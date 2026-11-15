Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Nueve años después, celebra su absolución agradeciendo a quienes creyeron en él y a la justicia penal de Colombia por la decisión que le permite recuperar su imagen como profesional y ser humano (@andresando/IG)

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“Hoy quedo absuelto”: estas fueron las palabras con las que el actor Andrés Sandoval, recordado por producciones como La reina del flow y Rosario Tijeras, celebró en Instagram el fin de nueve años de proceso judicial por presunta violencia intrafamiliar contra su expareja, la actriz Katty Osorio, tras el fallo a su favor del Juzgado 112 Penal de Bogotá.

La noticia la recibió Sandoval el viernes 13 de noviembre, horas después de que el juez leyera el sentido del fallo, con un mensaje en sus historias de Instagram con un mensaje directo.

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En un video de casi tres minutos, el actor habló del peso que cargó durante más de nueve años de proceso judicial y agradeció a quienes permanecieron a su lado.

“Nueve años y medio de calumnias, injurias, acusaciones falsas, falsas denuncias, de ataques incesantes contra mí, contra mis hijos, contra mi familia”, describió Sandoval en su canal de YouTube, donde amplió los detalles de lo ocurrido. En Instagram resumió el desenlace con una frase: “Definitivamente, la justicia divina y terrenal existen y ¡la verdad siempre sale a la luz!”.

El actor compartió que sufrió una millonaria pérdida económica debido a la suplantación de su identidad en el negocio de inversiones digitales Omega Pro - crédito @andresando/Instagram

El juez encontró dudas razonables y absolvió al actor

El Juzgado 112 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá examinó durante una audiencia de una hora los testimonios, las valoraciones de Medicina Legal y las pruebas documentales del caso. Al final, el juez concluyó que la Fiscalía no había logrado demostrar más allá de toda duda razonable los hechos atribuidos al actor, acusado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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La acusación, presentada por la fiscal Sandra Milena Rubiano Sotelo, de la Fiscalía 99 Local de Bogotá, comprendía nueve episodios de presunta violencia física, verbal y psicológica contra Katherine Osorio Pabón, conocida artísticamente como Katty Osorio, que se remontaban a 2015, cuando la actriz estaba embarazada de la primera hija en común de la pareja.

Sandoval reconoció el impacto del proceso en su carrera y en su vida como padre

En su pronunciamiento, el actor no solo habló de la absolución. También describió las consecuencias que, según su relato, le dejó el conflicto:

“Hoy quedo absuelto después de tanto tiempo donde mi nombre se puso en duda, donde se afectó mi buen nombre, mi reputación, mi imagen como actor, como realizador audiovisual, como hombre, como ser humano, como papá, hijo, amigo y profesional en general”, afirmó.

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Katty Osorio y Andrés Sandoval fueron una pareja feliz, pero actualmente se enfrentan legalmente - crédito Instagram

Sandoval reconoció además el desgaste económico. Explicó que destinó importantes sumas a distintos abogados sin obtener resultados y que fue solo con Mauricio Camacho, su último defensor, con quien logró un giro en el proceso. “Sin usted no hubiera podido lograr esto”, le dijo públicamente. También agradeció a la Fundación Fundamilia, que según relató lo respaldó tras analizar las pruebas del caso.

Sobre sus hijos, el actor expresó su deseo de recuperar el tiempo perdido y señaló que la justicia civil ya le regula visitas cada sábado. Katty Osorio aclaró, por su parte, que esos encuentros están sujetos a condiciones y acompañamiento institucional.

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Katty Osorio también se pronunció: “Mi prioridad sigue siendo el bienestar de mis hijos”

Mientras Sandoval celebraba en redes, Katty Osorio publicó en su cuenta de Instagram (@kttyop) una carta dirigida a quienes la han acompañado durante el proceso.

Sin referirse directamente al fallo, la actriz eligió las palabras con cuidado: “Hoy es un día profundamente significativo para mis hijos y para mí. Después de más de cinco años de un proceso que ha significado enormes desafíos personales y familiares, esperamos con respeto y esperanza la decisión de la justicia”.

La expareja de Andrés Sandoval aseguró que buscarán apelar la decisión del juez del caso en segunda instancia (@kttyop/IG)

En su mensaje, Osorio reconoció el peso de los años transcurridos. “Han sido años difíciles, de mucho dolor, incertidumbre y aprendizajes que jamás imaginé tener que atravesar”, escribió. También dejó clara su postura frente al resultado: “Hoy mi mayor deseo es que este proceso encuentre una respuesta conforme a las pruebas y a las garantías de justicia que todos merecemos”.

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La actriz cerró con una frase que sintetizó su estado de ánimo: “Hay momentos en los que las palabras no alcanzan. Hoy es uno de ellos. Mi prioridad sigue siendo el bienestar y la tranquilidad de mis hijos”.

La defensa de Osorio anunció que impugnará el fallo el 22 de enero

El caso no cierra aquí. El equipo legal de Osorio anunció que impugnará la decisión el próximo 22 de enero, lo que mantiene abierta una disputa que, más allá de los tribunales, se ha desarrollado también en medios y redes sociales durante años. Él, por su parte, siempre negó las acusaciones de violencia física y sostuvo que el proceso afectó su carrera y su acceso a sus hijos.

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Katty Osorio y Andrés Sandoval tienen un lío legal por la custodia de sus hijos - crédito redes sociales

Con esta decisión absolutoria, Sandoval cerró —al menos por ahora— una etapa. “Con esta decisión me permiten creer en que nuevamente voy a salir adelante”, afirmó.