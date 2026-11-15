Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

Dallas Mavericks y Boston Celtics se enfrentan este domingo 15 de noviembre en el TD Garden por la temporada regular de la NBA (Chris Young/The Canadian Press via AP y LM Otero/AP)

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Los Dallas Mavericks y los Boston Celtics se medirán este domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia), en el TD Garden de Boston, Massachusetts, en un duelo correspondiente a la temporada regular de la NBA.

El encuentro se transmitirá en directo para el mercado estadounidense por NBC Sports Boston y la señal local de Dallas KFAA-TV; para los aficionados ubicados en Colombia, el partido estará disponible en ESPN, ESPN2 y Disney+ Plan Premium, así como en NBA League Pass en su plataforma digital.

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La terna arbitral no había sido confirmada por la liga al cierre de esta nota. El narrador y comentarista tampoco habían sido anunciados por los medios responsables de la transmisión.

Los Celtics son líderes del Este y llegan con cinco victorias consecutivas

Liderados por Jayson Tatum, Los Celtics encabezan la Conferencia Este con un registro de diez victorias, dos caídas y una racha de cinco triunfos consecutivos (Bill Streicher/Imagn Images)

Boston es el equipo más sólido de la Conferencia Este en este arranque de temporada. Los Celtics acumulan un récord de 10-2, primeros en la División Atlántica, con una diferencia de puntos de +11,2 por partido y una racha activa de cinco victorias seguidas. Su más reciente presentación fue una remontada desde 22 puntos en desventaja para vencer a los Toronto Raptors 98-93 el miércoles 11 de noviembre, en la que Jayson Tatum anotó 24 puntos con ocho asistencias y Derrick White sumó 19 unidades con cuatro bloqueos.

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Tatum lidera al equipo con promedios de 27,9 puntos, 6,2 rebotes y 8 asistencias por partido, en su primera temporada como figura indiscutida tras la partida de Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers. A su lado, Paul George aporta 19,6 puntos, 5,5 rebotes, 4,5 asistencias y un destacado promedio de 2,4 robos por encuentro. Boston promedia 114,3 puntos por partido.

El parte médico de los Celtics no registra ausencias de peso confirmadas para este compromiso.

Cooper Flagg registra 24,6 puntos y 6,9 rebotes por encuentro en el esquema ofensivo de Dallas Mavericks (Jerome Miron/Imagn Images)

Dallas suma un registro de 7-5 y ocupa el cuarto lugar de la División Suroeste, a 3,5 juegos de los San Antonio Spurs, líderes de la división. La última salida del equipo texano fue una derrota contundente 94-133 ante los Minnesota Timberwolves el 12 de noviembre, aunque la semana arrancó con una actuación memorable: el 9 de noviembre, Cooper Flagg anotó 43 puntos con 10 rebotes y Kyrie Irving añadió 35 en una victoria 125-122 sobre los Indiana Pacers.

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Flagg, la gran apuesta de Dallas para su presente y su futuro, promedia 24,6 puntos, 6,9 rebotes, 6,5 asistencias y 2,2 robos en la presente temporada. Irving es el otro pilar ofensivo con actuaciones variables que oscilan entre los 10 y los 35 puntos en sus últimas salidas. El equipo promedia 113,2 puntos por partido (17.º en la liga) y permite 112,2 en contra (12.º).

Boston ganó los dos últimos duelos y domina el historial

En la temporada 2025-26, los Celtics dominaron la serie particular con dos victorias: 110-100 de visitante en Dallas el 3 de febrero de 2026, y 120-100 en casa el 6 de marzo de ese mismo año. En el historial global, Boston acumula un récord de 53-42 sobre Dallas en enfrentamientos directos que incluyen temporada regular y playoffs, con un 49-41 si se consideran únicamente los partidos de fase regular. En el actual torneo, ambos equipos se verán las caras dos veces en apenas 15 días: este domingo en Boston y el lunes 30 de noviembre en Dallas.

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Las Finales de 2024 y los partidos que quedaron en la memoria

Los Celtics alcanzaron su título número 18 de la NBA luego de superar a Dallas en cinco encuentros durante las Finales de 2024 (Peter Casey/USA TODAY Sports)

El capítulo más recordado de esta rivalidad se disputó en junio de 2024, cuando ambas franquicias se encontraron en las Finales de la NBA. Los Celtics ganaron la serie en cinco juegos (4-1) para consagrarse campeones por 18.ª vez en su historia, superando a los Los Angeles Lakers como la franquicia más laureada de la liga.

Dentro de esa serie, el Juego 4 quedó grabado en los libros de récords: Dallas aplastó a Boston 122-84 en el American Airlines Center, con 25 de sus 29 puntos de Luka Dončić anotados en la primera mitad. El margen de 38 puntos fue el tercero más abultado en la historia de las Finales de la NBA. Boston respondió en el Juego 5 con un triunfo 106-88 para sellar el título, con Jaylen Brown como MVP de las Finales.

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Horarios para ver el partido en Estados Unidos y Colombia

El partido entre Dallas y Boston se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026 en el TD Garden, ubicado en Boston, Massachusetts. Estos son los horarios según la zona geográfica:

Estados Unidos (hora del Este / ET): 6:00 p. m.

Estados Unidos (hora del Centro / CT): 5:00 p. m.

Colombia / Ecuador / Perú: 6:00 p. m.

Venezuela / Bolivia: 7:00 p. m.

Argentina / Chile / Uruguay: 8:00 p. m.

Canal de televisión, plataforma y datos del encuentro

Fecha: Domingo, 15 de noviembre de 2026

Hora (Colombia): 6:00 p. m.

Escenario: TD Garden, Boston, Massachusetts

Canal en Colombia: ESPN / ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Streaming: NBA League Pass