Policía incautó una tonelada de cocaína oculta en un cargamento de café en Cartagena

Diran halló 1.000 kilos de cocaína entre café verde procedente de Perú (@ABDELAESPRIELLA/X)

Guardar

La Policía Nacional incautó 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína escondidos en un contenedor con café verde en el puerto de Cartagena, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. El cargamento procedía de Perú y tenía como destino Bélgica.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Antinarcóticos (Diran) dentro de la Estrategia Esmeralda, una operación dirigida a detectar envíos de estupefacientes hacia mercados internacionales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el mandatario, la sustancia fue localizada entre la carga de exportación antes de que el contenedor saliera del país. “Una tonelada de cocaína incautada”, publicó De la Espriella al comunicar el resultado.

La información divulgada no precisó si hubo personas capturadas durante el operativo, cuál era la empresa exportadora vinculada al contenedor ni el punto de destino final del cargamento dentro de Bélgica.

El cargamento iba oculto entre café verde proveniente de Perú

Las autoridades hallaron la droga en un contenedor que transportaba café verde, una modalidad que busca camuflar sustancias ilícitas entre productos de comercio legal. El envío llegó desde Perú y estaba programado para continuar su ruta hacia Europa.

PUBLICIDAD

El presidente señaló que la incautación evitó que cerca de 2,5 millones de dosis de cocaína llegaran a las calles. También sostuvo que el procedimiento afectó las finanzas de las redes involucradas en el narcotráfico transnacional.

Abelardo de la Espriella anunció incautación de cocaína que tenía como destino Europa (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Seguimos cerrándoles las rutas”, afirmó el jefe de Estado en su publicación. El mensaje incluyó un reconocimiento a los policías que participaron en las labores de inspección y control portuario.

La Dirección de Antinarcóticos concentra parte de sus operativos en terminales marítimas, donde revisa contenedores de exportación con apoyo de análisis de riesgo, controles documentales e inspecciones físicas. Los puertos son puntos estratégicos para las organizaciones que intentan enviar cargamentos hacia Europa y otros mercados.

PUBLICIDAD

La Presidencia destacó la Estrategia Esmeralda

De la Espriella presentó el hallazgo como un resultado de la Estrategia Esmeralda, con la que el Gobierno busca intervenir rutas utilizadas para el tráfico de drogas y reducir los recursos de las estructuras criminales.

“El miedo cambió de bando”, expresó el mandatario al referirse a la política de seguridad de su administración. Además, afirmó que las operaciones contra el negocio ilegal continuarán en distintos puntos del

Cargamento de cocaína que iba hacia Bélgica fue interceptado en el puerto de Cartagena (@ABDELAESPRIELLA/X)

Policía incautó 1,68 toneladas de cocaína camufladas en cajas de banano en Urabá

La Dirección de Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional incautó 1.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en un cargamento de banano en el puerto de Urabá, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. El contenedor tenía como destino Amberes, Bélgica.

PUBLICIDAD

El hallazgo hizo parte de la Estrategia Esmeralda, con la que las autoridades buscan detectar envíos de estupefacientes hacia mercados internacionales. La sustancia estaba distribuida en cajas de banano organizadas en cuatro estibas dentro de la unidad de carga.

“Se incautaron 1,68 toneladas”, señaló el jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X. La información oficial no precisó si hubo capturas, cuál era la empresa encargada de la exportación ni la organización responsable del cargamento.

La mercancía tenía prevista su salida desde el puerto de Urabá hacia Amberes, uno de los principales puntos de entrada de productos a Europa. La modalidad consistió en esconder los paquetes entre cajas de banano para introducirlos en la cadena legal de comercio exterior.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la incautación de más de 1.600 kilogramos de cocaína en el Urabá (@ABDELAESPRIELLA/X)

Según el presidente, la intervención evitó la distribución de más de 4,2 millones de dosis de cocaína en la ciudad belga. También calculó que la incautación impidió ingresos superiores a USD 52 millones para las redes dedicadas al narcotráfico.

El mandatario felicitó a los integrantes de la Policía Nacional que participaron en el procedimiento. “No vamos a darles tregua”, afirmó al referirse a los grupos que trafican drogas fuera de Colombia.

La Dian mantiene controles en terminales portuarias y corredores logísticos para identificar contenedores que puedan ser utilizados en exportaciones ilícitas. Las inspecciones incluyen verificación documental, análisis de rutas y revisión física de la carga.

PUBLICIDAD

De la Espriella presentó el resultado como un golpe contra las estructuras que coordinan el envío de droga hacia Europa. Sostuvo que su administración mantendrá operaciones terrestres, aéreas y marítimas contra esas organizaciones. “Los vamos a perseguir”, escribió el presidente.