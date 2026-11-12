Colombia

Ejército neutralizó explosivo que había sido instalado en la casa de un líder campesino en Antioquia: fue atribuido al Clan del Golfo

Las autoridades intervinieron tras recibir información sobre una amenaza contra un referente comunitario y su familia. Las tropas militares hallaron una carga enterrada junto al patio de la casa rural

Este fue el artefacto hallado en la propiedad rural del líder comunitario - crédito material suministrado a Infobae
Este fue el artefacto hallado en la propiedad rural del líder comunitario - crédito material suministrado a Infobae
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El Ejército Nacional informó que destruyó en forma controlada un dispositivo explosivo improvisado que había sido instalado detrás de la vivienda de un líder campesino en la vereda Guaico, zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.

Según el reporte oficial de la Séptima División, el artefacto tenía más de 20 libras de explosivo y estaba enterrado junto a un muro exterior de la casa, en un sector cercano al patio y la cocina.

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La institución atribuyó el hecho a una presunta alianza entre el Clan del Golfo y la estructura 5 de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

La operación se activó tras información de inteligencia militar sobre una posible acción contra el líder social y su familia. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 llegaron al lugar con técnicos antiexplosivos y un canino especializado en detección de explosivos.

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