El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, señaló que durante el encuentro se hablará sobre la posibilidad de recibir más aeronaves y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad (Cámara de Representantes)

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegará a Bogotá el miércoles 18 de noviembre para cumplir una agenda de reuniones con las principales autoridades de defensa del país. La visita incluye la entrega de un avión militar Hércules C-130 y conversaciones sobre el fortalecimiento de la cooperación entre ambos gobiernos en materia de seguridad y capacidades operacionales de las Fuerzas Militares colombianas.

La llegada del funcionario fue confirmada por el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, quien anunció que sostendrá un encuentro con Hegseth para recibir el primer avión de este tipo y conversar sobre otros asuntos relacionados con el apoyo estadounidense a Colombia. El anuncio se conoció durante una intervención del jefe de la cartera en la Comisión Segunda.

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“Mañana me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130, y creo que van a venir dos más; eso lo vamos a hablar con él. Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”, señaló Mora.

De acuerdo con la información preliminar de la agenda, Hegseth aterrizará en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, hacia la 1:00 p. m. y tiene previsto regresar a Estados Unidos durante la noche. En la reunión participarán el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez.

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Cooperación militar y seguridad, entre los temas de la reunión

La agenda contempla conversaciones sobre el fortalecimiento de la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos y el respaldo de Estados Unidos para mejorar las capacidades de seguridad del país (Víctor Holguín/Ministerio de Defensa)

La visita contempla conversaciones sobre diferentes asuntos de interés para la seguridad nacional, entre ellos el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales y las posibilidades de ampliar la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos.

Otro de los asuntos previstos en la agenda es la eventual inclusión de Colombia en el denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa relacionada con la cooperación regional en materia de seguridad. Estos temas se suman a la entrega de equipos militares y al respaldo que Estados Unidos pueda brindar a las autoridades colombianas para fortalecer sus capacidades frente a las amenazas de las organizaciones armadas.

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La llegada de Hegseth es relevante para la relación bilateral porque permitirá abordar directamente con las autoridades estadounidenses las necesidades de equipamiento, cooperación y asistencia militar de Colombia. Además, la entrega del avión C-130 representa un aporte a las capacidades de transporte aéreo de las Fuerzas Militares, utilizadas para el desplazamiento de personal, equipos y suministros en operaciones.

La visita que inicialmente estaba prevista con JD Vance

Antes de llegar al cargo, Hegseth prestó servicio como oficial de infantería en la Guardia Nacional del Ejército estadounidense y participó en despliegues militares en Guantánamo, Irak y Afganistán (Kevin Lamarque/REUTERS)

La llegada de Pete Hegseth a Colombia se produce después de que quedara en duda el viaje que tenía programado el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para el 20 y 21 de noviembre. La visita de Vance fue cancelada la semana pasada y el secretario de Guerra hacía parte de la delegación estadounidense que lo acompañaría.

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Con la confirmación de su desplazamiento a Bogotá, Hegseth mantendrá reuniones de alto nivel con las autoridades colombianas, aunque sin la presencia del vicepresidente estadounidense. El encuentro se desarrollará en un contexto en el que los dos gobiernos tienen asuntos pendientes en materia de cooperación para enfrentar las amenazas de los grupos armados y el crimen transnacional.

Pete Hegseth asumió el cargo de secretario de Defensa de Estados Unidos el 25 de enero de 2025, después de prestar juramento como el funcionario número 29 en ocupar esa posición. Posteriormente, el 5 de septiembre de ese mismo año, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó el uso de las denominaciones “secretario de Guerra” y “Departamento de Guerra” como nombres secundarios de esas dependencias.

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El encuentro permitirá tratar directamente con el Gobierno estadounidense nuevas posibilidades de asistencia, entrega de equipamiento y cooperación para fortalecer la seguridad y las capacidades operacionales de Colombia (Alex Brandon/AP)

Su hoja de servicio incluye dos medallas Estrella de Bronce, una Medalla de Encomio Conjunta y dos Medallas de Encomio del Ejército. También recibió la Insignia de Infantería de Combate y la Insignia de Infantería Experta.