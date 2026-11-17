En Colombia son 2,4 millones de trabajadores los que ganan un salario mínimo al mes, según el Dane - (Luis Eduardo Noriega/EFE)

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La concertación del aumento del salario mínimo de 2027 comenzará el 18 de noviembre de 2026 en Colombia, con una distancia amplia entre los ajustes cercanos al 8% y 9,5% planteados por analistas y gremios, y el aumento de 38,5% propuesto por los sindicatos. La mesa tripartita reunirá al Gobierno, los empresarios y los trabajadores el 18 de noviembre. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgará el dato de productividad el 30 de noviembre, y el reporte de inflación de noviembre llegará el 5 de diciembre.

Las partes tendrán hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. Si no hay concertación, el Gobierno podrá expedir el decreto hasta el 30 de diciembre, para que el nuevo salario mínimo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

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Como se recordará, el salario mínimo vigente es de $1750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000. Al respecto, el expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias propuso un aumento de 38,5%, que elevaría el básico a un rango de $2.424.003 a $2.425.003. No obstante, la propuesta máxima de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) es de 9%. Los cálculos de analistas y centros de pensamiento se sitúan entre 8% y 9%, con un salario básico de referencia entre $1.890.977 y $1.908.486.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, señaló que detrás de cada negocio que lucha por sobrevivir hay empleos, familias y proyectos de vida en riesgo - (@NGutierrezJ/X)

Inflación, empleo e informalidad en el debate salarial

Un día antes del inicio de las reuniones formales, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, por medio de X, pidió que el incremento se limite a la suma de inflación y productividad. Recordó que el “gremio de gremios” advirtió el 30 de diciembre de 2025 sobre los riesgos que representaba el aumento de 23,7% decretado para 2026 sobre el empleo formal, la inflación y la sostenibilidad empresarial.

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La dirigente sostuvo que parte de esas inquietudes encuentra ahora respaldo en los indicadores económicos.

Y es que la inflación anual llegó a 6,30% en octubre de 2026, según el Dane, una cifra superior al doble de la meta del Banco de la República (3%). Señaló que el Emisor incluyó los costos laborales elevados entre los elementos que presionan los precios y advirtió que un aumento salarial pierde capacidad de compra cuando también sube el costo de vida.

De igual manera, relacionó el debate con la situación de las empresas de menor tamaño: “El problema no termina en la inflación. Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, el incremento salarial significó mayores costos en un entorno de dificultades financieras”, dijo. Advirtió que “detrás de cada negocio que lucha por sobrevivir hay empleos, familias y proyectos de vida en riesgo”.

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El salario mínimo en Colombia tuvo un aumento de 23,7% para 2026 e impactó la inflación - Colprensa

Reconoció que el desempleo nacional no aumentó frente al año anterior, pero planteó que existen otras señales que deben incorporarse a la discusión. Según expuso, el Banco de la República advirtió una desaceleración de la ocupación y una menor demanda de trabajadores.

También situó el foco en los puestos de trabajo que podrían dejar de crearse si se encarece la contratación sin incrementos equivalentes de productividad. La informalidad, añadió, afecta al 55 % de los trabajadores, por lo que millones de colombianos permanecen fuera de los beneficios asociados al empleo formal.

Resaltó que “el impacto de un aumento elevado también alcanzaría las cuentas públicas”. Citó que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula que el incremento del salario mínimo elevaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones en 2026 y en $8 billones anuales desde 2027.

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Defendió que los trabajadores mejoren sus ingresos, aunque cuestionó que el resultado de la negociación se mida solo por el porcentaje final del ajuste. “Siempre hemos defendido mejores ingresos para los trabajadores. Pero el bienestar no puede medirse únicamente por el porcentaje de aumento del salario mínimo: debe reflejarse en poder adquisitivo, empresas sostenibles, más oportunidades de empleo formal y una economía capaz de crecer”, enfatizó la dirigente gremial.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

Propuesta empresarial de inflación más productividad

Natalia Gutiérrez dirigió su llamado a los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, entre ellos el Ministerio del Trabajo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco). Su postura plantea que el acuerdo debe preservar el ingreso real sin trasladar riesgos al empleo, a las empresas ni al crecimiento.

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“Nuestra posición es clara: el incremento que se concierte —o que deba fijarse en ausencia de acuerdo— no debería superar la suma de inflación más productividad. Una cifra responsable debe proteger el ingreso real sin poner en riesgo el empleo, la sostenibilidad empresarial o el crecimiento”, agregó. Dijo que “confiamos en que el Ministerio del Trabajo y los representantes de empleadores y trabajadores logren un acuerdo responsable. Ese debe ser el propósito común: proteger a los trabajadores y permitir que Colombia vuelva a crecer”.

Los dos mundos del trabajo

El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo también se refirió a lo que viene para el salario mínimo. Planteó por medio de X que Colombia enfrenta “dos mundos del trabajo” y cuestionó que la decisión de diciembre se concentre en uno de ellos.

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Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, apuntó que quien trabaja tiene derecho a que el salario le rinda - (@JDOviedoAr/X)

Precisó que en el segundo trimestre de 2026, en valores corrientes, la remuneración total de los asalariados aumentó 14,3%, mientras el ingreso mixto de quienes viven de su propio negocio subió 4,6 %.

Y es que con una inflación cercana a 6%, Oviedo consideró que ese segundo grupo perdió capacidad adquisitiva. Además, el también excandidato vicepresidencial recordó que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el aumento de 23,7% de 2026 quedó por encima de lo que propusieron tanto los empleadores como los sindicatos.

“Quien trabaja tiene derecho a que el salario le rinda. Mi posición para 2027: inflación más productividad, la regla con la que el Banco de la República hace sus proyecciones. Ni un punto por cálculo político, lo ponga quien lo ponga”, dijo Oviedo.

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