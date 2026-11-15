Ataque contra tres torres de energía dejó fallas en el servicio eléctrico en el sur del Huila

Investigan atentado contra infraestructura eléctrica en zona rural de El Pital, Huila - (Alcaldía de Pitalito/Facebook)

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El daño a tres estructuras de transmisión eléctrica en la vereda Hato Viejo, zona rural de El Pital, activó las alertas en el sur del Huila durante la mañana del domingo 15 de noviembre de 2026. La emergencia comprometió la línea Betania-Tesalia de 230 kilovoltios y generó interrupciones en el suministro para comunidades de la región.

El hecho ocurrió en un punto cercano al corredor que comunica a ese municipio con el corregimiento de La Jagua, en Garzón. Esa vía tiene conexión con zonas de Caquetá y Putumayo, por lo que las autoridades evalúan posibles efectos en esos departamentos.

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La Defensa Civil recibió el reporte hacia las 7:00 a. m. y notificó a los organismos de seguridad sobre los daños en las torres. Las primeras verificaciones indicaron que tres estructuras resultaron afectadas, aunque no se informó sobre personas lesionadas o fallecidas.

La línea Betania-Tesalia presentó fallas en el servicio

La Alcaldía de Pitalito confirmó que el ataque afectó la infraestructura de la línea de transmisión y que la situación impactó la atención a usuarios del sur del departamento.

Afectada la línea Betania-Tesalia tras daños en torres de transmisión en El Pital (Alcaldía de Pitalito/Facebook)

“Hay afectaciones en el servicio”, señaló la alcaldía local al informar sobre la emergencia. También explicó que las entidades encargadas del sistema eléctrico iniciaron maniobras para recuperar el suministro por rutas alternativas.

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Según la alcaldía, los técnicos buscan reorganizar la red mediante “topologías alternas”, una medida que permite redirigir el flujo eléctrico cuando una línea principal presenta daños. El objetivo es disminuir el tiempo de suspensión para hogares, comercios, instituciones y zonas rurales.

La afectación también genera preocupación por las comunicaciones. En varios municipios, las redes de internet y telefonía dependen de la continuidad del sistema eléctrico, por lo que una falla prolongada podría ocasionar dificultades adicionales para los habitantes.

Las autoridades recomendaron a la población no acercarse a las torres ni a cables que pudieran estar en el suelo. La advertencia busca prevenir accidentes mientras avanzan las labores de inspección en el área.

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Fuerza pública verificó las condiciones de seguridad en la zona

Tras el reporte, unidades de la fuerza pública se trasladaron a Hato Viejo para revisar el lugar y determinar las condiciones de seguridad antes del ingreso de personal especializado. Los equipos técnicos deberán evaluar la estabilidad de las estructuras, definir el alcance de la reparación y establecer el tiempo requerido para normalizar el sistema.

El alcalde de Pitalito, Yider Luna, informó que la línea Betania-Tesalia de 230 kilovoltios presentó afectaciones (@YíderLunaJoven / Facebook)

Por ahora, no se ha confirmado el mecanismo que causó los daños. Tampoco existe una atribución oficial sobre los responsables del hecho. La investigación deberá establecer si se utilizaron explosivos u otro método para afectar las torres.

“Invitamos a la comunidad a mantenerse informada a través de nuestros canales oficiales, donde estaremos compartiendo las novedades que se presenten durante el día, agradecemos su comprensión y paciencia frente a esta situación”, informó la Alcaldía de Pitalito.

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El episodio se produjo horas después de otro ataque registrado en el departamento. Durante la madrugada, una motocicleta cargada con explosivos detonó en el peaje de Neiva, ubicado en la vía hacia Aipe y Bogotá. El hecho dejó daños materiales y motivó un cierre temporal de la carretera, según reportes preliminares.

Afectada la línea Betania-Tesalia tras daños en torres de transmisión en El Pital (Alcaldía de Pitalito/Facebook)

Explosión de una motocicleta con explosivos cerró la vía Neiva-Bogotá

Una motocicleta cargada con explosivos detonó en la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026 en el peaje de Neiva, sobre la carretera que comunica la capital del Huila con Bogotá. La explosión dejó daños materiales y obligó a suspender el tránsito en ese punto por razones de seguridad.

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El hecho ocurrió hacia las 12:40 a. m. en el kilómetro dos de la vía. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres llegaron al lugar, abandonaron el vehículo y huyeron antes de la detonación.

El estallido fue escuchado en varios sectores de Neiva y generó alerta entre trabajadores del peaje, conductores y habitantes cercanos. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas heridas ni víctimas fatales.

Una motocicleta acondicionada con explosivos detonó hacia las 12:40 a. m. del 15 de noviembre en el kilómetro 2 de la vía hacia Bogotá. El hecho dejó daños materiales, pero no personas heridas (@willingtoncamxx/X)

Uniformados de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia se desplazaron al sitio para acordonar el área, atender la situación y establecer si persistían riesgos para la comunidad.

Las primeras diligencias se concentran en determinar cómo fue instalado el artefacto y en identificar a los responsables. Por ahora, no existe una atribución oficial del hecho a una organización armada ni se conocen detalles sobre el tipo de explosivo empleado.

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“No se reportan lesionados”, indicaron fuentes oficiales en las primeras horas posteriores a la explosión. Los equipos técnicos deberán establecer el alcance de los daños en las casetas y demás instalaciones del peaje.