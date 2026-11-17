Luisa Castro aseguró que los rumores sobre un supuesto romance con Nath habrían sido utilizados como parte de una estrategia de viralización (Composición fotográfica luisacastrooo nathh___ / Instagram)

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Luisa Castro se refirió a los rumores que durante años la vincularon sentimentalmente con la rapera Nath. La influenciadora respondió a un comentario en Instagram sobre su relación actual con el streamer Westcol y aseguró que la cantante y su equipo habrían utilizado su imagen para impulsar estrategias de viralización.

La publicación surgió después de que Castro compartiera un mensaje romántico dedicado al empresario. Entre las respuestas de sus seguidores, un usuario recordó las versiones que la relacionaron con la paisa. ”Luego Luisa no era novia de otra mujer, una que canta? ¿Dónde me quedé? (sic)”, escribió el internauta.

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Un internauta preguntó por los rumores que relacionaron a Luisa Castro con Nath, y la influenciadora respondió con señalamientos contra la cantante y su equipo. (Rastreando famosos / Instagram)

La creadora decidió contestar y relató, desde su perspectiva, episodios que habrían ocurrido durante la cercanía que tuvo con Nath en 2021. “Se aprovecharon de mí, me hicieron las peores jugadas”, escribió Castro en un extenso mensaje. También sostuvo que fue utilizada cuando tenía 20 años y adelantó que podría entregar más detalles de esa etapa en otra oportunidad.

Luisa Castro dijo que los rumores habrían formado parte de una estrategia

La influenciadora señaló que los comentarios sobre una supuesta relación entre ambas no habrían surgido de manera espontánea. Según su versión, la intérprete y las personas de su entorno buscaban instalar la idea de un romance ante el público.

“Esa loquita quería que todo el mundo pensara eso, filtró video, pone a otra loquita a contar chisme”, escribió Castro. Sus palabras se conocieron años después de que circulara en redes sociales un video en el que, aparentemente, ella y Nath se daban un beso.

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La influenciadora denunció que el entorno de la cantante Nath utilizó su imagen para ganar notoriedad en redes sociales. ( luisacastrooo / Instagram)

Las imágenes reactivaron las preguntas de los internautas sobre la naturaleza del vínculo que habían mantenido años antes. Ninguna de las dos había ofrecido hasta ahora una explicación pública tan amplia sobre los hechos que rodearon esa cercanía.

Castro afirmó que el uso de su nombre y su popularidad habría tenido fines promocionales. “Solo usaron mi imagen y mi nombre cuando tenía 20 años para ‘hacer viral y famosa’ a esa mujer”, sostuvo en la respuesta que compartió en Instagram.

La creadora también mencionó la elaboración de rumores, memes y otros contenidos como parte de una estrategia que, según dijo, se ofrecía a terceros dentro de paquetes promocionales. En ese relato incluyó un episodio que la relacionó con el cantante Kevin Roldán.

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La influenciadora habló de una multa de más de $500 millones

Uno de los puntos que más atención generó fue la referencia a consecuencias económicas que, de acuerdo con su versión, enfrentó durante ese período. Castro afirmó que la situación derivó en una millonaria multa.

Castro atribuyó la difusión de un supuesto beso entre ambas a una maniobra calculada por la rapera. (nathh___ / Instagram)

“Hasta me hicieron multar por más de $500 millones, porque solo me sacaban el jugo, pero no me cuidaron, ni mi imagen ni mi proyecto”, aseguró la influenciadora.

La creadora no entregó detalles sobre la sanción que mencionó, la entidad que la habría impuesto ni el proceso del que habría surgido. Tampoco especificó cuáles personas habrían participado en las acciones que denunció en su comentario.

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En el mismo mensaje, Castro calificó de negativas las experiencias que vivió en ese momento y manifestó que todavía recibe menciones sobre el tema. “Hasta el sol de hoy no me dejan en paz”, escribió.

Las afirmaciones corresponden a la versión expuesta por Castro en sus redes sociales. Hasta el momento, Nath no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos de la creadora de contenido ni sobre la presunta estrategia descrita por ella.

Luisa Castro negó ser lesbiana y habló de una etapa de experimentación

Actualmente, Luisa Castro mantiene una relación sentimental con Westcol, según afirmó.(@westcol / Instagram)

En su respuesta, Castro también abordó las especulaciones sobre su orientación sexual, un tema que volvió a circular en redes sociales debido a los comentarios sobre su actual relación con Westcol.

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“Yo no soy lesbiana, no pude”, escribió. Luego explicó que, tras experiencias negativas con hombres, quiso experimentar durante su adolescencia, aunque aseguró que no tuvo una buena experiencia con la persona a la que se refirió.

La relación entre Castro y Nath comenzó a generar comentarios en mayo de 2021. En ese entonces, ambas compartían viajes, videos y publicaciones que mostraban una relación cercana. Parte de sus seguidores interpretó esos contenidos como señales de un vínculo sentimental.

Uno de los momentos que alimentó las versiones ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando usuarios les preguntaron si eran novias y las retaron a besarse. Nath respondió entonces que, si tuviera una pareja como Luisa, la mostraría públicamente.

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Meses después, en septiembre de 2021, los seguidores advirtieron que ambas dejaron de seguirse en Instagram. También relacionaron una publicación musical de Nath con una posible indirecta para Castro.