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Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El entrenador devolvió al equipo a la ronda semifinal después de año y medio de ausencia, luego de vencer 2-0 a Alianza, y compartirá grupo con América, Cali y Bucaramanga

Millonarios
Alberto Gamero clasificó a Millonarios a segunda ronda por segunda ocasión como entrenador en su historia - crédito Colprensa
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El técnico Alberto Gamero afirmó que Millonarios afrontará el cuadrangular B de la Liga BetPlay 2026-II como “un grupo para pelearlo”, luego de que el equipo sellara este sábado su pase a las semifinales con un triunfo 2-0 ante Alianza Valledupar en el estadio El Campín.

Tras dos eliminaciones consecutivas, el entrenador se refirió al diálogo que tuvo con sus jugadores después del partido. “Ya tienen que estar más tranquilos, tienen que estar más seguros de lo que están haciendo y ese es un punto que nosotros necesitamos mejorar”, puntualizó.

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Gamero también felicitó al plantel Sub-17 de Millonarios, dirigido por Daniel Briceño, tras su victoria ante Nacional. El técnico explicó que el cierre de ese encuentro influyó en la charla previa de su equipo: “Nosotros dijimos: podemos hacer lo mismo, porque es un punto de partida, una felicidad de una clasificación”.

Millonarios compartirá grupo con Deportivo Cali, América y Atlético Bucaramanga, en una zona que incluirá los clásicos ante las escuadras vallecaucanas. “Es un grupo fuerte y es un grupo para pelearlo”, sostuvo Gamero, quien remarcó que entrar a los cuadrangulares “es un deber para esta institución”.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Alberto Gamero espera que Millonarios cuente con la mejor condición física en sus jugadores para clasificar a la final de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El conjunto bogotano perdió 0-1 frente al Leopardo durante el semestre y empató 1-1 con los azucareros y 0-0 con los Diablos Rojos. Ante esos antecedentes, Gamero señaló que la preparación física puede ser un factor en la definición: “Seguramente el que más resto físico tenga va a llegar a la final”.

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El técnico consideró que su plantel llegó con convicción al duelo que aseguró la clasificación. “Este es un grupo maduro, es un grupo de experiencia, que sabe para dónde va”, recalcó Gamero a los medios.

El gol de Mateo García y la amarilla de Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado quedó suspendido para el primer partido de los cuadrangulares tras recibir su quinta tarjeta amarilla del campeonato, en el minuto 64, cuando Millonarios buscaba ampliar la diferencia ante el club de Valledupar.

Mateo García abrió el marcador en el minuto 40, luego de una jugada iniciada por David Mackalister Silva. Rodrigo Contreras asistió de taco al mediocampista, que definió por debajo del arquero Antonio Simacas.

Antes del descanso, el equipo azul había generado ocasiones con Andrey Estupiñán, Stiven Barreiro y Rodrigo Ureña. Alianza también tuvo una aproximación con un remate de media distancia de Israel Alba y una llegada de Felipe Pardo anulada por fuera de juego.

Millonarios
Millonarios viene de vencer a Alianza por 2-0 en El Campín, por la fecha 19 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En la segunda parte, Simacas evitó el gol tras un remate de Mackalister Silva y Estupiñán cabeceó desviado. Contreras también tuvo una oportunidad, pero Pedro Franco bloqueó su disparo.

Carlos Darwin Quintero selló la victoria con un cabezazo tras un centro de Contreras desde la izquierda, para que el azul llegara a 30 puntos, terminara séptimo y tranquilo en la última fecha previa a los cuadrangulares.

El fixture del Grupo B: Cali, América, Bucaramanga y Millonarios

La Dimayor, entidad que organiza el fútbol profesional colombiano, publicó el fixture de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 tras confirmar a los ocho clasificados, aunque todavía no informó las fechas ni los horarios de los partidos.

El Grupo A estará integrado por Atlético Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín. América, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali conformarán el Grupo B.

Liga BetPlay
Este es el fixture de las seis jornadas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor

La primera jornada tendrá a Medellín como local ante Santa Fe en el Atanasio Girardot, mientras que Once Caldas recibirá a Nacional en el Palogrande de Manizales. En la otra zona, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios en Palmaseca y Bucaramanga jugará contra América en el estadio Américo Montanini.

La segunda fecha incluirá el clásico paisa, con Nacional ante Medellín, y el clásico vallecaucano, cuando América reciba a Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. Los mismos cruces volverán a disputarse en la jornada 5, con las localías invertidas.

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