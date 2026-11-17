Andrés Julián Rendón destacó el operativo militar que permitió la captura de alias Primo Gay (Prensa Gobernación de Antioquia/@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el 14 de noviembre de 2026 la captura de alias Primo Gay, vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, extorsiones contra Hidroituango y atentados contra torres de energía en Medellín y Bello.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rincón, confirmó que presentará una solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos para que alias Primo Gay sea extraditado a ese país.

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Durante el cara a cara que sostuvo con alias Primo Gay, el mandatario colombiano aseguró que evaluará la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos.

Durante el cara a cara que sostuvo con alias Primo Gay, Abelardo de la Espriella aseguró que evaluará la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos (@ABDELAESPRIELLA/X)

En conversación con Blu Radio, Rendón calificó el operativo como “el golpe más importante que haya dado” el presidente Abelardo de la Espriella en lo que va de su mandato contra las estructuras criminales.

El mandatario de Antioquia señaló que presentará la solicitud de extradición destacando cada detalle de prontuario de alias Primo Gay.

“Voy a hacer la solicitud formal al gobierno de Estados Unidos destacando con mucho detalle todo su prontuario y todo el daño que hizo en Antioquia, no solamente a los uniformados del Ejército, la Policía, sino a la población civil”, expresó.

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En la entrevista con el citado medio de comunicación, el gobernador Andrés Julián Rendón vinculó la solicitud de extradición de alias Primo Gay a Estados Unidos con el ataque contra un helicóptero Black Hawk ocurrido en el Nordeste antioqueño.

Según afirmó, el cabecilla se jactaba de los crímenes que le atribuyen, entre ellos homicidios, confinamientos, desplazamientos forzados y el derribo de la aeronave.

El atentado ocurrió el 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros, en Amalfi, y dejó 13 policías muertos. El helicóptero era propiedad del Gobierno de Estados Unidos, no de la Policía colombiana, por lo que ese país ofreció una recompensa por información que permitiera identificar a los responsables. Rendón señaló que ese hecho motivó el pedido para que Washington solicite la extradición del detenido.

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El mandatario departamental también atribuyó a alias Primo Gay el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente.

“Presumió cuando asesinó al joven Mateo Pérez Rueda, periodista que estaba haciendo un trabajo investigativo”, afirmó.

Andrés Julián Rendón también atribuyó a alias Primo Gay el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente (Flip)

Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella difundió en su cuenta de X un video de los encuentros que mantuvo con alias Primo Gay y Pata de palo, detenidos en operativos militares. Durante la grabación, el jefe de Estado los acusó de homicidios, extorsiones y acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública.

El primer tramo estuvo dedicado a Primo Gay. De la Espriella lo responsabilizó por las muertes de policías y soldados en labores de erradicación. Después de mencionar a 13 policías y seis militares, expresó: “Este fue el bandido que los mató”. El mandatario sostuvo que el capturado había participado en actividades criminales durante más de diez años.

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Según el presidente, el detenido había tenido nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo. Además, le atribuyó el desplazamiento de más de 2.500 habitantes de Briceño, cobros extorsivos a Hidroituango y ataques contra torres de energía ubicadas en Medellín y Bello.

El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

En la misma publicación, De la Espriella informó que Pata de palo era el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Afirmó que dirigía a 1.444 integrantes distribuidos en ocho subestructuras armadas. También sostuvo que esa organización pretendía ampliar su presencia en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre.

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El jefe de Estado indicó que ambos detenidos enfrentarían procesos judiciales y que su eventual extradición a Estados Unidos dependería del cumplimiento de los requisitos legales. Señaló, además, que quedarían recluidos en una celda de máxima seguridad mientras avanzaban las investigaciones.

“A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra fuerza pública actúa bajo la Constitución y la ley”, escribió. También afirmó que responderían por los delitos mencionados en el video y la publicación difundida por redes sociales.