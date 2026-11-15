Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

El conmovedor mensaje de Robert Farah a la victoria de Emiro Navarro en la pelea con Valentino Lázaro en Stream Fighters 5 (@robertfarah/IG)

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Robert Farah le dedicó un emotivo mensaje a Emiro Navarro tras su victoria en Stream Fighters 5, el evento de boxeo organizado por Westcol que se realizó el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

“Lo que te propones, lo logras. Te pusiste en forma, entrenaste varios meses sin parar. Pusiste tu cadera al límite, pero nada te detuvo. Te felicito de corazón”, escribió inicialmente el extenista colombiano en su cuenta de Instagram.

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Farah también destacó lo que para él fue la clave del triunfo del creador de contenido: “Mostraste algo que siempre voy a admirar, y es fortaleza mental y resiliencia. Luchar por un objetivo con un proceso. Las cosas no se dan de la noche a la mañana”.

El propio Navarro respondió al mensaje de Farah con igual emoción: “Te amoooooo Roberto. Gracias por acompañarme este día y apoyarme siempre”.

El extenista y participante de 'Masterchef Celebrity' no dudó en destacar el talento y las cualidades de Emiro Navarro en la pelea (@robertfarah/IG)

Horas después de la velada, Navarro compartió en su cuenta de Instagram un carrete de fotografías con el cinturón de campeón y un mensaje que resumió la noche: “¡LO LOGRAMOS! SOY UN GANADOR. Dios escribió esta victoria antes de que yo me subiera al ring”, escribió, y agradeció a sus patrocinadores oficiales.

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La publicación desató una ola de reacciones de figuras del entretenimiento. Valentina Ferrer celebró con humor: “O sea, ‘¿quién es ese hombre?’. Felicitaciones, el boxeo te queda hot”, comentó, en una reacción que acumuló más de 17.000 likes. Luciano D’Alessandro también se sumó: “Felidades Nena!!!!”, escribió el actor venezolano.

Navarro noqueó a Valentino Lázaro antes del final del segundo asalto

La victoria de Emiro Navarro ante Valentino Lázaro fue uno de los momentos más celebrados de la noche. El combate se detuvo en primera instancia para revisar el estado de la nariz de Valentino y, finalmente, el juez dio por terminada la pelea antes de que concluyera el segundo asalto. Navarro se coronó campeón y, desde el ring, dedicó el triunfo a Dios y agradeció a su equipo y al público presente en el recinto.

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El creador de contenido compartió un mensaje por la emoción que le generó tener la victoria frente a Valentino Lázaro (@emiro_navarro/IG)

El resultado situó a Emiro entre los protagonistas de una cartelera que incluyó diez enfrentamientos, entre combates individuales, peleas por parejas y una exhibición de robots humanoides protagonizada por los propios Westcol y Blessd.

Semanas de incertidumbre por una situación médica que nunca reveló del todo

El camino hasta ese nocaut estuvo marcado por semanas de angustia. El 4 de noviembre, Navarro publicó en sus redes sociales un mensaje que encendió las alarmas entre su comunidad: “He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos”, escribió.

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Poco después, compartió una imagen recostado junto a un equipo de resonancia magnética y pidió oraciones por su salud. El creador de contenido nunca reveló el diagnóstico, pero el silencio abrió paso a toda clase de especulaciones en redes sociales, entre ellas la posibilidad de un tumor cerebral.

“Fue un tema completamente físico”, aclaró antes del pesaje

La intensidad de los entrenamientos físicos reveló la afección médica imprevista para el creador digital, según contó en sus historias instantaneas - crédito @emiro_navarro/Instagram

El viernes 13 de noviembre, durante el pesaje oficial del evento, Navarro salió al paso de los rumores. “Estoy muy bien de salud, todo está bien. Hubo muchos rumores como de un tumor, que en la cabeza… fue un tema completamente físico”, afirmó. El creador de contenido atribuyó sus complicaciones al choque que representó para su cuerpo asumir una preparación deportiva de alta exigencia sin ningún antecedente previo en el deporte.

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“Yo nunca en mi vida había levantado una pesa, no he sido deportista nunca. Esto fue como mi primer paso para meterme en el deporte, entonces sí siento que mi cuerpo en un momento me pasó factura, porque quise como excederme”, explicó.

El 10 de noviembre, días antes del pesaje, Navarro ya había intentado calmar a su comunidad a través de su canal de WhatsApp: “Lo de la pelea fue un tema completamente físico, nada relacionado con ninguna enfermedad. Estoy sano, con el poder y la sangre de Cristo”, escribió, y acompañó el mensaje con un video en el que se lo vio retomar los entrenamientos en el gimnasio.

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