. Los exámenes posteriores no encontraron metástasis ni células cancerígenas activas. “Desapareció completamente”, confirmó la actriz.

En total, le retiraron el lunar principal y varios más en distintas zonas de la espalda como medida preventiva. Hoy, Cepeda conserva más de 25 cicatrices en esa área, que describe con orgullo: “Las amo porque me recuerdan que sigo viva”.

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Desde entonces, el sol es un factor prohibido en su vida

La recuperación implicó cambios permanentes en su rutina. Cepeda tiene prohibido exponerse al sol, una restricción que ha modificado sus hábitos cotidianos y su forma de disfrutar actividades al aire libre.

“Ya no puedo tomar sol nunca más, ni siquiera un poquito”, señaló. La actriz también reflexionó sobre el papel del estrés en su estado de salud: “El cuerpo siempre te lo va a resentir en algún momento”, advirtió, en referencia a las cargas emocionales acumuladas durante años de trabajo.

Actualmente, Cepeda sigue bajo control dermatológico anual —luego de varios años con revisiones cada tres o cuatro meses— y reside en México junto a su esposo, Juan David. Su caso ha derivado en un llamado público a la prevención: “El cáncer de piel no se ve, por eso es tan importante estar atentos a cualquier cambio”, instó a sus seguidores.

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