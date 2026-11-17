Fiscalía citó a testigos para declarar por la muerte de Alicia Graham, madre de una de las niñas envenenadas con talio - (Alicia Graham Sardi/LinkedIn)

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La Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de actuación alrededor de la muerte de Alicia Graham Sardi, madre de una de las dos niñas que murieron tras consumir frambuesas con talio en abril de 2025, en el norte de Bogotá. El ente investigador comenzó a citar a personas del entorno de Graham para establecer si también fue expuesta de manera intencional a ese veneno antes de fallecer por cáncer en 2021.

Fuentes cercanas al expediente dijeron a la Unidad Investigativa de El Tiempo que las diligencias empezaron el viernes 13 de noviembre de 2026. La investigación se suma al proceso por la intoxicación de las menores, por el cual la Fiscalía formuló imputación contra la empresaria bogotana Zulma Guzmán Castro.

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Los hermanos de Graham pidieron indagar la muerte ocurrida en 2021

Juan de Bedout Vargas, esposo de la víctima, será uno de los primeros convocados en esta nueva fase; el ente acusador evalúa si corresponde separar actuaciones para indagar otros hechos -(Fiscalía General de la Nación)

La decisión responde al impulso que los hermanos de Alicia Graham solicitaron para que se investigara su fallecimiento y se evaluara la inclusión de Juan de Bedout Vargas, su esposo, dentro de las pesquisas. La fiscal 100 de la Unidad de Vida, Elsa Reyes, examinaba de manera tangencial una posible conexión entre la muerte de Graham y el caso de las frambuesas.

En un escrito presentado en abril de 2026, el penalista David Espinosa Acuña, apoderado de los hermanos Graham, sostuvo que existen elementos y circunstancias que justifican investigar de manera prioritaria una posible exposición deliberada de Alicia Graham al talio. El documento plantea revisar si esa exposición tuvo relación causal con su muerte, ocurrida el 17 de agosto de 2021.

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El 31 de agosto de 2026, Espinosa Acuña insistió en que su planteamiento no supone una atribución anticipada de responsabilidad. Según el abogado, se trata de una hipótesis penal que debe verificarse a partir de dos informes privados, sus anexos y respuestas institucionales recabadas después de la denuncia.

Los mensajes de voz describen un temor de Alicia Graham al talio

Los mensajes de voz describen un temor de Alicia Graham al talio - (Alicia Graham Sardi/LinkedIn)

El diario reveló la existencia de audios de Alicia Graham Sardi en los que inicialmente afirma que se intoxicó con talio y después sostiene que alguien la estaba envenenando.

En otras grabaciones, realizadas semanas antes de su muerte, Graham pidió contratar a un investigador privado y someter a un polígrafo a personas de su círculo cercano para determinar el origen de lo que le ocurría. También expresó que las dosis que, según creía, alguien le suministraba se manejaban desde Bogotá.

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Su estado de salud se deterioró durante un viaje por Europa. A su regreso, se negó a volver a su apartamento, conforme a la información conocida.

La defensa pidió trasladar pruebas y reunir los expedientes

La petición de Espinosa Acuña busca que las referencias a Alicia Graham incluidas en el expediente por las frambuesas envenenadas se incorporen al nuevo proceso. La solicitud también pide trasladar las manifestaciones hechas por Juan de Bedout sobre el fallecimiento de su esposa.

De Bedout sostuvo que especialistas certificaron que Graham murió de cáncer. Además, indicó a la Fiscalía que tanto él como su hijo mayor tienen rastros de talio en el organismo.

El abogado de los hermanos Graham pidió que el expediente recién impulsado quede a cargo de la fiscal Elsa Reyes, quien dirige el caso por el doble homicidio de las niñas y el intento de homicidio de otros dos adolescentes. Guzmán fue capturada en Londres en diciembre de 2025 y el ente acusador adelanta su proceso de extradición.

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El abogado Fabio Humar se pronunció sobre la denuncia presentada contra Juan de Bedout por la familia de Alicia Graham Sardi - (@HumarFabio/X/Juan de Bedout/Linkedin)

La identidad de los primeros citados se mantiene bajo reserva, aunque algunos habían declarado dentro de la investigación por la muerte de las menores. Juan de Bedout Vargas será uno de los primeros convocados en esta nueva fase, según las fuentes consultadas, y la Fiscalía evalúa si corresponde separar actuaciones para indagar otros hechos.

Fabio Humar, abogado de De Bedout, manifestó que su cliente atenderá los requerimientos de las autoridades. “Estaremos atentos a los llamados que haga la Justicia para esclarecer lo que corresponda”, señaló, y añadió que De Bedout está dispuesto a entregar la información que el organismo solicite.

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