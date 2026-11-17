Pronunciamiento de la Armada de Colombia tras naufragio de embarcación en la Alta Guajira con 13 personas a bordo (Armada Nacional)

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La Armada Nacional mantiene la búsqueda de seis personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en la Alta Guajira, en una ruta marítima entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas. En la embarcación viajaban 13 personas, entre ellas cinco menores de edad.

La Estación de Guardacostas de Santa Marta informó que seis ocupantes fueron auxiliados con vida por otras embarcaciones que navegaban en la zona. Además, las autoridades recuperaron el cuerpo de un menor de edad.

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El capitán de fragata Juan Rendón, comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, indicó que la institución activó la atención de la emergencia luego del naufragio en el sector de Punta Cañón, en La Guajira.

La Armada destinó personal especializado en búsqueda y rescate submarino para reforzar las tareas en el área. También mantiene contactos con las autoridades y con la comunidad marítima para recopilar información sobre el posible paradero de los desaparecidos.

“La institución dispuso de personal especializado en buceo para apoyar las labores de búsqueda y rescate”, señaló la Armada en un comunicado. La entidad expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

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La Armada Nacional mantiene la búsqueda de seis personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en la Alta Guajira, en una ruta marítima entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas (@ArmadaColombia/X)

Una familiar pidió apoyo para localizar a los desaparecidos

Kisia Alejandra Arends, familiar de algunos de los pasajeros, difundió un video para solicitar la intervención de las autoridades y ampliar la búsqueda. Según su relato, el naufragio ocurrió en Punta Cañón y entre los desaparecidos hay adultos y menores de edad.

“Trece de nuestros familiares naufragaron en una zona conocida como Punta Cañón en la Alta Guajira”, afirmó Arends. También sostuvo que su familia había presentado reportes ante Guardacostas y la Dirección General Marítima, aunque manifestó que requerían mayor apoyo.

La versión de la familiar difiere de la información oficial en la cantidad de personas sin localizar. Mientras la Armada informó que seis personas continúan desaparecidas, Arends aseguró que cuatro adultos y tres menores de edad no habían sido encontrados.

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Las autoridades continúan con las labores de rastreo en el área marítima entre Puerto Bolívar y Punta Gallinas.https://infobae.arcpublishing.com/composer/story/v2/edit/WYPDIQL2Q5E67EV3FEA77P2U2E

Kisia Alejandra Arends, familiar de personas desaparecidas en el naufragio de una embarcación en la Alta Guajira (redes sociales)

Armada de Colombia rescató a 10 náufragos, entre ellos un menor, tras el hundimiento de una embarcación en el Golfo de Urabá

La Armada de Colombia rescató a 10 personas tras el hundimiento de una embarcación en Bocas de Atrato, en el departamento de Antioquia. La emergencia ocurrió el domingo 14 de junio de 2026, cuando la nave Berta presentó una entrada de agua que la tripulación no logró controlar.

Entre los sobrevivientes hay siete hombres, tres mujeres y un adolescente de 13 años. Todos recibieron primeros auxilios e hidratación a bordo de las unidades navales que participaron en el operativo.

La alerta fue emitida por un miembro del Buque de Desembarco Anfibio ARC Golfo de Urabá, que identificó la situación y dio aviso a la tripulación para activar el procedimiento de rescate.

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La Fuerza Naval del Caribe informó que los marinos auxiliaron a las personas que habían caído al agua luego del hundimiento de la embarcación Berta, que navegaba por el sector de Bocas de Atrato.

La Armada de Colombia rescató a diez personas tras el hundimiento de la embarcación Berta en Bocas de Atrato, Antioquia (Armada de Colombia)

“El permanente control y vigilancia marítima de las unidades de la Armada de Colombia permitió salvaguardar la vida humana en el mar de los turistas”, indicó la institución en un comunicado.

Tras el rescate inicial, la tripulación naval estableció contacto con la Estación de Guardacostas de Urabá, que envió una Unidad de Reacción Rápida a la zona para confirmar que no quedaran otras personas en el agua.

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Luego de la inspección, los rescatistas descartaron la presencia de más náufragos y trasladaron a los 10 sobrevivientes a un muelle seguro. Allí los esperaba una ambulancia para continuar con la atención médica.

La Armada de Colombia recordó a los navegantes y turistas la necesidad de utilizar chalecos salvavidas, cumplir las medidas de seguridad antes de zarpar y comunicar cualquier emergencia a la línea 146, habilitada durante todo el año.