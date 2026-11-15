Colombia

“No estoy embarazada”: La cantante Jenny López aclaró que los montajes en redes son falsos

La cantante colombiana aseguró que los montajes digitales aparecen cada semana y recordó que sus presentaciones de fin de semana permiten comprobar que las versiones sobre una dulce espera no son ciertas

La joven cantante desmintió los constantes rumores que se generan con imágenes de inteligencia artificial (@elchismosocol/IG)
Guardar

“No estoy embarazada. Repito: no estoy embarazada. Cambio y fuera”, fue la respuesta de Jenny López durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que la cantante colombiana salió al paso de los rumores que la ubican esperando un hijo del intérprete de música popular Jhonny Rivera, con quien contrajo matrimonio el pasado 22 de febrero de 2026 en Arabia, Risaralda.

La artista contó que, de entre los miles de mensajes que recibe en sus cajones de preguntas, el tema del embarazo es uno de los más repetidos. Según explicó, entre 1.000 y 2.000 consultas que llegan a su perfil, esa inquietud aparece de manera constante, lo que la llevó a responder con la misma firmeza de otras ocasiones, pero esta vez con más detalle.

PUBLICIDAD

López señaló que buena parte de las especulaciones se alimenta de imágenes que circulan en redes sociales en las que aparece supuestamente en estado de gestación.

Para ella, el origen de esas publicaciones es claro: “Están utilizando mucha inteligencia artificial. Cada semana salen y salen y salen fotos creadas con IA como si yo estuviera a punto de parir”, afirmó.

Jhonny Rivera y Jenny López, pareja de cantantes
Jhonny Rivera cumple 50 años - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Frente a quienes le preguntan cómo desmentir esas imágenes, la cantante ofreció un argumento concreto: sus presentaciones en vivo. “Yo voy a conciertos en vivo todos los fines de semana y en eso no tengo cómo hacerles un Photoshop”, dijo, y añadió que no tendría motivo alguno para negar un embarazo si este fuera real.

PUBLICIDAD

De inmediato, las reacciones aparecieron y mensajes como: “La gente ya no tiene nada más que hacer, no quieren hijos y ya”; “Son una pareja hermosa, él ya tuvo sus hijos, llegará el momento en el que ella diga que lo quiere y lo buscarán”; “Por la edad no es, porque vimos un actor por ahí que con 52 años dejó embarazada a la mujer”, entre otros.

La pareja dejó claro desde su boda que los hijos no son un plan inmediato

La aclaración de López se suma a una postura que tanto ella como Rivera han sostenido desde que formalizaron su unión.

Jhonny Rivera y Jenny López se comprometieron frente al público en el Movistar Arena de Bogotá
Jhonny Rivera y Jenny López se comprometieron frente al público en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @jennylopez_oficial y @lakalle/Instagram

Días después de la ceremonia, el cantante fue el primero en responder a esa pregunta ante sus seguidores: “Por ahora no se está contemplando eso, porque hay que disfrutar un poquito en pareja”, señaló entonces, y agregó que la crianza también implica resignar privacidad, algo que ambos consideran fundamental en esta etapa.

En septiembre de 2026, fue la propia López quien volvió a referirse al asunto con una reflexión más extensa. “Yo me casé este año. Estoy disfrutando mucho de mi matrimonio”, dijo, y mencionó que tanto ella como su esposo están concentrados en sus carreras musicales. “Si llegan los hijos, son bienvenidos, pero en este instante no los estoy buscando”, precisó.

Rivera y López se casaron tras tres años de noviazgo y un compromiso en el Movistar Arena

La relación entre ambos artistas se hizo pública después de tres años de noviazgo. El compromiso llegó en mayo de 2025, cuando Rivera le pidió matrimonio a López durante el concierto con el que celebró sus 20 años de carrera en el entonces Movistar Arena de Bogotá.

La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram
La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La boda se realizó nueve meses después en una ceremonia religiosa en Arabia, municipio del departamento de Risaralda y tierra de infancia del cantante.

Desde que su vínculo se hizo oficial, la pareja ha enfrentado preguntas recurrentes sobre su diferencia de edad —Rivera tiene 52 años; López, 23— y sobre la posibilidad de tener hijos. Ambos han respondido en múltiples ocasiones que cualquier novedad en ese sentido la comunicarán ellos mismos.

Por ahora, la cantante tiene compromisos de conciertos todos los fines de semana y continúa con el desarrollo de su carrera musical.

Temas Relacionados

Jenny LópezJhonny RiveraEmbarazoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Otros funcionarios del gobierno Petro siguen en sus cargos, después de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella: quiénes son

Los directores del Instituto Nacional para Ciegos y Instituto Nacional para Sordos continúan activos en sus puestos estatales sin reemplazos oficiales, pese a las decisiones para relevar delegados de la gestión anterior

Otros funcionarios del gobierno Petro siguen en sus cargos, después de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella: quiénes son

De película: joven en moto persiguió y detuvo a una res descontrolada en Popayán

El acompañante de una motocicleta lanzó un lazo hacia el animal mientras avanzaba por la carretera

De película: joven en moto persiguió y detuvo a una res descontrolada en Popayán

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

El extenista colombiano destacó la disciplina del influencer, quien respondió con cariño luego de sentirse acompañado durante la velada de boxeo organizada por Westcol en Bogotá ante miles de asistentes

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

La madre de alias “Primo Gay” defiende al cabecilla capturado en Antioquia: “Eres un guerrero”

La mujer, identificada como Doris López, publicó en TikTok un mensaje de apoyo y cuestionó que usuarios calificaran de "criminal" al señalado jefe armado del Clan del Golfo

La madre de alias “Primo Gay” defiende al cabecilla capturado en Antioquia: “Eres un guerrero”

Gustavo Petro respondió al informe que lo señala como supuesto cómplice del fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela: “Elecciones con bloqueo”

El expresidente colombiano insistió en que, durante las elecciones de Venezuela de 2024, se aplicaron bloqueos y medidas que calificó de antidemocráticas

Gustavo Petro respondió al informe que lo señala como supuesto cómplice del fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela: “Elecciones con bloqueo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

Thalía agradeció la invitación de Karol G a compartir escenario durante su gira 'Viajando por el mundo Tropitour'

Aida Victoria Merlano y su mejor amigo ironizan la derrota de El Agropecuario en 'Stream Fighters 5'

Resultados de ‘Stream Fighters 5′: así quedaron las peleas de boxeo y el duelo de robots de Westcol y Blessd en el Coliseo Medplus

‘El Agropecuario’ perdió en apenas cinco segundos en Stream Fighters 5: Lina Tejeiro se despachó por el resultado

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron