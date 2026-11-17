Un enfrentamiento en zona rural del Nordeste antioqueño dejó un cabecilla muerto durante operaciones militares, además de detenidos y un arsenal de fusiles, pistolas, munición y radios (Ejército Nacional)

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Alias Isaías, señalado como cabecilla de una comisión del Clan del Golfo, murió durante una operación militar en zona rural de Vegachí, Antioquia, después de un seguimiento de dos semanas que permitió ubicarlo pese a que habría cambiado de nombre y de área de influencia para evadir a las autoridades.

El hombre fue identificado como Evin Javier Gutiérrez Alemán, conocido también con el con el alias de Matías. Fuentes militares revelaron a Infobae Colombia que tenía 40 años y, según información de inteligencia, acumulaba cerca de 10 años de actividad criminal en Córdoba y Antioquia.

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El operativo dejó además tres capturados y la incautación de cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores, cinco radios de comunicación, teléfonos celulares y 1.414 cartuchos de diferentes calibres. Las autoridades atribuyeron el material a estructuras del Clan del Golfo con presencia en el nordeste antioqueño.

El cambio de alias con el que buscaba evadir a las autoridades

La información conocida por este medio indica que Gutiérrez Alemán había delinquido durante años en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. En esa zona era reconocido como alias Matías y se desempeñaba como cabecilla de finanzas criminales de la subestructura Javier Yepes.

Evin Javier Gutiérrez Alemán acumuló cerca de diez años de trayectoria delictiva en los departamentos de Córdoba y Antioquia. (Suministrada a Infobae Colombia)

Cuatro meses antes de su muerte, habría recibido la orden de trasladarse al nordeste de Antioquia. Fuentes de inteligencia señalaron que el movimiento fue dispuesto por alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, con el objetivo de reforzar las rentas ilegales de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

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Su función se concentraba, según esas fuentes, en fortalecer actividades derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Para intentar reducir la presión de las autoridades, el hombre habría dejado de presentarse como “Matías” y empezó a utilizar el alias de Isaías en Vegachí y otros municipios de esa región.

El cambio de identidad no fue suficiente. Infobae Colombia conoció que los investigadores militares asociaron sus movimientos con información recopilada en Córdoba y con denuncias de habitantes de la zona, lo que permitió establecer que el nuevo cabecilla de la organización correspondía al mismo hombre que era buscado desde hacía meses.

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Las motocicletas, las fiestas y las denuncias de las víctimas lo dejaron expuesto

El enfrentamiento definitivo ocurrió en un área rural donde integrantes de la estructura armada ejecutaban labores de minería ilegal. (Ejército Nacional)

La ubicación de alias Isaías fue posible tras dos semanas de labores de seguimiento. De acuerdo con fuentes militares, varias conductas del jefe criminal facilitaron su identificación en el nordeste antioqueño.

Una de ellas era el uso frecuente de motocicletas de alto cilindraje a las que, al parecer, les realizaba modificaciones para aumentar el ruido de los motores. Ese patrón llamó la atención de los investigadores, que cruzaron datos sobre los desplazamientos del grupo armado en la región.

Las autoridades también recibieron información sobre su participación en reuniones y fiestas en establecimientos públicos y fincas. Según las fuentes consultadas por este medio, el hombre consumía whisky de 18 años y vodka, una conducta que contrastaba con la estrategia de bajo perfil que habría intentado mantener después de su llegada a Antioquia.

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Los reportes ciudadanos tuvieron un papel central en la operación. La fuerza pública sostuvo que alias Isaías se mezclaba de forma recurrente entre población civil en sectores concurridos, una práctica con la que buscaba dificultar una intervención directa. Las fuentes señalaron que el grupo armado instrumentalizaba y amenazaba a habitantes de la zona para conservar su capacidad de movilización.

Cinco días bajo vigilancia antes del combate en Vegachí

La operación militar dejó tres personas capturadas y una incautación de nueve armas de fuego y más de mil cartuchos de munición. (Ejército Nacional)

Luego de la fase inicial de seguimiento, tropas del Ejército Nacional mantuvieron vigilado al objetivo durante cinco días. La operación estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación.

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El procedimiento comenzó con la verificación a dos personas que portaban material de guerra. A partir de ese hallazgo, los uniformados avanzaron hacia una vivienda ubicada en un área rural de Vegachí, donde se produjo el enfrentamiento con presuntos miembros de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

La operación se concretó cuando “Isaías” se desplazó hacia un punto donde, de acuerdo con información de inteligencia, se adelantaban labores de minería ilegal. Allí fue interceptado por las tropas y murió durante el combate.

“El resultado fue la neutralización y muerte en desarrollo de operaciones militares de su cabecilla, alias Isaías”, afirmó el teniente coronel Jerson Fabián Tapias Agudelo, comandante del Gaula Militar Valle de Aburrá cuando informaron los hechos.

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Las autoridades detuvieron a la compañera sentimental del cabecilla y buscan a dos integrantes de su esquema de seguridad que escaparon con armamento. (Comando Gaula Militares)

Tres personas fueron capturadas en el lugar. Entre ellas estaría la compañera sentimental del cabecilla, según conoció Infobae Colombia. Otros dos integrantes de su esquema de seguridad habrían escapado con armas y dinero en efectivo, y estaría siendo buscados en un corredor rural entre Vegachí, Remedios y Amalfi, según conoció este medio.

Las autoridades mantienen la búsqueda de dos integrantes de su esquema de seguridad

Tras el combate, las tropas incautaron cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores, cinco radios de comunicaciones, tres teléfonos celulares y documentación que, según el reporte oficial, estaría relacionada con el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez.

El Ejército consideró que la operación afectó la capacidad armada y logística de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, que delinque en sectores del nordeste de Antioquia.

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Dentro de los antecedentes atribuidos a alias Isaías figura su presunta participación en el homicidio de un policía en el corregimiento de Palmitas, en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 24 de abril de 2025. Las autoridades también lo vinculan con enfrentamientos registrados en áreas rurales de ese municipio.