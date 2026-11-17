La Policía Nacional decomisó cargamentos de pirotecnia a un joven en la carretera entre Valledupar y Bosconia- crédito Infobae

Guardar

La Policía Nacional incautó pólvora durante un operativo en la vía Valledupar-Bosconia, pese a las medidas dispuestas para reducir los riesgos de las celebraciones de fin de año en el Cesar. A un joven de 19 años le decomisaron cinco tortas en hilera, equivalentes a 65 cartuchos, 100 cartuchos de mina marca Pirok y 55 cartuchos de pólvora fuerte plata de la marca Mariposa.

El material quedó bajo custodia del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Aramendiz, pidió a la población abstenerse de transportar o manipular estos elementos de forma irresponsable para evitar emergencias.

PUBLICIDAD

La Gobernación del Cesar expidió el Decreto No. 000215 el 12 de noviembre de 2026 para orientar a los municipios en la prevención de lesiones, accidentes y alteraciones de la convivencia durante las festividades.

La medida prioriza la protección de niños, niñas y adolescentes y solicita controles sobre la pólvora, los fuegos artificiales y otros artículos pirotécnicos.