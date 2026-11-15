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Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

A falta de ratificarse el sistema para la próxima temporada, todo quedó listo para la próxima pelea por mantener la categoría, junto con los dos ascendidos

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Internacional de Bogotá es uno de los clubes comprometidos con la tabla del descenso para 2027 -crédito Lina Gasca/Colprensa
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Se terminó la fase de Todos contra Todos de la Liga BetPlay, que dejó a los ocho clubes clasificados a los cuadrangulares y quiénes continuarán en la pelea por la tabla de la reclasificación para los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027.

Otro punto clave es el descenso, pues luego de conocerse los dos clubes que bajaron a la “B” para 2027, también se definió la tabla de promedios para esa misma temporada en la primera división, cuyo sistema acumula el puntaje de los últimos tres años.

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Cabe recordar que ese sistema de descenso aún está a la espera de que la Dimayor lo ratifique en asamblea ordinaria, como cada año, pues siempre se han presentado propuestas para modificarlo, así como el formato de competencia de todos los certámenes profesionales en el fútbol colombiano, al que se sumará además la Primera C especial, organizada por la Federación Colombiana de Fútbol.

La tabla del descenso para 2027

La última jornada de la Liga BetPlay, jugada el sábado 14 de noviembre en la tarde, traía consigo múltiples intereses en juego, incluso para los nueve conjuntos que llegaron a esa fecha sin opciones de clasificar a los cuadrangulares o escalar en la reclasificación.

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La tabla de promedios de 2027 empezará a sumar lo acumulado en las temporadas 2025 y 2026, pero solo lo hecho en las primeras fases de cada torneo para darle condiciones de igualdad a todos, cuyo puntaje se saca de la división de puntos acumulados por partidos disputados.

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Así quedó la tabla de promedios para el descenso en la Liga BetPlay 2027, a falta de los dos ascendidos - crédito @josasc/X

Para empezar, los que arrancarán de últimos son los dos ascendidos de la Primera B 2026, que tendrán su propio promedio y, en los últimos años, se ha dado la tendencia de que algunos se han mantenido más de un año, como ocurrió con Fortaleza, desde 2024, y Llaneros, a partir de 2025.

De otro lado, Internacional y el Deportivo Pereira iniciarán la Liga BetPlay 2027 en riesgo de descenso, pues el Matecaña, que en 2026 sufrió mucho por la crisis económica, estará en el puesto 18 con 0,94, mientras que los capitalinos, al heredar la campaña 2025 del antiguo La Equidad, quedó con 0,94 de promedio en la posición 17.

El cuadro "Matecaña" tendrá que pensar en los promedios del descenso para la temporada 2027 (David Jaramillo-Colprensa)
El cuadro "Matecaña" tendrá que pensar en los promedios del descenso para la temporada 2027 (David Jaramillo-Colprensa)

Otros conjuntos cerca de la llamada “zona roja”, que son los últimos dos lugares de la tabla de promedios, son el Cúcuta Deportivo, que salvó la categoría en 2026 sobre Jaguares y Boyacá Chicó, y Fortaleza, cuyos malos resultados provocaron que volviera a preocuparse para ese año.

Despedidas diferentes en Cúcuta

El Cúcuta Deportivo venció 2-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio General Santander, con goles de Dayan Pérez a los 36 minutos y Gustavo Torres a los 72. El resultado permitió al equipo de Norte de Santander cerrar la temporada 2026 con la permanencia asegurada, aunque quedó fuera de los cuadrangulares semifinales, y el Felino dejó la “A” antes de volver al Torneo BetPlay en 2027.

El Motilón fue más insistente pese a sus imprecisiones y encontró la ventaja cuando Pérez aprovechó un rebote dentro del área tras un tiro de esquina. Jaguares apenas generó una ocasión clara, un remate lejano de Faber Gil que atajó Federico Abadía.

Cúcuta vs. Jaguares
Cúcuta venció a Jaguares por 2-0 en Norte de Santander, por la fecha 19 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Gustavo Torres amplió la diferencia de cabeza tras un centro de Marlon Carabalí y una mala salida del arquero Diego Martínez. El local también tuvo el debut liguero de Matías Castellanos como lateral derecho y cerró la jornada con el ingreso de Jhonathan Agudelo, quien terminó arrodillado y besando el césped entre lágrimas.

El conjunto fronterizo terminó el semestre con 27 puntos, producto de ocho victorias, ocho derrotas y tres empates, en el décimo lugar de la tabla. Atlético Nacional, América, Cali, Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios, Medellín y Once Caldas avanzaron a la siguiente fase, mientras Jaguares ya había descendido.

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