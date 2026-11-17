Colombia alcanzará el segundo salario mínimo más alto de América Latina en 2027 si el Gobierno aprueba la propuesta sindical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Colombia podría tener en 2027 el segundo salario mínimo más alto de América Latina si el Gobierno acepta la solicitud de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), una decisión que modificaría la posición del país frente a las economías vecinas medidas en dólares, según un análisis de La República.

El aumento de 23,7% aplicado para el período actual (2026) dejó una relación entre el salario mínimo y el sueldo medio nacional superior a la de otros países latinoamericanos, sostuvo Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes.

PUBLICIDAD

“El alza de 23,7% dejó un salario mínimo muy alto. En dólares, Colombia es el quinto país de Latinoamérica, detrás de Costa Rica y Uruguay, con una relación salario mínimo, salario medio, altísima, más alta que en cualquier otro país de Latinoamérica”, indicó en declaraciones a La República.

El ingreso básico colombiano es de $1.750.905 (sin subsidio de transporte) y equivale actualmente a USD 530,27. La negociación para 2027 podría ubicarlo entre el segundo y el quinto puesto regional, de acuerdo con el porcentaje de ajuste que finalmente se adopte.

Los escenarios de ajuste y el ranking regional

Si se aprueba la propuesta de la CUT de incrementar el salario mínimo en 38,5%, el sueldo en dólares quedaba en USD 734,42. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de la CUT plantea un incremento de 38,5%, con el que el salario mínimo alcanzaría USD 734,42 y quedaría solo por debajo de Costa Rica. El país centroamericano encabeza el escalafón con USD 842,68 mensuales.

PUBLICIDAD

Los gremios, en cambio, propusieron un aumento de 8%. Bajo ese escenario, el ingreso colombiano llegaría a USD 572,69 y ocuparía el cuarto lugar, por encima de Chile, cuyo salario mínimo es de USD 557,75, y por debajo de Panamá y Uruguay.

Panamá registra una asignación mensual de USD 636,80, mientras que Uruguay alcanza USD 625,03. México y Paraguay se sitúan en USD 516,51 y USD 489,71, respectivamente.

La diferencia con los últimos lugares de la tabla es amplia: Cuba reporta un mínimo equivalente a USD 3,89 y Venezuela cierra el listado con USD 0,14. Brasil y Argentina, pese al tamaño de sus economías, se ubican en la mitad inferior de la medición, con USD 286,84 y USD 253,72.

PUBLICIDAD

Productividad, inflación y límites del incremento

Los gremios propusieron un alza de 8% que situaría el salario mínimo colombiano en USD 572,69. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Henry Amorocho, consultor, académico y analista financiero, propuso un ajuste de entre 9% y 9,5%, calculado a partir de su proyección de inflación, la productividad y el margen de negociación entre empleadores y sindicatos.

“El aumento del salario mínimo debería estar en 7% de inflación, que es como pronostico que va a ser el resultado de la inflación a 31 de diciembre, más 1,2% de productividad y un margen entre 1% y 1,3% de negociación a las pretensiones que tengan sectores como los empleados y los sindicatos. Sería un ajuste de entre 9% y 9,5% para que tenga todos los ingredientes de conciliación y no pierda el sentido de la objetividad”, señaló en declaraciones al medio citado

PUBLICIDAD

Por su parte, Nicolás Rico socio de Scola Abogados se deberían tener en cuenta en la negociación del salario mínimo la inflación y la productividad.

“El criterio determinante debería ser la inflación causada más la productividad, con el nivel del mínimo frente al salario mediano como límite de prudencia. La inflación puede ser un piso obligatorio: la Corte Constitucional, en la C-815 de 1999, prohíbe decretar un aumento inferior a ella. La inflación anual llegó a 6,30% en octubre de 2026, el nivel más alto desde julio de 2024, así que ese piso será exigente”, dijo Rico.

La Central Unitaria de Trabajadores planteó un incremento salarial de 38,5% para alcanzar los USD 734,42. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así mismo, agregó: “Sobre el salario vital, la experiencia de Suiza muestra que puede ser un criterio válido, pero allí tiene base legal y una metodología pública. En Colombia el Consejo de Estado lo cuestionó en 2026 porque no está entre los criterios del artículo 8 de la Ley 278. Mientras no lo incorpore una ley, no debería tener peso autónomo en la decisión”.

PUBLICIDAD

La discusión también incorpora la evolución de la productividad. Entre 2021 y 2026, el salario mínimo colombiano aumentó 32% en términos reales, pero la productividad por trabajador cayó 3% o se mantuvo prácticamente estancada, advirtió Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad a La República.

Pardo sostuvo que la brecha entre ambas variables se amplió y señaló que el salario mediano está muy cerca del mínimo. Por esa razón, consideró que el incremento no debería superar 7% si no hubiera un acuerdo en la negociación.