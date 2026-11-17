Blessd y la influenciadora Manuela QM mostraron por primera vez el rostro de su hijo Caleb Stiven Mesa Quintero en redes sociales. (blessd / Instagram)

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El cantante colombiano Blessd y la creadora de contenido Manuela QM compartieron las primeras fotografías en las que se ve el rostro de su hijo, Caleb Stiven Mesa Quintero, después de mantener su imagen fuera de las redes sociales desde su nacimiento.

La publicación llegó el lunes 16 de noviembre a través de un carrusel de fotos familiares en Instagram. El artista urbano apareció junto a Manuela Quintero, nombre de la influenciadora paisa, y el bebé, que nació en junio de 2026.

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“Les presentamos a nuestro gordito Caleb Stiven Mesa Quintero”, escribió el intérprete urbano para acompañar las imágenes.

Las fotos familiares pusieron fin a la reserva sobre Caleb

Hasta ahora, el artista y la empresaria habían compartido algunos momentos de su vida como padres, aunque evitaron mostrar de frente a su primogénito. La nueva publicación cambió esa decisión y permitió que sus seguidores conocieran al niño por primera vez.

La publicación en Instagram puso fin a varios meses de reserva sobre la identidad visual del primogénito de la pareja. (blessd / Instagram)

En las postales, la pareja posó con Caleb en escenas cotidianas. El cantante, conocido también como “el Bendito”, eligió un mensaje breve para presentar formalmente al bebé ante su comunidad digital, que siguió de cerca el embarazo y el nacimiento.

La publicación acumuló cientos de reacciones y comentarios en pocas horas. Entre los mensajes de los usuarios se leyeron expresiones como “El heredero está divino”, “De eso se trata la vida” y “Dios bendiga a ese bebé tan hermoso”.

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Otros seguidores señalaron el parecido físico de Caleb con sus progenitores. “Qué bebé tan hermoso, igual a los padres”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Qué felicidad, Dios te bendiga, Bendito, y ese bebé tan hermoso”.

La pareja no ofreció detalles adicionales sobre el momento en que se tomaron las fotografías ni sobre los motivos por los cuales eligieron mostrar al niño ahora. La publicación se limitó a la presentación de Caleb y a las imágenes de los tres juntos.

Los seguidores del cantante urbano destacaron en las respuestas el parecido físico de Caleb con sus progenitores. (blessd / Instagram)

El mensaje de Blessd sobre cómo cambió su vida la paternidad

Después del carrusel, Blessd también publicó una historia dedicada a Caleb. Allí compartió otra foto del niño y expresó que su llegada modificó su forma de pensar y su vida cotidiana.

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“Te amo mi hijo hermoso, no sabes cómo me cambiaste la vida, la forma de pensar y cómo me iluminaste mis días mi amor (sci)”, escribió el artista junto a un emoji de una cara sonriente con corazones.

En el mismo mensaje, el cantante se refirió a los planes que espera compartir con su hijo fuera de casa. “Jajaja, ya por fin podemos darnos el rose en el barrio y a comer helado, parcharnos por ahí a la fresca. Ahhhaaa, te amo mi todo (sci)”, agregó.

El artista paisa afirmó en una historia de Instagram que la llegada de su hijo transformó su forma de pensar y su rutina diaria. (blessd / Instagram)

Las palabras de Blessd se sumaron a las reacciones que dejó la presentación de Caleb en redes sociales. La publicación del rostro del niño puso fin a varios meses de reserva por parte de la pareja, que había preferido mostrar solo fragmentos de su nueva dinámica familiar.

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El nacimiento de Caleb

La llegada de Caleb se conoció públicamente en junio de 2026, cuando Blessd publicó fotografías en las que sostenía a su hijo recién nacido. En ese momento, el artista comunicó que el bebé estaba en buen estado de salud y expresó la emoción que atravesaba como padre.

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram. La publicación superó los 18.000 “me gusta” durante su primera hora en línea, según la información difundida entonces.

El cantante de reguetón Blessd expresó su alegría por el nacimiento de Caleb y afirmó que su hijo está sano y salvo - crédito blessd / Instagram

Fuentes citadas por el portal Rechismes indicaron que Manuela Quintero ingresó a la Clínica El Prado, en el sector de El Poblado, en Medellín, durante la noche del 9 de junio. Sin embargo, la pareja no confirmó públicamente la fecha exacta del nacimiento. La comunicación de Blessd fue la que oficializó la llegada de Caleb.

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El embarazo se confirmó después de semanas de rumores

La noticia de la paternidad de Blessd se confirmó el 19 de enero de 2026. El cantante compartió entonces un mensaje en Instagram que puso fin a las versiones sobre el embarazo de Manuela QM.

“No tengo cicatrices, ya sané los moretones... solo quiero que tú llegues, te estoy esperando, hijo mío”, escribió el artista en esa oportunidad. Semanas antes, Manuela había negado los rumores con publicaciones en las que mostraba su abdomen.

La relación entre ambos también atravesó episodios expuestos en redes sociales durante la gestación. En marzo, Blessd sugirió una posible ruptura durante una transmisión con Westcol, luego de que circularan conversaciones vinculadas con una presunta infidelidad.

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Pese a esas versiones, la pareja mantuvo la expectativa por el nacimiento de su hijo y participó junta en el baby shower. Tras la llegada de Caleb, ambos continuaron compartiendo algunos fragmentos de su vida familiar.