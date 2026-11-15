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Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

El club lleva dos fechas afrontando la Liga BetPlay con plantilla sub-20 por el cese de actividades de la nómina profesional, que mostró su situación ante la falta de dinero

Deportivo Pasto
Deportivo Pasto agravó su crisis económica por la decisión de la plantilla profesional de entrar en huelga hasta que les cancelen todo - crédito Colprensa
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Los futbolistas de Deportivo Pasto afirmaron que acumulan dos meses y 15 días sin recibir el pago de sus salarios y reclamaron soluciones a la dirigencia del club y a las autoridades del fútbol colombiano.

La denuncia fue difundida por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) a través de un comunicado firmado por integrantes del plantel. Allí, los jugadores también alertaron sobre presuntos incumplimientos en los aportes al sistema de seguridad social.

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“Expresamos nuestra profunda preocupación e inconformidad ante los reiterados incumplimientos en el pago de nuestras obligaciones laborales”, señalaron los futbolistas en el texto publicado por el gremio de jugadores, que hace meses realiza un acompañamiento al caso.

El plantel dijo que no se cumplió una promesa de pago

Según el comunicado, el presidente de Deportivo Pasto había asumido el compromiso de cancelar las obligaciones pendientes el viernes 13 de noviembre. Los jugadores indicaron que esa fecha transcurrió sin que se efectuaran los desembolsos.

Dicha fecha llegó y el compromiso no fue cumplido, aumentando la incertidumbre y la preocupación entre los integrantes de la plantilla”, expresaron en el documento publicado en redes sociales.

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Deportivo Pasto
Los jugadores del Deportivo Pasto siguen con los problemas por la falta de salarios y los incumplimientos en los acuerdos de los directivos con ellos - crédito Acolfutpro

El plantel sostuvo que el problema no se limita a los salarios. “Durante el presente año hemos recibido comunicaciones relacionadas con el incumplimiento en los pagos al sistema de seguridad social”, afirmaron los futbolistas, quienes advirtieron sobre las consecuencias de esa situación para sus garantías laborales.

Los jugadores pidieron la intervención de Dimayor y los ministerios

En el documento, los integrantes del equipo describieron la situación que atraviesan algunos de sus compañeros y sus familias. “Hoy muchos de nuestros compañeros enfrentan dificultades para cumplir con el pago de sus arriendos, las pensiones y obligaciones escolares de sus hijos”, indicaron.

No estamos reclamando privilegios, estamos exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos”, concluyeron los futbolistas, que exigieron el pago de los salarios y de las obligaciones relacionadas con la seguridad social.

(Cristian Bayona-Colprensa)
Deportivo Pasto apeló a su nómina sub-20 para enfrentar a Santa Fe y Junior, por la huelga de sus profesionales por los salarios - crédito Cristian Bayona-Colprensa

El reclamo fue dirigido a los directivos de Deportivo Pasto, al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Carlos Zuluaga, al Ministerio del Deporte y al Ministerio del Trabajo, pues desde el Gobierno nacional no se ha hecho una intervención para las respectivas indagaciones y sanciones.

Por el momento, el club terminó la temporada 2026 y afronta una dura situación para cumplir con las obligaciones económicas y el armado de la nómina para 2027, pues si superan los dos meses de salarios adeudados, los futbolistas en cuestión tienen la libertad de renunciar de manera unilateral, según normativa de la FIFA, y demandar dicho caso.

Cambio de presidente

Deportivo Pasto anunció una reorganización ejecutiva durante el cierre de la temporada, en medio de los malos resultados de la Liga BetPlay 2026-2 y las críticas de una parte de sus aficionados. El club redistribuirá las responsabilidades de la presidencia para mejorar su funcionamiento interno.

La institución designó a Wilber Roberto Castro Valencia como presidente ejecutivo y a Andrés Camilo Chávez Carabalí como presidente y representante legal. Según el comunicado, la modificación busca optimizar la eficiencia operativa y cuenta con respaldo legal, estatutario y regulatorio.

Deportivo Pasto
Deportivo Pasto cambió de presidente en medio de la crisis económica que provocó falta de pagos en los salarios de jugadores - crédito Deportivo Pasto

El equipo sumó 49 puntos de 117 posibles en 2026, con un rendimiento de 41,88 %. La situación provocó cuestionamientos contra jugadores y dirigentes, mientras que algunos aficionados vandalizaron la sede del club, campeón en 2006.

De esta manera, el futuro para la temporada 2027 no es claro en el cuadro Volcánico por los problemas económicos, la contratación de un nuevo técnico y refuerzos en una nómina que pide mejoras en las condiciones laborales o serán muchas las bajas para el nuevo campeonato, como le pasaría al Deportivo Pereira porque comparte el mismo problema del Pasto.

El plantel profesional del Deportivo Pasto suspendió sus actividades a causa de los sueldos adeudados (@germanandrespaz-X)
El plantel profesional del Deportivo Pasto suspendió sus actividades a causa de los sueldos adeudados - crédito @germanandrespaz-X

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