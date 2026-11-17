Con un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella habló del caso de racismo contra una auxiliar de Policía en Cali, que se hizo viral en redes sociales. (Presidencia - suministrada a Infobae Colombia)

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A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó en la mañana del martes 17 de noviembre los insultos racistas contra una auxiliar de la Policía Nacional en Cali y anunció acompañamiento psicológico y jurídico para la uniformada, víctima de una agresión verbal durante un procedimiento.

El mandatario se pronunció en la plataforma de X luego de que se difundiera en redes sociales un video que registra el momento en el barrio Obrero de la capital vallecaucana, en el que un hombre lanzó expresiones ofensivas contra la joven por el color de su piel. La auxiliar mantuvo la calma y no respondió a las provocaciones.

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Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a acto racista contra auxiliar de Policía en Cali. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“El racismo y la discriminación no tienen cabida en Colombia”, afirmó De la Espriella en su mensaje en el que expresó su rechazo a “las agresiones verbales y los actos de discriminación racial” contra la integrante de la fuerza pública, que según se conoció fue agredida por un colaborador de una entidad descentralizada de la ciudad.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que “ninguna mujer, y mucho menos quien porta con honor el uniforme y sirve a los colombianos, tiene por qué soportar humillaciones, insultos ni agresiones por su color de piel”. Y con ello anunció una serie de medidas que buscan proteger la integridad de la uniformada frente al hecho.

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De la Espriella confirmó respaldo psicológico y jurídico para la auxiliar

A través de su perfil en X, De la Espriella informó que ordenó medidas de atención para la joven y acciones para que se determine la responsabilidad de los involucrados en el episodio. Hasta el momento no se conoce la identidad de la auxiliar, que mantuvo la compostura y no accedió a lo que serían las provocaciones de su agresor.

La difusión de las imágenes en redes sociales, acerca del suceso que ocurrió en el Barrio Obrero de Cali, causó rechazo por presuntas agresiones verbales y conductas racistas dirigidas contra la mujer policía. (@tigre903/X)

“He dispuesto que nuestra auxiliar reciba todo el acompañamiento psicológico y jurídico necesario, y que se adelanten las acciones correspondientes para que los responsables respondan ante la justicia”, declaró el jefe de Estado, que se sumó de esta forma a las acciones que ya ha adelantado el Ministerio de Defensa.

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Y es que la postura del gobernante coincidió con las medidas anunciadas por la cartera y la Policía, que activaron protocolos de protección para la uniformada y su núcleo familiar. La institución también prevé acompañarla en la presentación de una denuncia penal por los presuntos hechos de discriminación racial y violencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de noviembre en el barrio Obrero de Cali. En el video que circuló en plataformas digitales se observa a un hombre que cuestiona a la auxiliar mientras utiliza expresiones relacionadas con su color de piel. En la grabación también aparece una mujer que interviene con insultos verbales.

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En su pronunciamiento, la Policía Nacional indicó que la uniformada recibirá apoyo jurídico y psicológico tras el caso de racismo del que fue víctima. (Policía Nacional)

De la Espriella insistió en la defensa de la dignidad humana

En su declaración en la red social, De la Espriella reiteró en que el trato discriminatorio no puede justificarse por la raza, el origen o la condición de una persona. “En Colombia nadie puede sentirse con derecho a humillar a otro por su raza, su origen o su condición”, destacó el primer mandatario en referencia a este mediático caso.

A su vez, fue enfático en respaldar no solo la labor de los uniformados y uniformadas, sino también su condición personal. “La dignidad humana se respeta, nuestras mujeres se respetan y nuestros uniformados se respetan”, reafirmó el gobernante, que salió en apoyo a la joven que presta su servicio de patrullaje en Cali.

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De la Espriella cerró su pronunciamiento con una dura advertencia a los que cometan este tipo de agresiones contra los miembros de la fuerza pública; en especial con las oficiales. “No vamos a tolerar el racismo, la discriminación ni ninguna forma de violencia contra nuestras mujeres”, remarcó el jefe de Estado en su mensaje.

En su mensaje en X, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, rechazó el suceso y confirmó su respaldo a la auxiliar de Policía. (Alejandro Eder/X)

Presunto agresor fue identificado como colaborador de una entidad descentralizada

Por su parte, el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, informó que el presunto responsable ya fue identificado y que sería colaborador de una entidad descentralizada de la Administración Distrital. Según reportes conocidos por las autoridades locales, el hombre estaría vinculado a una entidad de salud de la ciudad.

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En consecuencia, el burgomaestre ordenó la suspensión inmediata del señalado agresor y la apertura de una investigación disciplinaria. Además, anunció acciones penales contra él, aunque precisó que todavía no se encuentra bajo custodia y que las autoridades trabajan para ubicarlo; mientras se registra la denuncia de la uniformada.

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