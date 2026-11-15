Colombia

Padre de Mateo Pérez, periodista asesinado por orden de alias Primo Gay, pide justicia: “Que sea extraditado”

La familia del comunicador reclama que el proceso avance sin aplazamientos y establezca la intervención de todos los responsables, tras la detención del señalado jefe que pasó de las disidencias al Clan del Golfo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades capturaron a Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia. (Ejército Nacional de Colombia/@ISAZULETA - X)
Guardar

La captura de Neider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, reactivó las exigencias de justicia por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa ilegal en Briceño, Antioquia, el 8 de mayo de 2026.

El comunicador, de 24 años, desapareció el 5 de mayo mientras realizaba labores de reportería en la vereda Palmichal, en zona rural del municipio del noreste antioqueño. La investigación atribuyó inicialmente el homicidio a integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, un grupo armado al que las autoridades responsabilizan por el secuestro, tortura, desaparición forzada y asesinato del periodista.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información divulgada tras el operativo, los sicarios que estarían bajo la presunta dirección de alias Primo Gay dispararon cinco veces contra Pérez Rueda. Dos personas han sido capturadas por el homicidio, mientras las investigaciones buscan establecer todas las responsabilidades individuales.

créditos @AbadColorado/X | @Laura_Ardila_A/X
El padre de la víctima respaldó la eventual extradición del sospechoso a Estados Unidos y reclamó el avance del proceso judicial. (@AbadColorado/X | @Laura_Ardila_A/X)

La detención de este líder armado generó la reacción de la familia del asesinado periodista. Carlos Pérez, padre del comunicador, afirmó a La FM que espera que la captura permita esclarecer el caso y que el señalado responda judicialmente por la muerte de su hijo. “Lo primero que pedimos es que se le imputen cargos en el homicidio de Mateo para que se esclarezca la verdad”, declaró.

PUBLICIDAD

El padre sostuvo que Primo Gay, por su condición de jefe del grupo armado tiene una alta responsabilidad en el asesinato, pese a que el sujeto había cambiado de grupo armado al pasar de las disidencias de las Farc al Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). “Él como jefe de este grupo, tiene mucha responsabilidad en el asesinato”, indicó el familiar al citado medio de comunicación.

Al ser consultado sobre la eventual extradición de alias Primo Gay a Estados Unidos, Carlos Pérez respondió: “También estoy de acuerdo con eso”.

Pérez pidió que el proceso judicial avance sin demoras y cuestionó los aplazamientos que, según dijo, han afectado el expediente. “Ojalá que siga adelante y podamos darle punto final y para que condenen los que haya que condenar”, puntualizó.

Sobre la información que conoció acerca del ataque, el familiar describió la actuación de los agresores como cruel y reclamó que la investigación determine la participación de todas las personas involucradas. La familia insiste en que el crimen no puede quedar impune.

Pérez se encontraba próximo a iniciar la recta final de sus estudios universitarios, los cuales alternaba con su otra pasión: el periodismo - crédito @medellinunal/IG
La investigación judicial vinculó inicialmente el homicidio con integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. (@medellinunal/IG)

La necropsia registró cinco impactos de bala y lesiones posteriores a la muerte

El informe forense divulgado por Canal 1 Noticias estableció que Mateo Pérez Rueda murió por heridas de arma de fuego. La necropsia ubicó la fecha probable de muerte alrededor del 5 de mayo de 2026, aunque precisó que se requerían más elementos para fijarla con exactitud.

El examen documentó cinco lesiones por proyectil. Dos impactos alcanzaron el cráneo y causaron lesiones cerebrales; otro comprometió el pulmón derecho, uno afectó el hígado y el último provocó una fractura en la rodilla izquierda y daños en vasos sanguíneos.

El informe de necropsia confirmó cinco impactos de proyectil y estableció una hipótesis compatible con un patrón de ejecución. (EFE/ STR)
El informe de necropsia confirmó cinco impactos de proyectil y estableció una hipótesis compatible con un patrón de ejecución. (EFE/ STR)

La causa de muerte fue establecida como una lesión craneal extensa provocada por un proyectil de arma de fuego, con laceración encefálica. El documento añadió que la ubicación de los disparos en la cabeza planteaba una hipótesis compatible con un patrón de ejecución.

El reporte también identificó heridas causadas con un elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha. Según el análisis médico-legal, fueron producidas después de la muerte y podrían estar relacionadas con un intento de alterar las condiciones del cuerpo o dificultar su hallazgo, sin que el informe definiera su propósito ni autoría.

La fuerza pública programó el traslado en helicóptero de alias Primo Gay a Medellín para su entrega a la Fiscalía. (extrayendo crédito…)
La fuerza pública programó el traslado en helicóptero de alias Primo Gay a Medellín para su entrega a la Fiscalía. (extrayendo crédito…)

Alias Primo Gay será trasladado a Medellín

Tras la captura, las autoridades prevén trasladar en helicóptero a alias Primo Gay a Medellín, donde quedará a disposición de la justicia colombiana. La Fiscalía deberá definir los cargos que formulará en su contra y avanzar en las indagaciones por los hechos que se le atribuyen.

El presidente también planteó que el detenido podría ser recluido en una cárcel en alta mar, descrita como un barco. Sin embargo, esa posibilidad dependerá de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, mientras continúa el proceso en su contra.

Temas Relacionados

alias Primo GayMateo PerezAsesinato periodistaDisidencias de las FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las alianzas que logró establecer alias Primo Gay antes de ser capturado: su estructura pretendía sumarse al Clan del Golfo

Los investigadores detectaron que Néider Yesid Uñates López sería trasladado a Campamento y Angostura, donde pretendía reunirse con alias Richard, del Clan del Golfo, para consolidar vínculos previos con esa organización armada

Las alianzas que logró establecer alias Primo Gay antes de ser capturado: su estructura pretendía sumarse al Clan del Golfo

Vehículo con explosivos detonó en el peaje Pipiral de la vía Villavicencio-Bogotá: autoridades ofrecen millonaria recompensa

El paso fue suspendido de manera preventiva después del atentado contra la estación de cobro y quedó habilitado desde las 4:00 a. m. por la antigua calzada

Vehículo con explosivos detonó en el peaje Pipiral de la vía Villavicencio-Bogotá: autoridades ofrecen millonaria recompensa

Abelardo de la Espriella pidió la salida de Jaime Vives de Coljuegos tras presuntas irregularidades en su título: “Nadie tiene corona”

El presidente colombiano aseguró que Jaime Vives “tiene que irse” de la dirección de Coljuegos, luego de señalar que el funcionario desconoce las directrices impartidas desde la Casa de Nariño

Abelardo de la Espriella pidió la salida de Jaime Vives de Coljuegos tras presuntas irregularidades en su título: “Nadie tiene corona”

Dos delincuentes armados robaron desde la cicloruta a un conductor atrapado en un trancón en el norte de Bogotá: todo quedó en video

El asalto fue registrado por una grabación difundida en redes sociales, donde se aprecia la actuación de los ocupantes de una motocicleta a plena luz del día en la capital

Dos delincuentes armados robaron desde la cicloruta a un conductor atrapado en un trancón en el norte de Bogotá: todo quedó en video

Policía incautó una tonelada de cocaína oculta en un cargamento de café en Cartagena

La droga estaba escondida en un contenedor con café verde que llegó desde Perú y tenía previsto continuar su ruta hasta Bélgica, según informó el presidente Abelardo de la Espriella

Policía incautó una tonelada de cocaína oculta en un cargamento de café en Cartagena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

“No estoy embarazada”: La cantante Jenny López aclaró que los montajes en redes son falsos

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

Thalía agradeció la invitación de Karol G a compartir escenario durante su gira 'Viajando por el mundo Tropitour'

Aida Victoria Merlano y su mejor amigo ironizan la derrota de El Agropecuario en 'Stream Fighters 5'

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron