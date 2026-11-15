“No estoy embarazada”: La cantante Jenny López aclaró que los montajes en redes son falsos

La joven cantante desmintió los constantes rumores que se generan con imágenes de inteligencia artificial (@elchismosocol/IG)

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“No estoy embarazada. Repito: no estoy embarazada. Cambio y fuera”, fue la respuesta de Jenny López durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que la cantante colombiana salió al paso de los rumores que la ubican esperando un hijo del intérprete de música popular Jhonny Rivera, con quien contrajo matrimonio el pasado 22 de febrero de 2026 en Arabia, Risaralda.

La artista contó que, de entre los miles de mensajes que recibe en sus cajones de preguntas, el tema del embarazo es uno de los más repetidos. Según explicó, entre 1.000 y 2.000 consultas que llegan a su perfil, esa inquietud aparece de manera constante, lo que la llevó a responder con la misma firmeza de otras ocasiones, pero esta vez con más detalle.

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López señaló que buena parte de las especulaciones se alimenta de imágenes que circulan en redes sociales en las que aparece supuestamente en estado de gestación.

Para ella, el origen de esas publicaciones es claro: “Están utilizando mucha inteligencia artificial. Cada semana salen y salen y salen fotos creadas con IA como si yo estuviera a punto de parir”, afirmó.

Jhonny Rivera cumple 50 años - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Frente a quienes le preguntan cómo desmentir esas imágenes, la cantante ofreció un argumento concreto: sus presentaciones en vivo. “Yo voy a conciertos en vivo todos los fines de semana y en eso no tengo cómo hacerles un Photoshop”, dijo, y añadió que no tendría motivo alguno para negar un embarazo si este fuera real.

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De inmediato, las reacciones aparecieron y mensajes como: “La gente ya no tiene nada más que hacer, no quieren hijos y ya”; “Son una pareja hermosa, él ya tuvo sus hijos, llegará el momento en el que ella diga que lo quiere y lo buscarán”; “Por la edad no es, porque vimos un actor por ahí que con 52 años dejó embarazada a la mujer”, entre otros.

La pareja dejó claro desde su boda que los hijos no son un plan inmediato

La aclaración de López se suma a una postura que tanto ella como Rivera han sostenido desde que formalizaron su unión.

Jhonny Rivera y Jenny López se comprometieron frente al público en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @jennylopez_oficial y @lakalle/Instagram

Días después de la ceremonia, el cantante fue el primero en responder a esa pregunta ante sus seguidores: “Por ahora no se está contemplando eso, porque hay que disfrutar un poquito en pareja”, señaló entonces, y agregó que la crianza también implica resignar privacidad, algo que ambos consideran fundamental en esta etapa.

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En septiembre de 2026, fue la propia López quien volvió a referirse al asunto con una reflexión más extensa. “Yo me casé este año. Estoy disfrutando mucho de mi matrimonio”, dijo, y mencionó que tanto ella como su esposo están concentrados en sus carreras musicales. “Si llegan los hijos, son bienvenidos, pero en este instante no los estoy buscando”, precisó.

Rivera y López se casaron tras tres años de noviazgo y un compromiso en el Movistar Arena

La relación entre ambos artistas se hizo pública después de tres años de noviazgo. El compromiso llegó en mayo de 2025, cuando Rivera le pidió matrimonio a López durante el concierto con el que celebró sus 20 años de carrera en el entonces Movistar Arena de Bogotá.

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La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La boda se realizó nueve meses después en una ceremonia religiosa en Arabia, municipio del departamento de Risaralda y tierra de infancia del cantante.

Desde que su vínculo se hizo oficial, la pareja ha enfrentado preguntas recurrentes sobre su diferencia de edad —Rivera tiene 52 años; López, 23— y sobre la posibilidad de tener hijos. Ambos han respondido en múltiples ocasiones que cualquier novedad en ese sentido la comunicarán ellos mismos.

Por ahora, la cantante tiene compromisos de conciertos todos los fines de semana y continúa con el desarrollo de su carrera musical.