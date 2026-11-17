Luis Felipe Henao asumió la gerencia del Fondo Milagro por designación del presidente Abelardo de la Espriella para coordinar la reconstrucción tras el sismo de agosto de 2026. (Catalina Olaya/Colprensa)

Guardar

El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, fue nombrado por el presidente Abelardo de la Espriella como nuevo gerente del Fondo Milagro, creado para coordinar la atención y reconstrucción tras el terremoto de 7,4 registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026.

La decisión se produjo después de la renuncia de Jaime Uribe en medio de la controversia por los salarios de la entidad. La nómina del fondo superaba los $ 765 millones y el entonces gerente tenía una remuneración cercana a $ 40 millones, un asunto que provocó cuestionamientos mientras miles de damnificados seguían a la espera de respuestas.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la salida de Uribe y escogió a Henao para asumir la tarea de ordenar la operación. En su llegada al cargo, el nuevo gerente de la entidad habló por primera vez con los medios de comunicación en la que se refirió a los retos que enfrentará al mando del Fondo Milagro.

Inicialmente, Henao, en diálogo con Blu Radio, sostuvo que el mandatario le comunicó que había revisado varios nombres y le pidió aceptar el encargo porque consideraba que era quien podía darles tranquilidad a las familias afectadas.

El exministro de Vivienda dijo que recibió la propuesta en una llamada del presidente, el viernes 13 de noviembre a las 7:30 p. m., y que decidió aceptarla por “una razón de servicio público”. Explicó que comenzó a revisar información y a sostener reuniones antes de iniciar formalmente el empalme, consciente de que las comunidades requieren certezas sobre los plazos de la reconstrucción.

PUBLICIDAD

“Hay decisiones en la vida en que no se puede decir que no, y más cuando las mismas están mediadas por el servicio. Acá hay una necesidad de servicio muy importante, que es algo que a mí siempre me ha movido”, afirmó Henao en Blu Radio.

Henao llega al Fondo Milagro tras haber sido ministro de Vivienda y participar en los programas de las 100.000 viviendas gratuitas y Mi Casa Ya. Además, recordó las obras ejecutadas durante su paso por el sector, incluidas viviendas en Pereira, Dosquebradas, Cali y Quibdó, así como la reconstrucción de Salgar, Antioquia. Sostuvo que esa experiencia le permite afrontar una emergencia que exige soluciones distintas según el nivel de afectación y las condiciones de cada territorio.

PUBLICIDAD

“Nosotros tuvimos la posibilidad de la construcción de las 100.000 viviendas al lado de Germán Vargas. Cada esfuerzo que haga tendrá parte de ese ADN: ejecutar eficientemente, pero ejecutar transparentemente. Eso es lo primero que se va a hacer en el Fondo Milagro”, señaló.

El nuevo gerente definió su función como una labor de coordinación, priorización, aceleración y comunicación. Su propósito, afirmó, será reducir la incertidumbre de quienes perdieron sus casas, colegios, negocios o servicios por el sismo, mediante información sobre el estado de los proyectos y las fechas estimadas de solución. También prevé pedir apoyo de Transparencia por Colombia, la Procuraduría y la Contraloría para vigilar las decisiones de contratación.

PUBLICIDAD

“La reconstrucción no se mide por anuncios; se mide por familias que puedan vivir de nuevo con seguridad. Y la primera seguridad es empezar a disminuir la incertidumbre: cuándo están los colegios, cuándo se van a reabrir, cuándo van a estar las viviendas”, dijo Henao a Caracol Radio.

Salario no mayor a los $8 millones

Frente a la controversia que antecedió su llegada, Henao afirmó que su eventual remuneración no superará los $8 millones mensuales. Precisó que solo recibiría ese pago si existe una obligación legal asociada a sus funciones y descartó fijar un salario alto. La decisión contrasta con el sueldo de casi $ 40 millones que tenía su antecesor.

PUBLICIDAD

“Mi sueldo no superará, si llego a tener sueldo, los ocho millones de pesos. Eso es por si tengo alguna obligación legal de tener algún emolumento por el ejercicio de esta función. Será un sueldo totalmente austero, en línea con la empatía que tiene que tener un funcionario con las necesidades de las personas que hoy perdieron todo”, declaró.

La política de austeridad también cobijará al equipo del Fondo Milagro. Henao dijo que revisará durante el empalme qué funcionarios son indispensables para evitar retrasos y que buscará una estructura reducida, apoyada en las capacidades ya instaladas en el Estado. Mencionó al Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Fondo Adaptación y otras entidades como parte de la institucionalidad que deberá respaldar la atención sin crear una burocracia adicional.

PUBLICIDAD

“El Fondo Milagro tendrá una nómina muy bajita, muy bajita. Cada peso tiene que ir a la reconstrucción. No se necesita una institucionalidad nueva, porque ya la tenemos y debe servir para llegar más eficientemente al territorio”, explicó en Blu Radio.

El gerente agregó que busca conformar un grupo con remuneraciones modestas y que podría incorporar parte de las personas que trabajaron con él en los programas de vivienda. No obstante, aclaró que no adoptará decisiones inmediatas sin conocer primero el estado de los contratos, los pagos, los proyectos y las necesidades operativas que deja la administración anterior.

Sus retos como gerente del Fondo Milagro

Por otra parte, Luis Felipe Henao afirmó que la apropiación presupuestal inicial del Fondo Milagro no supera los $648.000 millones y que espera decisiones sobre recursos del Ministerio de Vivienda y del presupuesto nacional. El reto financiero es mayor, pues mencionó cálculos de afectaciones superiores a $40 billones y escenarios que alcanzan más de $58 billones. Por ello, plantea articular recursos de la Nación, alcaldías, gobernaciones, fondos existentes y aportes privados, con una interlocución común sobre su ejecución.

PUBLICIDAD

“A mí no me interesa que el fondo tenga 40 billones de pesos. Me interesa que el Ministerio de Vivienda destine a esto los recursos que tenía apropiados para vivienda; que Educación haga lo mismo con su infraestructura, y que los fondos de la Unidad de Gestión de Riesgo y del Fondo de Adaptación se destinen a esta emergencia”, manifestó en Caracol Radio.

Uno de sus primeros frentes será revisar la caracterización de los damnificados, especialmente en las zonas rurales apartadas. En la entrevista con Caracol Radio, reconoció reportes de personas que no han sido censadas en lugares del Chocó como Pogo​​dó, Condoto Arriba y la región del Baudó. También se refirió a arrendatarios y familias que habrían quedado por fuera de los registros o cuya información no reflejó correctamente sus condiciones.

PUBLICIDAD

“Va a ser uno de los temas más importantes que voy a revisar: todo el tema de caracterización. Hubo muchos censos y quedaron personas arrendatarias, personas que no quedaron incluidas. En muchos casos la caracterización no quedó adecuadamente realizada”, aseguró Henao.

En materia habitacional, el exministro diferenció entre las viviendas averiadas y las destruidas. Para las primeras, contempla ayudas que permitan a las familias contratar mejoras con acompañamiento técnico de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las alcaldías. Para los hogares que perdieron su vivienda, indicó que buscará acelerar la oferta de vivienda de interés social, en particular en ciudades como Cali.

El desafío, añadió, es mayor para familias de estratos 4 y 5 que no encajan en los subsidios tradicionales y que perdieron inmuebles de alto valor. Henao descartó que el Estado pueda reemplazar viviendas de $800 millones o $1.000 millones, pero planteó estructurar incentivos y esquemas de financiación con las administraciones locales y el Gobierno nacional para apoyar la reconstrucción de ese patrimonio.

“No vamos a poder comprar apartamentos de mil millones de pesos, apartamentos de ochocientos millones de pesos. Pero sí se puede generar un plan de incentivos para que esta familia pueda reconstruir con la ayuda del Gobierno nacional y los gobiernos locales”, explicó.

Además de vivienda, Henao deberá establecer el orden de las intervenciones en educación, salud, servicios públicos, urbanismo e infraestructura. Dijo que revisará el banco de proyectos según su urgencia y madurez técnica, y que su prioridad será destrabar decisiones administrativas para que los tiempos de respuesta se reduzcan. También anunció visitas al Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, mientras avanza la coordinación con alcaldes, gobernadores, empresas y organizaciones regionales.

“Mi función será de coordinación. Las decisiones que se tenían que tomar en una semana o en dos semanas se tienen que empezar a tomar en días por el sentido de urgencia. El jefe de todos es el ciudadano y exige respuestas inmediatas”, sostuvo.

Por último, Henao señaló finalmente que está revisando con asesores jurídicos la posibilidad de conservar su asiento en la junta directiva de Ecopetrol sin que interfiera con las responsabilidades de coordinación en el Fondo Milagro. Explicó que su rol en la petrolera implica una reunión mensual, pero aseguró que la reconstrucción tendrá prioridad si existe alguna incompatibilidad.

“Se están haciendo todos los estudios jurídicos para revisar ambos temas. Si jurídicamente puedo, para mí sería un honor poder seguir en la junta de Ecopetrol. Si no lo puedo hacer, seré el primero en decirlo, porque el servicio de la reconstrucción está por encima de lo otro”, concluyó.