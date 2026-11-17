Una persona joven sostiene las manos de una persona adulta mayor sobre una mesa de madera como expresión de cuidado y acompañamiento familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá registró 1,25 millones de personas de 60 años o más en 2025, una transformación demográfica que exige adaptar la movilidad, los servicios de cuidado y las políticas contra el abandono.

La Encuesta Multipropósito, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Secretaría de Planeación, mostró que una de cada siete personas de la capital pertenece a este grupo.

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La edad promedio de los habitantes pasó de 33,9 años en 2017 a 36,3 años en 2025. El envejecimiento se concentra con mayor rapidez en el norte y el centro de la ciudad, mientras las proyecciones anticipan un desplazamiento posterior hacia el sur y el suroccidente.

Teusaquillo encabeza las localidades con mayor proporción de población mayor de 60 años: 20,8%. Le siguen Barrios Unidos, con 20,1%; Antonio Nariño, con 19,7%; Chapinero, con 19,2%; y Usaquén, con 19,1%.

Bogotá registró 1,25 millones de personas de 60 años o más en 2025, cifra que equivale a uno de cada siete habitantes de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria de Planeación, Ursula Ablanque, sostuvo que los datos permiten anticipar las necesidades de una población que ya está cambiando. “Necesitamos preparar la ciudad porque la población ya está cambiando. Estas cifras nos permiten anticipar cambios y orientar decisiones políticas que ya estamos tomando frente al abandono, la salud y el cuidado de los mayores”, afirmó la funcionaria en diálogo con El Tiempo.

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El aumento de la población de mayor edad se refleja en zonas residenciales con más hogares silenciosos, ancianatos y personas que usan parques y espacios públicos durante el día. También demanda andenes seguros, cruces con más tiempo semafórico y programas dirigidos a quienes carecen de redes familiares o comunitarias.

Los peatones mayores, entre las principales víctimas viales

La movilidad es uno de los riesgos más graves para esta población, que se desplaza principalmente a pie y en transporte público. Los andenes deteriorados, los puentes peatonales y la circulación de motocicletas a alta velocidad agravan la exposición de quienes caminan.

Durante el primer semestre de 2026, el 62,8% de los peatones fallecidos en Bogotá tenía más de 60 años, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ocho de cada 10 adultos mayores que murieron en siniestros viales iban caminando.

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Los mayores realizan cerca de uno de cada 10 viajes en Bogotá, pero concentran el 30% de las muertes en las vías. Hernán Ortiz, coordinador de Vigilancia de Datos de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global en Colombia, advirtió que la diferencia entre participación en los desplazamientos y fatalidades revela un problema persistente.

Teusaquillo concentra la mayor proporción de población mayor de 60 años en la ciudad con una tasa de 20,8%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta población realiza menos viajes que otros grupos etarios, pero pone muchos más muertos. Según la Encuesta de Movilidad de 2023, hace cerca de uno de cada 10 viajes en la ciudad, pero representa el 30 por ciento de las fatalidades. Esa es una preocupación que llama la atención”, dijo Hernán Ortiz a El Tiempo.

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Las motocicletas estuvieron involucradas en el 76% de las muertes de peatones de todas las edades. Entre las víctimas mayores de 60 años, esos vehículos participaron en seis de cada 10 fallecimientos.

Ortiz explicó que la vulnerabilidad física propia de la edad aumenta las consecuencias de un impacto. “Por un lado, tenemos una víctima que está en una edad en la que el cuerpo no resiste de la misma manera un golpe y se comprometen los diferentes sistemas vitales; y, por el otro, unos conductores, en este caso motociclistas, que exceden los límites de velocidad. Eso aumenta los riesgos de fatalidad”, señaló.

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Carlos Urrego, coordinador en Colombia de la Iniciativa Global para el Diseño de Ciudades, consideró que la infraestructura aún favorece velocidades peligrosas. “Tradicionalmente, ciudades como las nuestras han tenido una planeación orientada al carro particular, al desarrollo de avenidas largas y anchas y a pensar que las calles tienen que ser rápidas para garantizar eficiencia. Ahí es cuando se generan condiciones de riesgo muy grandes para quienes caminan o van en bicicleta”, sostuvo.

Los especialistas plantean cruces con tiempos semafóricos más amplios y refugios peatonales para quienes no puedan atravesar una vía en una sola etapa. Entre julio de 2024 y octubre de 2026, Bogotá intervino 9.658 pasos peatonales y ajustó los tiempos de 665 intersecciones semaforizadas.

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Ocho de cada diez adultos mayores que perdieron la vida en siniestros viales en la capital durante el primer semestre de 2026 eran peatones. (extrayendo crédito…)

La primera línea del metro contará con ascensores, rutas accesibles, guías podotáctiles e información adaptada para facilitar los desplazamientos de las personas mayores. El Distrito también amplió el acceso al transporte público mediante pasajes gratuitos: para septiembre de 2026, 337.000 personas recibieron transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado.

Hogares más pequeños y búsqueda de personas aisladas

Los hogares bogotanos tienen un promedio de 2,7 integrantes, pero el 20% está compuesto por una sola persona. Entre los mayores de 60 años, el 17% vive solo, una condición que no implica necesariamente aislamiento, aunque puede aumentar el riesgo de abandono.

La Secretaría de Integración Social realizó durante septiembre un piloto de búsqueda puerta a puerta para identificar a personas mayores en pobreza oculta o sin acompañamiento. Se visitó a 596 personas: 223, equivalentes al 37%, no tenían redes de apoyo o contaban con vínculos no funcionales; 282, el 47%, estaban aisladas; y 18, el 3%, manifestaron soledad no deseada.

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Tras esas visitas, 142 personas ingresaron a los servicios de Centro Día y Casas de la Sabiduría, 112 accedieron a comedores comunitarios, 104 recibieron atención en salud y 47 obtuvieron el beneficio de Ingreso Mínimo Garantizado.

Para 2035, Bogotá tendrá 323.000 personas mayores adicionales, y el 56% se concentrará en el sur y el suroccidente. Ablanque anunció que la ciudad prepara una nueva política de envejecimiento y vejez, prevista para el próximo año, con acciones en salud, cultura, movilidad y educación.

“Es una ruta a largo plazo que entiende lo que está pasando para atender los problemas de salud, cultura, movilidad y educación. Será un gran legado que busca vincular social y económicamente a estas personas, porque son sujetos socialmente activos que quieren seguir aportándole a la ciudad”, afirmó la secretaria al diario nacional.

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