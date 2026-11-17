Uno de los goles de Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, que lo ubicaron en el top tres de los de mayor valor fuera de las cinco ligas top - crédito ESPN

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Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting CP y de la selección de Colombia, figuró entre los centrodelanteros con mayor valor de transferencia estimado fuera de las cinco principales ligas europeas.

El CIES Football Observatory, grupo de investigación del Centro Internacional de Estudios del Deporte vinculado a la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, publicó el martes 17 de noviembre de 2026 una clasificación en la que ubicó al atacante en el tercer puesto, con una valoración de 57,6 millones de euros.

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El listado reúne a delanteros que no compiten en las ligas de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, conocidas como las cinco grandes ligas de Europa, es decir, se incluyó la de Portugal, que es en la que actuó el nacido el 2 de diciembre de 1997, Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez, delantero de las selección Colombia y quien portó el número 9, está en el listado de los tres delanteros de mayor valor de mercado fuera de las ligas top - (@luissuarez.26/Instagram)

¿Cuáles son los delanteros más caros del mundo, fuera de las ligas top?

La clasificación del CIES no establece cuánto dinero pagará necesariamente un club por cada futbolista. Se trata de una estimación elaborada con un modelo estadístico que, según expuso en su sitio web, combina datos de rendimiento, edad, posición, duración de contrato y características de los clubes involucrados en eventuales transferencias.

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En ese marco, el valor atribuido a Suárez lo convierte en el tercer atacante de área mejor cotizado entre los incluidos en ligas ajenas al grupo de las cinco grandes competiciones europeas. El top 10 difundido quedó conformado de la siguiente manera:

Nicolò Tresoldi — Club Brugge, Bélgica — 67,8 millones de euros. Vangelis Pavlidis — Benfica, Portugal — 61,2 millones de euros. Luis Suárez — Sporting CP, Portugal — 57,6 millones de euros. José Manuel López — Palmeiras, Brasil — 54,8 millones de euros. Victor Osimhen — Galatasaray, Turquía — 53,7 millones de euros. Ollie Watkins — Al-Hilal, Arabia Saudita — 50 millones de euros. Kaio Jorge — Cruzeiro, Brasil — 45,9 millones de euros. Vítor Roque — Palmeiras, Brasil — 44,7 millones de euros. Will Lankshear — Middlesbrough, Inglaterra, segunda división — 43,7 millones de euros. Julián Quiñones — Al-Qadsiah, Arabia Saudita — 41 millones de euros.

¿Cómo se determina el valor de un jugador?

El método aplicado por el CIES fue explicado por Raffaele Poli, Roger Besson y Loïc Ravenel en el estudio Statistical Modelling of Football Players’ Transfer Fees Worldwide, en la revista International Journal of Financial Studies. Los autores describieron una “regresión lineal múltiple” para modelar los precios de transferencia a escala mundial.

El ranking de los 10 delanteros de mayor valor económico en el mercado, según el CIES - (@CIES/X)

La investigación tomó una muestra de 8.389 transferencias realizadas entre julio de 2014 y marzo de 2024. Según el estudio, el modelo puede explicar “hasta el 85 % de las diferencias” entre las tarifas pagadas por los clubes. Entre las variables consideradas están la duración restante del contrato, la edad, la posición, el nivel deportivo de los partidos disputados, los minutos jugados, los goles y la titularidad.

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En el caso de Suárez, su presencia en el podio combina esa valoración estadística con sus números recientes en Portugal. El ranking del CIES no equivale a una oferta concreta ni anticipa una transferencia, pero sí lo ubica entre los delanteros con mayor proyección económica fuera de las principales cinco ligas europeas.

Estadísticas de Luis Javier Suárez

Los registros de FotMob, la plataforma internacional especializada en el análisis de rendimiento, para la temporada 2026/2027 de la Liga de Portugal ofrecen otro indicador de su actualidad: el colombiano sumó nueve goles, una asistencia y 739 minutos disputados, con una calificación media de 7,44, además recibió cuatro tarjetas amarillas en el torneo, con corte del martes 17 de noviembre.

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Luis Javier Suárez llegó al Almería en el mercado de invierno del 2022/23 y está en la lucha para evitar el descenso del cuadro andaluz a la Segunda División - (@luissuarez.26/Instagram)

Además, de acuerdo a con esa misma plataforma, Suárez acumuló 380 partidos y 147 goles en su carrera profesional de clubes. Su recorrido comenzó en Leones de Colombia y continuó en equipos como Granada, Watford, Real Valladolid, Gimnàstic de Tarragona, Real Zaragoza, Olympique de Marsella, Almería y Sporting CP.

62 partidos y 46 goles con Sporting CP desde julio de 2025.

58 partidos y 37 goles con Almería entre julio de 2023 y julio de 2025.

75 partidos y 15 goles con Granada entre octubre de 2020 y julio de 2022.

39 partidos y 19 goles con Real Zaragoza entre julio de 2019 y agosto de 2020.