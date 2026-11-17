La estructura Dagoberto Ramos planeaba enviar el cargamento decomisado en Cauca hacia Brasil a través de corredores fluviales en Putumayo. (Ejército Nacional de Colombia)

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Las autoridades interceptaron 1.041 kilogramos de marihuana ocultos en un camión que circulaba por zona rural de Popayán, en el departamento del Cauca, y que, según la información de inteligencia militar, iba a ser enviado a Brasil.

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón Contra el Narcotráfico N.° 2, unidad adscrita al Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional de Colombia. Durante una maniobra de interdicción terrestre, los uniformados detuvieron un vehículo de carga tipo NPR para un registro y detectaron que el cargamento estaba escondido bajo el piso y en compartimientos internos del automotor.

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El conductor del camión fue capturado y quedó, junto con la droga y el vehículo inmovilizado, a disposición de las autoridades judiciales. La Fiscalía deberá establecer su presunta responsabilidad en los delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como determinar si participaba de manera directa en la ruta de transporte identificada por los organismos de seguridad.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el alcaloide pertenecía a la estructura Dagoberto Ramos, señalada por las autoridades como una facción de las disidencias de las Farc, liderada por alias Iván Mordisco. La droga sería trasladada primero hasta Puerto Asís, Putumayo, donde los responsables pretendían embarcarla en lanchas para sacarla por corredores fluviales con destino a Brasil.

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El decomiso, según indicó la institución castrense, golpeó las finanzas ilegales de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en cerca de 1.050 millones de pesos. “La marihuana incautada equivaldría a cerca de 52.050 dosis destinadas a los mercados ilegales”, según expuso el Ejército en un comunicado.

Además de la pérdida económica para el grupo armado, la incautación interrumpió una cadena logística que conectaba al suroccidente colombiano con una ruta hacia la frontera y el mercado brasileño.

El mayor Hernán Soto, segundo comandante del Batallón Contra el Narcotráfico N.° 2, indicó que la sustancia hallada formaba parte de las finanzas ilícitas de la organización armada. El oficial señaló que el Conat mantendrá sus operaciones militares para debilitar las redes de narcotráfico que actúan en el país y afectar sus mecanismos de transporte, acopio y comercialización.

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“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares que permitan desarticular las redes del narcotráfico presentes en el país. Así mismo, propenderá por la tranquilidad y bienestar de sus habitantes”, manifestó.

Decomisan más de 700 kilogramos de marihuana que iban hacia Venezuela

En una operación distinta, la Armada de Colombia incautó 728,2 kilogramos de marihuana que eran transportados en una embarcación artesanal por el río Orinoco, en jurisdicción de Cumaribo, Vichada. El procedimiento tuvo lugar en el sector del caserío Zama, una zona rural próxima a la frontera fluvial con Venezuela, y permitió la captura de un ciudadano colombiano y una mujer venezolana que viajaban como tripulantes de la motonave.

Unidades de la Brigada de Infantería de Marina N.° 5 y del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 50 ubicaron la embarcación durante una acción conjunta con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía. Tras detenerla para inspeccionar la carga, los uniformados encontraron paquetes ocultos en un doble fondo construido bajo la estructura principal de la nave.

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La motonave, los detenidos y el cargamento fueron trasladados hasta el sector de El Coco, en Inírida, Guainía. Allí, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), que confirmó que el material correspondía a marihuana. El pesaje definitivo estableció que se trataba de 728,2 kilogramos.

Según la inteligencia citada por la institución naval, el cargamento estaba vinculado a las finanzas ilícitas de la estructura 53 Edison Umaña, identificada por las autoridades como parte del Grupo Armado Organizado Residual de la Segunda Marquetalia. La hipótesis oficial apunta a que la droga tenía como primer destino Venezuela, desde donde sería enviada a pistas clandestinas para continuar hacia países de Centroamérica y Estados Unidos.

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La Armada estimó que la operación evitó que las organizaciones dedicadas al narcotráfico obtuvieran cerca de USD 7,6 millones y frenó la posible distribución de más de 120.000 dosis. El caso puso de relieve el uso de los corredores fluviales de la Orinoquía para mover estupefacientes en áreas de difícil acceso y con cercanía a la frontera.

Tras la incautación, la Fuerza Naval de la Orinoquía afirmó que continuará las acciones conjuntas e interinstitucionales para vigilar los ríos de la región y bloquear el transporte de drogas, armas y otros elementos asociados con economías ilícitas. Los dos capturados permanecen a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación legal y esclarecer su posible participación en el traslado del cargamento.

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