El cuerpo técnico de la selección Colombia seguirá teniendo en cuenta a Juan Fernando Quintero, mientras este se mantenga con ritmo - (@juanferquinterop/Instagram)

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El cuerpo técnico de la selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, seguiría contando con Juan Fernando Quintero, el tres veces mundialista con la Tricolor, a pesar de las declaraciones del jugador en las que manifestó que siente caducado su periodo en el equipo.

“Si el casting no funciona, un jugador que dio algunas declaraciones y que dijo que ya se había retirado, pero nunca lo hizo oficial en sus redes sociales, podría mantenerse en el espectro siempre y cuando esté bien, las lesiones lo permitan y tenga continuidad. Ese jugador se llama Juan Fernando Quintero, quien todavía no ha cerrado su ciclo con la selección Colombia y creame que si está bien para el inicio de la Eliminatoria, y no se termina de afianzar un jugador en esa posición, Juan Fernando Quintero podría regresar en algún momento”, aseguró Cristian Martín, periodista de Blu Radio, el martes 17 de noviembre del 2026, en la previa del enfrentamiento entre la Tricolor y Chile.

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A la afirmación de Marín en el programa Blog Deportivo, sus compañeros de mesa complementaron que nunca existió una publicación de Quintero en sus redes sociales oficializando su retiro de la selección Colombia. Como sí lo hizo James Rodríguez, por ejemplo. Un elemento para sustentar la alta posibilidad de que el jugador del mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos 2026, pueda regresar al equipo.

Juan Fernando Quintero debutó con la selección Colombia en el año 2012, y en el 2026 fue su última vez vestido con la camiseta del equipo de todos - crédito Conmebol/AFP

¿Juan Fernando Quintero se retiró de la selección Colombia?

El 2 de septiembre del 2026, Juan Fernando Quintero aseguró que su periodo en la selección Colombia estaba finalizado. “Yo le dije (a Néstor Lorenzo) que me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento. Personalmente lo sentía así, después de la frustración del Mundial (2026), y así se lo manifesté también a mis compañeros”, dijo el jugador en entrevista con Win Sports, confirmando los rumores que para esa época comenzaron a estar presentes sobre su renuncia.

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La frustración a la que hizo referencia Quintero fue en la eliminación del Mundial 2026, en la que la selección Colombia avanzó hasta los octavos de final y quedó eliminada ante Suiza en lanzamientos desde el punto penal.

El nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín daría por cerrada su etapa en la Selección Colombia, aunque no hubo confirmación oficial ni por parte del jugador ni la Federación-crédito @ESPNColombia/X

Aún cuando ganó su grupo y pasó como líder, a pesar de la presencia de Portugal, uno de los máximos favoritos a quedarse con el título, en esa primera fase. Resultado que, junto a otros factores como la actualidad de los jugados, el pasado reciente de la final de la Copa América 2024 en la que los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron subcampeones, avivó la esperanza de los colombianos en que la selección llegó más lejos, y tras no ser así, la decepción, como manifestó Quintero, estuvo presente en algunos hinchas, periodistas, jugadores y el público en general.

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La declaración de Juan Fernando Quintero sobre su renuncia a la selección Colombia - (@PSierraR/X)

¿La selección Colombia está en recambio?

Quizás uno de los dos puntos en los que más enfatizó Marín para su información fue que el puesto estaba para Quintero, si ningún jugador se quedaba con la posición. Esto sobre todo tras la renuncia de James Rodríguez en septiembre del 2026, que dejó el puesto de volante de creación disponible en la selección Colombia.

Y es que tras el Mundial 2026, Lorenzo, director técnico del equipo, confesó en reiteradas oportunidades que la Tricolor está atravesando un recambio generacional, y para esa posición los jugadores que llamó en los primeros dos periodos FIFA tras la cita orbital son: Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Yaser Asprilla, entre otros. Del rendimiento de esos jugadores, según Marín, dependería el regreso de Juan Fernando Quintero a la selección Colombia.

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Según FotMob, estas son las estadísticas de Juan Fernando Quintero con la selección Colombia en la temporada 2026:

1 asistencia

3 grandes ocasiones creadas

9 ocasiones creadas

0,9 asistencias esperadas (xA)

3,1 remates por 90 minutos

57,7 pases precisos por 90 minutos

14,6 pases largos precisos por 90 minutos

0,66 xA por 90 minutos

0,75 xG + xA por 90 minutos