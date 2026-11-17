Dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación realizan el levantamiento de un cuerpo en una zona vegetada junto a un vehículo oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades investigan el asesinato de una mujer y su sobrino menor de edad en la vereda Llano Grande, zona rural de Dabeiba, en Antioquia. El principal sospechoso sería el hijo de la mujer, que es buscado por la Policía de Urabá.

De acuerdo con Teleantioquia, el hecho ocurrió hacia las 8:30 p. m. del lunes 16 de noviembre. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las identidades de las víctimas ni las circunstancias en las que fueron atacadas.

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La información preliminar indica que el presunto responsable pertenece al núcleo familiar de las víctimas. La Policía Nacional informó que activó equipos de inteligencia, investigación criminal y patrullas de vigilancia para ubicar al hombre señalado por el doble homicidio.

Los investigadores tratan de establecer si el ataque se produjo con arma de fuego o arma blanca. Tampoco hay información oficial sobre el posible móvil del crimen.

Tras conocer la denuncia, las autoridades verificaron la ubicación de los cuerpos y coordinaron el procedimiento de inspección técnica a cadáver. La operación contó con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, según indicó la institución.

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La Policía de Urabá asumió la investigación para identificar al presunto agresor y establecer la secuencia de los hechos. Las diligencias incluyen la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido en la zona rural del municipio.

Uno de los uniformados explicó que la unidad tenía asignada la protección de firmantes de paz en el sector y que no podía abandonar ese punto. No obstante, afirmó que se comunicarían con la Policía Nacional para coordinar el levantamiento de los cuerpos y las actuaciones judiciales.

Las autoridades no han informado si existen antecedentes de violencia intrafamiliar relacionados con el caso. La búsqueda del sospechoso continúa en Dabeiba y sus alrededores.

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