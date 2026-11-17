Fabricio Sanguinetti tendría un valor que ronda los 3 millones de dólares para salir de Internacional de Bogotá - (@fabriciosanguinett/Instagram/Dimayor/Santa Fe)

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Internacional de Bogotá habría tasado a Fabricio Sanguinetti, uno de sus jugadores más destacados en 2026, en un rango de entre USD2,5 millones y USD3 millones (cerca de $9.914 millones al cambio actual), según informó Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports especializado en el mercado de pases.

Rodríguez hizo el anuncio a través de su cuenta de X el lunes 16 de noviembre de 2026, en medio de los rumores que vinculan al delantero uruguayo, de 26 años, con equipos como América de Cali o Independiente Santa Fe, en los que el propio jugador ya mostró su deseo de estar.

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“Tengo dos jugadores con los que me gustaría jugar: uno es mi compatriota Franco Fagúndez, que lo veo en estos días; me debe una camiseta, y el otro es Yeison Guzmán; me gusta mucho cómo juega, la verdad. Creo que ahí podríamos hacer una buena sociedad con los dos, porque atrás mío, yo picándole al espacio, podemos hacer cosas lindas”, declaró Sanguinetti el jueves 12 de noviembre en una entrevista con AS Colombia.

El reporte de Alexis Rodríguez que indicó el valor que espera recibir Inter de Bogotá si sale Fabricio Sanguinetti (@Alexisnoticias/X)

Los dos jugadores mencionados disputaron la Liga BetPlay 2026-II con equipos del fútbol profesional colombiano. Fagúndez lo hizo con Independiente Santa Fe, club en el que juega a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Yeison Guzmán, por su parte, es volante de América de Cali, donde, de acuerdo con Transfermarkt, tendría contrato hasta esa misma fecha, aunque Iván Vélez, director deportivo del cuadro escarlata, manifestó en reiteradas oportunidades que el club adquirió los derechos del jugador y que continuará en la institución.

El valor de Sanguinetti según Transfermarkt

Transfermarkt, la plataforma internacional especializada en la valoración de futbolistas profesionales, a través de su sitio web, dio a conocer valores surgidos de un análisis que contempla estadísticas, edad, nacionalidad, experiencia y posición, entre otros factores.

En el caso de Sanguinetti, la plataforma lo valoró en 1 millón de euros tras la última revisión que hizo sobre el jugador, el 2 de septiembre de 2026.

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Ese fue el valor más alto que alcanzó el delantero a lo largo de su trayectoria. La plataforma también expone el historial de valores que tuvo un futbolista en los distintos clubes por los que pasó.

Este es el recorrido del valor económico y la ficha de Fabricio Sanguinetti en Transfermarkt - (Transfermarkt)

Sanguinetti tenía un valor de 200.000 euros cuando comenzó en Pirata F. C. Luego pasó a 275.000 euros y bajó a 250.000 euros durante su paso por Patronato de Argentina, club con el que volvió a tener un valor de 200.000 euros tiempo después. Esa cotización se mantuvo con su llegada al Club Deportivo Molón, conjunto que precedió a su llegada al Inter de Bogotá, donde alcanzó su punto más alto.

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Sus estadísticas y los rumores sobre su futuro

Las declaraciones del jugador uruguayo, en las que manifestó su deseo de compartir equipo con Fagúndez y Guzmán, se dieron en medio de una temporada goleadora para Sanguinetti.

Según el registro de Sofascore, plataforma especializada en el análisis del rendimiento en el fútbol profesional, estos fueron sus números en 2026 con Internacional de Bogotá:

41 partidos jugados.

3.248 minutos.

Promedió 79 minutos por partido.

13 goles .

Ocho asistencias .

21 aportes de gol, casi uno cada dos partidos.

Fabricio Sanguinetti fue la figura del partido marcando uno de los dos goles de Internacional de Bogotá ante el Inter Palmira (Internacional de Bogotá)

¿Fabricio Sanguinetti jugará en Atlético Nacional?

A pesar de que el jugador no hizo referencia a Atlético Nacional cuando le preguntaron por su futuro, el único club que se ha referido al respecto entre las posibilidades que se manejan, de acuerdo con reportes periodísticos, es el equipo verde de Antioquia.

Sebastián Arango, presidente de la institución, respondió a si Nacional sondeó al jugador en una entrevista con La FM el viernes 13 de noviembre de 2026: “No es el momento de estar hablando de jugadores para el próximo año. Estamos concentrados en la competencia”.

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