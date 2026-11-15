Colombia

Dos delincuentes armados robaron desde la cicloruta a un conductor atrapado en un trancón en el norte de Bogotá: todo quedó en video

El asalto fue registrado por una grabación difundida en redes sociales, donde se aprecia la actuación de los ocupantes de una motocicleta a plena luz del día en la capital

En la grabación, un motociclista detiene su marcha junto a los separadores viales mientras otro individuo se aproxima y sube como acompañante. Posteriormente, el ocupante trasero extiende su brazo derecho hacia un vehículo rojo detenido en la fila contigua, antes de continuar la marcha en el corredor vehicular (@PasaenBogota/X)

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Los ocupantes de una moto asaltaron a un conductor atrapado en un trancón en el norte de Bogotá, pero el presunto ladrón habría devuelto el bolso que tomó del vehículo antes de escapar junto con su cómplice por una ciclorruta.

El hecho ocurrió en la calle 116 con carrera 71D, según muestra un video difundido en redes sociales. Dos hombres armados circularon en motocicleta, con placa OLK37B, por la ciclorruta y se acercaron a un automóvil particular que permanecía detenido por el tráfico.

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La grabación fue realizada desde otro vehículo que presenció la escena. En las imágenes se observa que el acompañante de la moto descendió para intentar arrebatar pertenencias al conductor.

Mientras se producía el forcejeo, varios conductores de carros que se encontraban en el lugar tocaron las bocinas con la intención de que los asaltantes se alejaran. Un hombre que aparece en el registro audiovisual comentó: “No se está dejando”.

Dos delincuentes armados en motocicleta asaltaron a un conductor en el norte de Bogotá (Colprensa/Captura de video)
Dos delincuentes armados en motocicleta asaltaron a un conductor en el norte de Bogotá (Colprensa/Captura de video)

El acompañante abrió después la puerta trasera del automóvil y revisó un bolso. Luego volvió a subirse a la motocicleta, mientras el conductor del vehículo de dos ruedas intercambió algunas palabras con la víctima.

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El video muestra que, de forma aparente, el hombre dejó nuevamente el bolso dentro del automóvil antes de regresar a la moto. Los dos sujetos huyeron por la misma ciclorruta por la que habían llegado.

Habitantes del sector denunciaron que los mismos individuos tendrían afectados a los vecinos con hurtos diarios de celulares, bolsos y atracos con armas de fuego.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Malditos ojalá algún día se estrellen y se vuelvan una mierda, mejor dicho se maten 🤬“; ”Alguien que le haga un favor a la sociedad y desaparezca estos inutiles"; “Y tienen todo el tiempo del mundo, por eso debemos estar armados todos”; “HAY QUE MATARLOS!!!!!!!!”; “Para eso es que sirven esas reducciones de carril, para que los motociclistas la usen como autopistas y en especial los delincuentes”; “La ciclo ruta ayuda para que los atracadores estén cómodos, los ciclistas por su parte prefieren usar el carril vehicular”; “Qué distinta fuera la cosa si los ciudadanos pudieran andar armados”: fueron algunos de los mensajes.

Los dos sospechosos escaparon del lugar por la ciclorruta luego de cruzar palabras con la víctima (Captura de video)
Los dos sospechosos escaparon del lugar por la ciclorruta luego de cruzar palabras con la víctima (Captura de video)

Se bajó a revisar qué había pasado con su carro y lo mataron: así fue el asesinato de un subintendente de la Policía en un presunto robo

Varias personas fueron interceptadas tras el homicidio del subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos cerca del puente de Gambote, en jurisdicción de Arjona, Bolívar. Entre ellas había dos presuntos delincuentes señalados de una posible participación directa en el crimen.

El uniformado murió después de recibir varios disparos durante un presunto intento de hurto. El ataque ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando estaba de permiso y viajaba en un automóvil particular.

Según la información preliminar de la Policía Nacional, el vehículo sufrió una falla mecánica y sus ocupantes se detuvieron en ese sector. Varios hombres se acercaron inicialmente con una aparente intención de ayudarlos.

La versión conocida indica que esos hombres regresaron luego armados e intentaron quitarles pertenencias a quienes estaban en el automóvil. Durante el hecho hubo un intercambio de disparos que terminó con la muerte de Castillo Cobos.

El subintendente de la Policía Nacional Fabio Castillo Cobos murió en un presunto intento de hurto cerca del puente de Gambote, en Arjona (Policía)
El subintendente de la Policía Nacional Fabio Castillo Cobos murió en un presunto intento de hurto cerca del puente de Gambote, en Arjona (Policía)

El subintendente recibió varios impactos de bala. Tras las detonaciones, unidades policiales llegaron al lugar y alcanzaron a varias personas que, presuntamente, se alejaban de la zona.

El Departamento de Policía Bolívar informó que dos de los interceptados serían presuntos delincuentes vinculados directamente con el homicidio. Las autoridades deberán definir la responsabilidad individual de cada una de las personas involucradas.

El caso ocurrió cuando Castillo Cobos y otros ocupantes de un carro particular se detuvieron por una falla mecánica cerca del puente de Gambote. De acuerdo con la versión preliminar oficial, unos hombres se aproximaron con aparente disposición de ayuda, volvieron armados y habrían intentado cometer un hurto, situación que derivó en el intercambio de disparos.

La institución no reveló las identidades de los sospechosos. Tampoco precisó qué armas habrían sido utilizadas durante el ataque.

La Policía tampoco entregó información sobre los elementos materiales probatorios que fueron recuperados en el procedimiento posterior. Esos datos harán parte de la investigación abierta tras el asesinato.

Las autoridades deberán esclarecer cómo fue el primer contacto entre los hombres y los ocupantes del vehículo. La indagación también busca establecer en qué momento aparecieron las armas y quiénes participaron en los disparos.

El proceso deberá determinar si las personas interceptadas intervinieron en el presunto intento de hurto y en el crimen contra el subintendente.

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