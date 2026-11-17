La Fiscalía General de la Nación citó a declarar a Deicy Jiménez por la investigación de contratos a cambio de presuntos favores sexuales. (REUTERS - @deciyjimenez_/Instagram)

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La excontratista Deicy Jiménez deberá comparecer este viernes 20 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación para rendir declaración dentro de la investigación por presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales, un caso que salpica al expresidente Gustavo Petro.

La diligencia fue programada para las 9:00 a. m. en la sede de la entidad en Bogotá, ante Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Jiménez había sido citada la semana anterior, pero no asistió por problemas personales de su abogada.

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La declaración de la excontratista podría aportar elementos a la indagación sobre las denuncias relacionadas con una supuesta entrega de contratos en distintas entidades públicas. Las acusaciones apuntan a que esos acuerdos habrían estado vinculados con presuntos favores sexuales.

Según la información conocida, la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para investigar a Petro por actuaciones ocurridas mientras ejercía como presidente o senador. Sin embargo, el testimonio de Jiménez podría contribuir a establecer si otras personas participaron en los hechos que se investigan.

Jiménez ya declaró ante la Corte Suprema y la Procuraduría

La fiscal delegada Marcela Abadía programó la diligencia judicial en Bogotá tras una postergación por motivos personales de la defensa. (Joel González/Presidencia de Colombia - captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)

La excontratista ya presentó su versión ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y ante la Procuraduría General de la Nación. La diligencia pendiente busca ampliar lo que relató a la revista Semana sobre su cercanía con el entonces mandatario.

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En esas declaraciones al medio, Jiménez sostuvo que tuvo una relación cercana con Gustavo Petro. La Fiscalía espera conocer mayores detalles de ese relato y su eventual relación con los contratos mencionados en la denuncia.

Petro ha rechazado que hubiera utilizado su cargo para obtener beneficios sexuales. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”, escribió el expresidente en su cuenta de X.

Sin embargo, la excontratista afirmó el 13 de noviembre que sí tuvo encuentros con Gustavo Petro mientras ocupaba la Presidencia. “Sí nos vimos, pero no me quise acostar con él”, declaró a La FM. Esa versión contradice la afirmación del exmandatario de que no había prueba de reuniones personales entre ambos durante los cuatro años de su gobierno.

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El expresidente Gustavo Petro afirmó en sus redes sociales que nunca utilizó contratos estatales para obtener beneficios personales. (@deicyjimenez_/Instagram - redes sociales)

Petro sostuvo en una conversación con el activista Levy Rincón que los videos difundidos podrían corresponder a la pandemia de covid-19, antes de su llegada a la Casa de Nariño. También rechazó que exista un vínculo entre esos registros y las contrataciones cuestionadas. “Si no se vieron en el período presidencial, ¿de dónde sacan que contrato por sexo?”, planteó el expresidente, de acuerdo con la información publicada por el medio.

El exmandatario se refirió a uno de los videos divulgados, en el que aparece frente a una biblioteca y con ropa de dormir. Sostuvo que la grabación pertenecía al periodo de la pandemia de covid-19 y que fue realizada en su vivienda, antes de asumir la Presidencia. Petro afirmó que no regresó a esa casa durante los cuatro años de su gobierno.

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Para el expresidente, establecer la fecha del material es relevante para definir si existe alguna relación entre las imágenes y los contratos que Jiménez asegura haber recibido después. “¿Y por qué no averiguaron la fecha del video?”, preguntó durante la entrevista con Rincón.

Jiménez declaró a medios de comunicación que sostuvo encuentros con Petro durante el mandato pero descartó relaciones íntimas. (EFE/Semana/Darcy Quinn/Montaje Infobae)

Jiménez, que se ha presentado como excontratista y extrabajadora sexual, ha afirmado que sus vinculaciones con entidades como el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia estuvieron relacionadas con encuentros personales. Petro rechaza esa versión y niega haber entregado contratos o cargos públicos a cambio de favores íntimos.

La declaración prevista ante la Fiscalía permitirá que Jiménez amplíe su relato bajo las formalidades de la investigación. Las autoridades deberán contrastar sus afirmaciones con los elementos que reposen en el expediente y definir si existen actuaciones que correspondan a su competencia.

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