Colombia

Informe revelado por concejal de Bogotá pone bajo la lupa presuntas irregularidades en negocio de $2,4 billones de El Campín y Sencia

El informe del cabildante Juan David Quintero fue entregado a la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía para revisar cambios contractuales, condiciones financieras y la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte

El documento de más de 70 páginas fue entregado a la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía para revisar cambios contractuales, condiciones financieras y la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Prensa Juan David Quintero/Concejo de Bogotá)
Guardar

El concejal de Bogotá Juan David Quintero radicó ante organismos de control un informe de más de 70 páginas que plantea presuntas irregularidades en la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín, un proyecto cuyo valor estimado se acerca a $2,4 billones.

El documento solicita investigar posibles conflictos de interés, cambios contractuales, condiciones financieras y la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd). Quintero entregó el material a la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

PUBLICIDAD

Según el concejal, las entidades deben establecer si hubo advertencias previas sobre eventuales incompatibilidades, quiénes conocieron el expediente y qué decisiones tomaron antes de la firma del contrato con Sencia S.A.S.

El negocio de $2,4 billones incluye usos comerciales e inmobiliarios

La APP concede a Sencia el desarrollo, operación, mantenimiento y explotación económica del complejo de El Campín. La iniciativa contempla un nuevo estadio, además de auditorio, hotel, oficinas, comercios, parqueaderos y espacios para eventos.

Sencia, administrador de El Campín
El Idrd firmó el contrato de concesión con Sencia en junio de 2024 (Contraloría de Bogotá)

El valor de casi $2,4 billones corresponde al tamaño proyectado de la inversión y del negocio, no a un detrimento patrimonial ya establecido. La tesis del informe es que una concesión de esa magnitud habría sido estructurada con condiciones que podrían resultar favorables para los privados y poco convenientes para Bogotá.

PUBLICIDAD

Quintero sostuvo que la ciudad “privilegió un negocio especulativo” y pidió a los órganos de control revisar las pruebas reunidas por su equipo. También solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán medidas frente al equipo directivo del IDRD mientras avanzan las indagaciones.

El informe cuestiona el paso de un exasesor del Idrd a Sencia

Uno de los puntos centrales se refiere a Jaime Luque Ramírez, que, según la información citada, fue asesor de la dirección de APP del Idrd hasta el 16 de mayo de 2019. La propuesta inicial de prefactibilidad para transformar El Campín fue dirigida a Luque el 21 de diciembre de 2018, cuando figuraba como “Director APP” de la entidad.

El documento señala que, en junio de 2024, Luque aparecía como representante legal suplente de Sencia. El Idrd firmó el contrato con esa sociedad el 7 de junio de ese año y, posteriormente, Luque remitió pólizas de la concesión al Instituto como representante legal de la empresa.

Para el concejal, los hechos podrían encajar en una incompatibilidad prevista en el Código General Disciplinario. La norma citada prohíbe de manera indefinida asesorar asuntos privados cuando un exservidor conoció directamente de esos asuntos durante sus funciones públicas. La eventual aplicación de esa regla dependerá de determinar el grado de participación de Luque en el trámite y el acceso que tuvo a información o decisiones sobre el proyecto.

Los pagos y la contraprestación concentran los reparos económicos

El informe también cuestiona un pago de $26.101 millones por costos de estructuración que Sencia habría hecho a APP CDEC, originador de la iniciativa y accionista vinculado al concesionario. Según el documento, una minuta publicada antes de la adjudicación condicionaba ese reconocimiento a que el originador no resultara ganador, pero esa condición habría desaparecido del contrato definitivo.

El Idrd ha sostenido, de acuerdo con el informe, que no hubo recursos públicos comprometidos porque el pago se realizó entre empresas privadas. El cuestionamiento de Quintero apunta a que la obligación se habría incorporado a un contrato estatal y habría beneficiado al grupo que obtuvo la concesión.

Otra crítica se dirige a la contraprestación para el Distrito. El contrato fija un pago equivalente al 1% de los ingresos brutos, aunque solo 0,2% quedaría en una subcuenta de libre destinación del Idrd; el resto se distribuiría entre mecanismos para riesgos y solución de controversias.

Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Sencia
El informe cuestiona la contraprestación que recibiría el Distrito por la explotación económica del complejo (Sencia)

El documento calcula que en 2025 la contraprestación total causada fue de cerca de $390,8 millones, sobre ingresos brutos implícitos por $39.086 millones. De esa suma, alrededor de $78,1 millones habrían quedado disponibles para el Instituto.

El Otrosí No. 1 y la venta accionaria deberán ser revisados

El informe incluye reparos al Otrosí No. 1, suscrito en julio de 2025, que habría cambiado la ingeniería inicial: en lugar de reconstruir el estadio por tribunas sobre la huella actual, permitiría levantar un nuevo escenario en otra zona del predio y mantener en funcionamiento el existente durante las obras.

El cambio elevó la capacidad contractual a 50.000 asistentes y modificó la solución de parqueaderos. Quintero plantea que las autoridades deben definir si la modificación alteró sustancialmente el objeto adjudicado y requería un nuevo proceso de selección.

Asimismo, el reporte menciona la compra del 51% de Sencia por parte de Corficolombiana por unos $85.949 millones. La transacción no prueba por sí misma una irregularidad, pero el informe pide verificar las reglas sobre cambio de control, la permanencia de quienes acreditaron experiencia y los beneficios obtenidos antes de que el nuevo estadio esté construido.

Nemesio Camacho El Campín
Quintero pidió examinar la legalidad del Otrosí No. 1 firmado para modificar el proyecto (Infobae/Javier García)

Las autoridades deberán establecer si existen faltas disciplinarias, fiscales, penales o contractuales. Entre tanto, Quintero pidió llamar a Luque a esclarecer su actuación y examinar la legalidad de las decisiones adoptadas durante la estructuración, adjudicación y ejecución de la APP.

Cabe señalar que el informe no determina responsabilidades ni equivale a una decisión judicial, fiscal o disciplinaria. Los señalamientos se presentan como hipótesis que deberán ser contrastadas por las autoridades con contratos, estudios, comunicaciones internas y demás documentos del proceso.

Temas Relacionados

El CampínContratos PúblicosSenciaConcejo de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ataques terroristas con drones en Tibú, Norte de Santander: se reportan preliminarmente tres militares muertos y otros tres heridos

De acuerdo con información inicial, durante la jornada del 12 de novimebre se conocieron dos hechos violentos contra la fuerza pública: un ataque en la vereda El Diamante y otro más en la vereda Barco La Silla; ambos con fatalidades

Ataques terroristas con drones en Tibú, Norte de Santander: se reportan preliminarmente tres militares muertos y otros tres heridos

José Manuel Restrepo calificó de “pobre” e “irracional” el trabajo de oposición del Pacto Histórico: “Una cantidad de tonterías”

El vicepresidente afirmó que la oposición es clave para construir democracia y aseguró que la labor del partido de Iván Cepeda y de Gustavo Petro ha estado carente de propuestas

José Manuel Restrepo calificó de “pobre” e “irracional” el trabajo de oposición del Pacto Histórico: “Una cantidad de tonterías”

Cathy Juvinao cuestionó los $380.000 millones reportados y apenas $7.000 millones en ejecución del Fondo Milagro: solo con “TikToks haciendo show”

A tres meses del terremoto del 10 de agosto, las preguntas sobre la inversión para las víctimas siguen sin despejarse, por lo que la congresista lanzó varios cuestionamientos al Gobierno nacional

Cathy Juvinao cuestionó los $380.000 millones reportados y apenas $7.000 millones en ejecución del Fondo Milagro: solo con “TikToks haciendo show”

Centro de Memoria Histórica denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en proyecto museográfico sobre la masacre de Bojayá: esto encontró

La denuncia penal está relacionada con el proceso de adecuación en el municipio chocoano, luego de que varios presuntos emisores de cotizaciones manifestaran que no elaboraron ni reconocían los documentos presentados por un contratista

Centro de Memoria Histórica denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en proyecto museográfico sobre la masacre de Bojayá: esto encontró

Gregory Meeks, congresista demócrata de EE. UU., reaccionó a las disculpas de Omar Bula y destacó el respaldo bipartidista a Colombia: “Es bienvenido”

El pronunciamiento del congresista demócrata se produce en un momento determinante para la diplomacia colombiana, pues su colectividad tendrá el control de las dos cámaras legislativas estadounidenses a partir de enero y una mayor influencia sobre las decisiones de cooperación con el país

Gregory Meeks, congresista demócrata de EE. UU., reaccionó a las disculpas de Omar Bula y destacó el respaldo bipartidista a Colombia: “Es bienvenido”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Actriz y creadora de contenido colombiana murió tras una difícil batalla contra el cáncer: “Hasta su último segundo nos enseñó a vivir”

J Balvin emocionó con su discurso de reconocimiento a Daddy Yankee, Persona del Año de los Latin Grammy 2026: “Por tu culpa”

Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelaron detalles de su luna de miel: hablaron hasta de juguetes sexuales

Deportes

Presidente de Internacional de Bogotá reveló cuál fue el objetivo de la demanda contra el América ante el TAS: no iba por los tres puntos

Presidente de Internacional de Bogotá reveló cuál fue el objetivo de la demanda contra el América ante el TAS: no iba por los tres puntos

América de Cali contemplará acudir al Tribunal Federal Suizo por el caso Yhormar Hurtado, tras la decisión del TAS que favoreció a Inter de Bogotá

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se refirió a la decisión del TAS que favoreció a América: “Solo queríamos que se respetara la norma”

El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones

Presidente de Independiente Medellín reveló la posición de la institución sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico del “Poderoso de la Montaña”