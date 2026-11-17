Néstor Lorenzo explicó por qué la Selección Colombia necesita renovar su plantilla de cara a los próximos torneos internacionales (Bernardo Peña-El País/Colprensa)

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La renovación de la selección Colombia ya tiene un horizonte definido. Néstor Lorenzo explicó que el proceso para incorporar nuevos futbolistas no responde únicamente a la necesidad de probar variantes en los amistosos, pues busca construir una base con experiencia suficiente para afrontar los próximos compromisos internacionales. El entrenador calcula que ese recambio tomará entre dos y tres años.

La planificación apunta a la Copa América de 2028 y al Mundial de 2030, aunque antes habrá un desafío inmediato: el segundo partido frente a Chile, programado para el martes 17 de noviembre a las 6:00 p. m., hora colombiana. El equipo nacional llega a ese encuentro después de imponerse 1-0 en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA, disputado el viernes 13.

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La Selección Colombia enfrentará nuevamente a Chile el martes 17 de noviembre en el estadio Monumental de Santiago (Bernardo Peña-El País/Colprensa)

En la antesala del compromiso, el técnico argentino habló sobre la posibilidad de modificar la alineación. Confirmó que habrá novedades, pero evitó revelar qué jugadores podrían aparecer desde el inicio. La intención, explicó, es darles minutos a futbolistas que necesitan sumar experiencia y ofrecerle al cuerpo técnico nuevas herramientas para evaluar su rendimiento.

Lorenzo explicó qué busca con los cambios

Para el seleccionador, el análisis de los convocados no se limita a lo que observa durante las prácticas. La exigencia de un partido internacional permite conocer mejor la respuesta de cada jugador, especialmente cuando debe enfrentar un encuentro intenso y con dificultades.

“Más que en lo tácito de que de pronto hay algún cambio, es darle rodaje a los jugadores. A nosotros nos sirve ver a los jugadores en cada entrenamiento, pero si participa en un partido tan intenso como el del otro día, tan difícil, y rinde, la prueba va a ser un punto a favor”, explicó en zona mixta.

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La segunda presentación ante Chile será, por tanto, otra oportunidad para revisar alternativas. Aunque Lorenzo anticipó modificaciones, no indicó si estas implicarán una transformación del planteamiento futbolístico que utilizó en el primer duelo.

El técnico argentino hizo un balance positivo del Mundial de 2026, aunque reconoció que el equipo pudo avanzar más allá de los octavos de final (Ángel Colmenares/EFE)

El partido tendrá como escenario el estadio Monumental de Santiago. El encuentro fue trasladado a ese recinto debido al mal estado de la cancha del Estadio Nacional de Santiago de Chile, que inicialmente estaba previsto como sede del compromiso.

El balance del Mundial y los objetivos que vienen

Lorenzo también se refirió al desempeño de Colombia en la Copa del Mundo de 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo alcanzó los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a Suiza en la definición por penales. Pese a la despedida, el entrenador hizo una valoración positiva del recorrido y consideró que el grupo tenía condiciones para avanzar más.

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“Hicimos un Mundial muy bueno, aunque pudimos avanzar un poquito más. Nunca fuimos dominados y siempre merecimos ganar”, expresó el argentino al recordar la campaña.

En otro momento de su balance, insistió en que el equipo tuvo protagonismo durante el torneo y lamentó que la eliminación se resolviera desde el punto penal: “El equipo jugó bien, fue protagonista, no fue dominado nunca y en todos los partidos fue merecedor del triunfo. Desgraciadamente, nos fuimos por penales”.

La Copa América de 2028 y el Mundial de 2030 son los principales objetivos del proceso que lidera Néstor Lorenzo con la Tricolor (Lindsey Wasson/AP Foto)

La lectura del entrenador combina la satisfacción por el rendimiento con la necesidad de ampliar las opciones de la plantilla. El trabajo con nuevos jugadores se proyecta más allá de los amistosos de noviembre: el propósito es que quienes se incorporen puedan acumular partidos y llegar preparados a las competencias que tendrá Colombia en los próximos años.

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“Se inicia este recambio generacional que es necesario y que le apunta a dos o tres años, para tener jugadores con la experiencia suficiente para llegar a la Copa América de buena manera y antes en las Eliminatorias Sudamericanas”, complementó.