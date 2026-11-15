Aida Victoria Merlano y su mejor amigo ironizan la derrota de El Agropecuario en 'Stream Fighters 5'

Así fue la entrada de El Agropecuario a 'Stream Fighters5' donde solo duró cinco segundos su pelea (@westcol/Kick)

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Aida Victoria Merlano y Diego Camacho reaccionaron con ironía a la derrota de El Agropecuario en Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre creadores de contenido celebrado el 14 de noviembre en Bogotá, donde Juan David Tejada no pudo aguantar ni cinco segundos ante su rival Daren Ramírez por una lesión en el hombro.

La cartelera del enfrentamiento entre influenciadores arrancó con el enfrentamiento que había despertado una de las mayores expectativas de la noche: el combate entre Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario, y Daren Ramírez. Era, además, la primera pelea en la historia del evento que se disputaría sin casco.

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La campana sonó y Tejada intentó tomar la iniciativa con dos jabs de medición, pero Daren respondió con una combinación de golpes que lo derribó, incluido uno que lo impactó en la parte posterior de la nuca.

Aida Victoria Merlano recordó que su expareja intentó golpearla y se burló de lo que vivió el influenciador en la pelea (@aidavictoriam/IG)

Aunque el caucano se puso de pie, el cuerpo médico intervino de inmediato y determinó que presentaba una dislocación de hombro. Los intentos por reubicarlo en el lugar resultaron fallidos: le retiraron los guantes y le colocaron una férula. El combate se dio por terminado con Daren como vencedor en apenas cinco segundos de acción efectiva, convirtiendo el encuentro en uno de los más breves de la historia del evento organizado por Westcol.

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Aida Victoria Merlano y Diego Camacho no dejaron pasar la derrota sin comentar

Las reacciones no tardaron en llegar desde las redes sociales. Aida Victoria Merlano, expareja de Tejada y madre de su hijo Emiliano, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que, sin mencionar directamente a su ex, dejó un mensaje que sus seguidores interpretaron como una referencia directa al resultado de la pelea: “Ah es que tú ganas es cuando le das trompa a las mujeres”.

El comentario más directo vino de Diego Camacho, mejor amigo de Merlano, quien en sus propias historias de Instagram escribió con tono burlón: “Muy bravito con las mujeres y cuando tuvo a un hombre de verdad al frente no duró ni 5 segundos”, acompañado de una larga cadena de risas. La publicación se viralizó rápidamente y acumuló miles de interacciones en pocas horas.

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Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, se burló de la derrota de Juan David Tejada en 'Stream Fighters 5' (@diegocamachogo/IG)

Las reacciones conectan con las denuncias de violencia que Merlano hizo meses atrás

El trasfondo de los mensajes no es menor. En marzo de 2026, Merlano reveló en el podcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franco, que había sido víctima de violencia psicológica y económica durante su embarazo a manos de su entonces pareja. “Me dice la psicóloga: ‘tú fuiste víctima de violencia psicológica todo tu embarazo y de violencia económica’”, relató la creadora de contenido en aquella entrevista.

En ese mismo espacio, Aida Victoria describió cómo la relación pasó de ser un “idilio” a un “infierno”, y detalló episodios de manipulación emocional que incluyeron argumentos religiosos y presiones económicas mientras estaba en estado avanzado de gestación.

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“Terminé en urgencias tres veces porque cuando tú te tragas esas emociones, eso por algún lado tiene que salir”, afirmó. Incluso relató que estuvo a punto de sufrir una agresión física: “Casi me da en la jeta”, dijo, y agregó que acudió a las autoridades a poner una denuncia.

En su aparición en el pódcast "Vos podés", conducido por Tatiana Franko, Aida Victoria Merlano dejó claro que su expareja la intentó golpear en repetidas ocasiones - crédito Vod Podés, el pódcast!/YouTube

Ese historial le dio un peso particular a las publicaciones del 14 de noviembre. Para muchos usuarios, los mensajes de Merlano y Camacho no fueron simples comentarios sobre un resultado deportivo, sino una respuesta cargada de simbolismo frente a quien, según las denuncias, ejerció violencia contra una mujer embarazada.

La polémica de los comentarios se suma a la controversia que ya rodeaba a Tejada

La derrota de El Agropecuario en Stream Fighters 5 llegó en un momento en que Tejada ya arrastraba una controversia pública con Merlano. Apenas horas antes del evento, la barranquillera había respondido a las advertencias legales de su expareja, quien había manifestado en una entrevista que consideraba iniciar acciones judiciales relacionadas con la custodia de Emiliano. La respuesta de Merlano fue contundente: “Que me denuncie”.

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