Economía colombiana creció levemente en el tercer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía de Colombia creció 0,5% en el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025, una desaceleración que dejó al PIB muy por debajo del 3,8% registrado un año antes.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la expansión de minas y canteras no logró compensar las caídas de la agricultura, la industria manufacturera, la información y las comunicaciones.

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Entre enero y septiembre, la actividad económica acumuló un aumento de 2,1%, mientras que la comparación con el segundo trimestre de 2026 mostró una contracción de 0,8%.

Los analistas ya preveían una moderación: Bancolombia había estimado un crecimiento anual de 1,8%, después de una variación de 3,5% en el período anterior.

La explotación de minas y canteras fue la actividad con mayor expansión trimestral, al crecer 7,8%. También avanzaron las actividades artísticas y de entretenimiento, con 5,2%, y el suministro de electricidad, gas y agua, con 3,9%.

El Producto Interno Bruto de Colombia registró un crecimiento de 0,5% en el tercer trimestre de 2026 según el Dane. (Dane)

La agricultura fue una de las actividades que más incidió en la debilidad del resultado, con una caída de 6,7% frente al tercer trimestre de 2025. Dentro del sector, la pesca y acuicultura se contrajeron 35,4%, el cultivo permanente de café retrocedió 11,2% y los cultivos agrícolas transitorios y permanentes disminuyeron 6,9%.

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La ganadería fue la excepción dentro de las actividades primarias, con un aumento de 1,6%. La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca ya habían sido el rubro con peor desempeño durante el primer semestre, cuando registraron una baja de 1,7%.

Las industrias manufactureras cayeron 1,2% en el tercer trimestre, mientras que la información y las comunicaciones retrocedieron 2,9%. Las actividades financieras y de seguros disminuyeron 0,8%, luego de haber crecido 3,6% en el acumulado del primer semestre.

La economía colombiana se había expandido 2,9% durante el primer semestre frente al mismo lapso del año anterior, de acuerdo con las cifras oficiales. La administración pública, la defensa, la educación y la salud lideraron ese desempeño, con un alza de 7,9% y un aporte de 1,3 puntos porcentuales a la variación anual.

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El sector agrícola retrocedió 6,7% en el tercer trimestre ante caídas en la pesca y el cultivo de café. (Dane)

El comercio mayorista y minorista, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte y almacenamiento, y el alojamiento y los servicios de comida crecieron 2,6% y aportaron 0,5 puntos porcentuales. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, otros servicios y las tareas de los hogares como empleadores aumentaron 6,3% y contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales.

Durante ese semestre, el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado creció 3,7%; los servicios profesionales, científicos y técnicos avanzaron 2,5%; y las manufacturas, 2,3%. Las actividades inmobiliarias aumentaron 2,1%, la explotación de minas y canteras subió 1,6% y la construcción se contrajo 1,5%.

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El repunte mensual de septiembre y la debilidad anual de las actividades primarias

El Indicador de Seguimiento a la Economía marcó una variación anual de 1,44% en septiembre en su serie original. (Dane)

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de septiembre de 2026 se ubicó en 127,27 en su serie original y registró un crecimiento anual de 1,44%. En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el índice alcanzó 128,78, con un aumento de 1,52% frente a septiembre de 2025, cuando se situó en 126,86.

En los primeros nueve meses de 2026, el indicador creció 2,02% en su serie original frente al mismo período del año anterior. Entre enero y septiembre de 2025, la variación había sido de 2,77%.

Las actividades primarias mostraron un comportamiento anual negativo en septiembre: su índice original se ubicó en 107,66, un descenso de 1,81% desde los 109,64 puntos de un año antes. La serie ajustada se situó en 104,64 y cayó 1,97% frente a los 106,74 puntos de septiembre de 2025.

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Sin embargo, las actividades primarias aumentaron 3,53% frente a agosto, cuando el índice ajustado marcaba 101,07. Las actividades secundarias tuvieron un crecimiento anual de 2,34% en su serie original, hasta 100,91, y de 2,32% en la serie ajustada, que llegó a 100,46.

La variación mensual de las actividades secundarias fue de 5,87%, desde los 94,89 puntos registrados en agosto. Las actividades terciarias alcanzaron 139,85 puntos en la serie original, con un crecimiento anual de 1,93%, y 143,10 en la serie ajustada, donde el aumento fue de 1,91%.

Frente a agosto, las actividades terciarias crecieron 1,43% en la serie ajustada, desde los 141,08 puntos.