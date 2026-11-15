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De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron

La Dimayor le ha dado un beneficio a los líderes del Todos contra Todos que puede ser de mucha ayuda, pero no siempre ha sido aprovechado

América de Cali le gana a Nacional con gol de Yeison Guzmán - crédito Atlético Nacional
América de Cali y Atlético Nacional parten como favoritos en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional
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Atlético Nacional y América de Cali demostraron que son los candidatos a quedarse con la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2026, al terminar en las primeras dos posiciones de la tabla de posiciones, tras 19 fechas, y ser las cabezas de serie en los cuadrangulares.

Sumado a eso, los dos conjuntos ganaron el llamado “punto invisible” el beneficio de la Dimayor a los conjuntos con mejor campaña en la fase de Todos contra Todos, muy apetecido por todos y cuyo valor es enorme en la pelea por la final, pero dependerá de cómo lo aprovechen.

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De otro lado, el sorteo de los cuadrangulares dejó a Nacional y América con sus rivales de patio en el mismo grupo, además de que cada uno se verá con un conjunto bogotano (Millonarios y Santa Fe), y el verde volverá a jugar ante Once Caldas.

¿Cómo funciona el “punto invisible”?

Según el medio Espn, dicho beneficio fue implementado por la Dimayor a partir de 2012, cuyo primer semestre fue ganado por Independiente Santa Fe sobre el Deportivo Pasto en la final, y a partir de allí se volvió otro objetivo en el Todos contra Todos.

El “punto invisible” o ventaja deportiva sirve como un método de desempate en los cuadrangulares semifinales, que solo beneficia a los conjuntos que terminen primero o segundo en la ronda inicial, para ponerlos por encima de sus rivales si igualan en puntos.

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-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Atlético Nacional fue primero de la Liga BetPlay con 40 puntos, por encima del América con 36 unidades - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Ese criterio solo aparece cuando se tiene formato de cuadrangulares, pues en las rondas de playoffs cambia para darle localía en la vuelta de los cuartos de final a los cuatro primeros en la tabla, pero no ayuda en caso de igualar en el marcador global.

Pese a ser de mucha ayuda, solo tres equipos avanzaron por el “punto invisible” desde 2012, todos ellos se coronaron campeones y el más reciente fue el Atlético Bucaramanga en 2024, cuando se convirtió en el finalista con el puntaje más bajo en unas semifinales por torneos cortos, al sumar apenas ocho unidades en seis fechas.

Fotografía de Millonarios en el momento de la definición del título ante Independiente Medellín en 2012 - crédito Colprensa
Fotografía de Millonarios en el momento de la definición del título ante Independiente Medellín en 2012 - crédito Colprensa

De otro lado, en la temporada 2019 fue el único año en el que no se aprobó la ventaja deportiva, sino que el primer criterio de desempate fue la diferencia de gol, lo que dejó muchas críticas en su momento porque no se premiaba la buena campaña de los líderes.

Clubes que han clasificado con la ventaja deportiva:

Millonarios (2012-II)

Santa Fe (2014-II)

Bucaramanga (2024-I)

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Los ocho equipos clasificados ya conocieron sus grupos para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, definidos tras la jornada 19 del todos contra todos. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas avanzaron a esta fase.

El Grupo A quedó integrado por Nacional, Once Caldas, Santa Fe y Medellín. América de Cali, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali conformarán el Grupo B, que tendrá un clásico vallecaucano, mientras que la otra zona contará con el clásico paisa.

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Estos son los ocho equipos que clasificaron a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

La primera jornada enfrentará a Medellín con Santa Fe y a Once Caldas con Nacional en el Grupo A; en el Grupo B, Deportivo Cali jugará contra Millonarios y Bucaramanga se medirá con América. La Dimayor prevé confirmar en las próximas horas las fechas y los horarios, con un inicio previsto para el 20 de noviembre.

Queda por saber las fechas de las seis jornadas de los cuadrangulares y la final, aunque se conoció desde hace días, por parte del periodista Juan Felipe Cadavid en La FM, que la definición del título quedaría para el 12 y 16 de diciembre, antes de coronar al campeón de la Copa Colombia.

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