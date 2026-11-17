Investigan el homicidio de “La Dueña de la Noche” en el sector El Tancón en Cartagena (@denunciactg_/X)

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Alex Miguel Guzmán Díaz, conocido en redes sociales como “La Dueña de la Noche”, murió tras un ataque con arma cortopunzante ocurrido en el sector El Tancón, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena. Las autoridades investigan el homicidio e intentan identificar a las personas que participaron en la agresión.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre de 2026 en la calle de El Tancón, en el sector Rafael Núñez. Guzmán Díaz, de 28 años, era reconocido en plataformas digitales bajo los nombres de Alex Pérez, Alexa Pérez y “La Dueña de la Noche”.

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Un video que circuló en redes sociales en las últimas horas registró parte de la agresión. En las imágenes se observa a un grupo de mujeres que rodea al joven, quien viste un suéter rojo y una bermuda negra, mientras intenta alejarse del lugar.

El video muestra una agresión en plena vía pública

De acuerdo con la secuencia audiovisual, Guzmán Díaz tropezó con una motocicleta estacionada cerca de un andén y cayó al suelo. En ese momento, varias personas se aproximaron y lo atacaron con objetos cortopunzantes.

Asesinaron en Cartagena a “La Dueña de la Noche” tras un ataque en el barrio Olaya Herrera (@denunciactg_/X)

La grabación también muestra que una de las mujeres arrojó una botella durante el episodio. Algunas personas que estaban en el sitio trataron de intervenir para separar a los involucrados, aunque no lograron detener el ataque.

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El creador de contenido sufrió heridas en el abdomen, la espalda y los brazos. Personas cercanas lo trasladaron en motocicleta a un centro médico de la zona. Después, una ambulancia lo llevó al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció en la madrugada del lunes 16 de noviembre de 2026.

Según la información conocida por la familia, el joven presentó dos paros respiratorios mientras el personal médico lo preparaba para una intervención quirúrgica. Su muerte fue confirmada horas después de la agresión.

La Policía busca establecer el origen del ataque

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que el caso está bajo investigación. En un reporte preliminar, la institución señaló que la víctima se encontró con dos particulares en una vía pública y que ambos lo habrían agredido con arma cortopunzante.

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Las imágenes difundidas en redes sociales podrían convertirse en un elemento relevante dentro de la investigación, ya que permiten observar a varias personas alrededor de Guzmán Díaz durante el ataque. Familiares y amigos del joven pidieron que el material ayude a esclarecer el crimen y a ubicar a los responsables.

Murió Alex Guzmán, creador de contenido atacado con armas cortopunzantes en Cartagena (@denunciactg_/X)

El padre de la víctima relató a El Universal que su hijo había salido de su vivienda el domingo por la tarde acompañado por un amigo, con destino al barrio Olaya Herrera. El hombre indicó que le había recomendado no asistir a actividades durante las fiestas locales.

“Me han dicho que estaba con sus amigos cuando aparecieron varias personas”, sostuvo el padre, quien afirmó desconocer la razón que desencadenó la agresión. También señaló que el joven se dedicaba a la venta de ropa y accesorios.

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Alex Guzmán administraba una página de servicio comunitario

Alex Miguel Guzmán Díaz vivía con sus padres en el barrio El Educador y era el tercero de cinco hermanos. Además de su actividad comercial, administraba una página de Facebook desde la que difundía publicaciones relacionadas con solicitudes de ayuda y asuntos comunitarios.

Tras conocerse su fallecimiento, allegados compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Uno de ellos lo recordó como una persona “querida y valiosa” y destacó la relación que mantenía con sus amigos y seguidores.

La agresión ocurrió la noche del domingo 15 de noviembre en el sector Rafael Núñez (@denunciactg_/X)

La Policía indicó además que Guzmán Díaz tenía dos anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), relacionadas con tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

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La familia también recordó que Diego Andrés Guzmán Díaz, hermano menor de Alex, murió en mayo de 2022 tras una agresión ocurrida en el barrio Arroz Barato. Ese caso ocurrió en un contexto distinto y no se informó, hasta ahora, de una relación entre ambos hechos.

La investigación por el homicidio de Guzmán Díaz continúa para establecer la secuencia completa del ataque, determinar el móvil e identificar a quienes habrían participado.