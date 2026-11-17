Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, lideró la reunión con congresistas sobre la ley de rescate - (Minsiterio de Hacienda)

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, confirmó, el 17 de noviembre de 2026, que el Gobierno de Abelardo de la Espriella descartó de manera definitiva aplicar IVA a la canasta familiar dentro del proyecto de ley de rescate económico, tal como lo había anunciado el presidente el 15 de noviembre. El funcionario sostuvo que la iniciativa mantendrá como eje la disciplina fiscal.

Gómez Martínez explicó que los cambios al proyecto obligan a buscar fuentes alternativas de ingresos para reemplazar el recaudo que se esperaba obtener con la medida. El objetivo, señaló, “es preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas durante el trámite legislativo”.

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Indicó que el Ejecutivo abrió una ronda de reuniones con coordinadores y ponentes, senadores y representantes a la Cámara para recoger propuestas y discutir los efectos fiscales de cada alternativa. “Queremos que durante toda esta semana podamos tener reuniones de trabajo, para que ustedes puedan plantear ideas, discutir y comprender sus planteamientos”, afirmó.

Calendario es muy ajustado

Ahora, el Gobierno espera contar la próxima semana con un borrador de ponencia para primer debate. El ministro advirtió que el calendario es ajustado y planteó que la primera votación en las comisiones económicas conjuntas podría hacerse el 1 o el 2 de diciembre, según el avance de las discusiones, las audiencias públicas y el trámite legislativo.

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