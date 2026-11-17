Lina María Paniagua, madre de Juan Fernando Quintero, reveló que su primer salario cuando debutó como futbolista profesional en Envigado F.C. fue de 150 mil pesos colombianos - (UnBreak/YouTube)

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Lina Paniagua, mamá de Juan Fernando Quintero, recordó que el futbolista colombiano estuvo cerca de tener un nombre distinto antes de ser registrado: David Damián. La anécdota fue revelada durante una entrevista en Un Break, publicada el lunes 16 de noviembre del 2026, en la que relató las diferencias que tuvo con el padre del actual volante del Deportivo Independiente Medellín por la elección del nombre de su hijo, nacido en Medellín el 18 de enero de 1993.

Paniagua explicó que la discusión llegó incluso a la notaría; el padre del jugador tenía una alternativa definida, pero ella se opuso desde el principio: “Le quería poner David Damián”. La madre de Quintero sostuvo que aquel nombre no la convencía y que defendió su decisión hasta que pudo realizar el registro con el nombre que había elegido.

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Lina María Paniagua, madre de Juan Fernando Quintero, reveló que el papá del jugador le quiso poner David Damián, pero ella no estuvo de acuerdo con el nombre - (UnBreak/YouTube)

¿Por qué Juan Fernando Quintero se llama así?

La madre del jugador relató que decidió retirarse de la notaría cuando surgió la posibilidad de que el niño fuera inscrito como David Damián. “Me acuerdo que me fui, me devolví de la notaría por eso”, afirmó Paniagua, quien recordó que el desacuerdo retrasó el trámite de registro.

De acuerdo con su relato, el bautizo ocurrió antes de la inscripción oficial. Paniagua explicó que tomó esa decisión para evitar el nombre que había propuesto el padre del futbolista: “Yo primero lo bauticé pequeño por no ponerle ese nombre”. Finalmente, fue registrado como Juan Fernando Quintero Paniagua.

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La elección, según explicó Lina Paniagua en la entrevista con el espacio en mención, estuvo vinculada a un familiar: “Yo tengo un primo que se llama Juan Fernando y es un hombre muy organizado en su vida. Y yo decía que mi hijo tenía que ser así”. La mujer añadió que su hijo comparte esa característica y que su primo se siente orgulloso de haber inspirado el nombre.

Lina María Paniagua, mamá de Juan Fernando Quintero, reveló el salario que tuvo cuando comenzó en Envigado - (@linamadredejuanfer/Instagram)

El primer salario de Juan Fernando Quintero

El primer salario profesional de Quintero fue de $150.000 mensuales cuando comenzó su etapa en Envigado, antes de llegar a Atlético Nacional, según lo reveló Paniagua, quien señaló que el ingreso inicial fue menor al que esperaba para el jugador, pero que el hecho de alcanzar el profesionalismo tenía un valor que iba más allá de la cifra.

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“Cuando Juan Fernando llegó a Envigado, que ya fue profesional, se ganaba $150.000, que fue cuando le hicieron un contrato porque iba a firmar, iba a debutar, y eso fue así como a la carrera”, relató.

La madre de Juan Fernando Quintero recordó que, antes de esa etapa, encontró respaldo en personas vinculadas al club antioqueño. En la entrevista con ese pódcast, agradeció especialmente a Gustavo Upegui, propietario del Envigado F.C., y al médico Octavio, a quienes identificó como figuras fundamentales durante los primeros años de su hijo en Envigado.

“En esa época, ese señor fue el papá de Juan Fernando y al médico Octavio, que fueron los que en esa época lo acogieron y se hicieron cargo de todo lo de Juan Fernando”, afirmó Paniagua sobre el acompañamiento que recibió el volante mientras avanzaba en su formación deportiva.

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Aunque suponía que el contrato elevaría sus ingresos, la madre del futbolista explicó que la cifra se mantuvo durante un tiempo: “Yo dije: ‘Bueno, va a ganar más plata’. No, se quedó ganando un poco de tiempo, $150.000. Pero era feliz porque ya era profesional”.

Paniagua también vinculó ese primer acuerdo con el debut de Quintero a los 16 años. Según recordó, una norma permitió que los futbolistas pudieran estrenarse a esa edad, y ese momento le hizo dimensionar que su hijo podía construir un camino relevante en el deporte: “Ahí sí como que empecé a tomar conciencia de que Juan Fernando iba a ser, digamos que una historia en el fútbol”.

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¿Cuándo volverá a jugar Juan Fernando Quintero?

Al término de la fase del Todos Contra Todos en la Liga BetPlay 2026-II, Quintero está en proceso de recuperación de una lesión muscular que lo alejó de las canchas desde el partido ante Jaguares, disputado el 22 de septiembre de 2026.

Este es el comunicado en el que se confirmó la lesión de Juan Fernando Quintero en Medellín - crédito DIM

El periodista Juan Felipe Cadavid, de La FM e hincha de Independiente Medellín, informó el lunes 16 de noviembre que el volante regresaría para el próximo partido del equipo: “Él y Martegani podrían ir al banco en el primer partido de los cuadrangulares”, aseguró el comunicador.

La expectativa está puesta, entonces, en que Quintero pueda integrar la convocatoria de Independiente Medellín ante Santa Fe, programado para el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 4:30 p. m.

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