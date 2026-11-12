Salario mínimo 2027: así es la fórmula para calcular el aumento del auxilio de transporte para millones de trabajadores; esto es lo que incide

En Colombia, más de 2,4 millones de trabajadores formales reciben el auxilio de transporte, según el Dane - @TransMilenio/X

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El auxilio de transporte en Colombia no aumentará en 2027 en el mismo porcentaje que el salario mínimo, aunque ambas decisiones se adopten al cierre de 2026. La decisión sobre el auxilio corresponde al Gobierno nacional, que deberá evaluar las condiciones económicas y los costos de desplazamiento de los trabajadores antes de expedir la norma aplicable desde enero de 2027.

El porcentaje que se defina para el salario mínimo no determina por sí solo el monto de este beneficio. El auxilio busca contribuir a los gastos de traslado entre la residencia y el lugar de trabajo, por lo que no funciona como un incremento general de la remuneración.

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Quienes ganan un salario mínimo y reúnen las condiciones para recibirlo suman actualmente $2.000.000 mensuales antes de los descuentos correspondientes. En 2025, el salario mínimo era de $1.423.500 y el auxilio ascendía a $200.000. Para 2026, el primero subió $327.405, hasta $1.750.905, mientras el segundo aumentó $49.095, hasta los actuales $249.095.

La diferencia entre los incrementos de 2026 ilustra que el auxilio y el salario mínimo no están sujetos a una misma regla. El salario aumentó 23,7%, mientras el beneficio para transporte registró un ajuste de 24,5%, una variación superior que no obliga a repetir esa relación en 2027.

El auxilio de transporte brinda garantías de desplazamiento a los trabajadores - crédito Colprensa

El auxilio tiene una finalidad compensatoria y no constituye salario, de modo que su actualización responde a factores distintos de los que rigen la remuneración mínima. La normativa vigente establece que “no existe una disposición que ordene aumentar el auxilio exactamente en la misma proporción que la inflación, la productividad o el salario mínimo”.

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Por esa razón, conocer el porcentaje definitivo del incremento salarial para 2027 no bastará para establecer el nuevo valor del auxilio. El Gobierno podrá mantener coherencia con la política salarial, pero deberá adoptar una decisión específica para ese componente del ingreso laboral.

Criterios del Gobierno para actualizar el auxilio

La Ley 15 de 1959 creó el auxilio patronal de transporte para determinados trabajadores y otorgó al Gobierno la facultad de regular su reconocimiento. A diferencia del salario mínimo, este beneficio “no cuenta con una fórmula matemática obligatoria que determine su incremento anual”.

Además, el Decreto 1470 de 2025, expedido el 29 de diciembre de ese año por el gobierno de Gustavo Petro, fijó el auxilio correspondiente a 2026. La norma elevó el pago mensual desde $200.000 hasta $249.095 y definió las condiciones para reconocerlo durante el año en curso.

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El decreto vincula el ajuste con la evolución de los costos efectivos de transporte, la preservación del ingreso disponible de los trabajadores de menores remuneraciones y la función compensatoria del beneficio. Estos elementos permiten que el porcentaje del auxilio difiera del aplicado al salario mínimo.

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La decisión para 2027 deberá plasmarse en la disposición que expida el Gobierno antes de que entren en vigor los nuevos valores. El antecedente de 2026 permite observar cómo se aplicó el criterio, pero no fija una pauta obligatoria para el año siguiente.

Cómo se definirá el aumento salario mínimo de 2027

La fijación del salario mínimo se rige por la Ley 278 de 1996 y sigue un procedimiento distinto al previsto para el auxilio. La discusión se desarrolla en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), integrada por representantes del Gobierno, los empresarios y las organizaciones de trabajadores. Esta debe valorar la inflación, la productividad, el crecimiento del producto interno bruto (PIB), la contribución de los salarios al ingreso nacional y la meta de inflación del Banco de la República. Con esos parámetros, las partes deben procurar una decisión concertada a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

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Si la negociación no produce un acuerdo, el Gobierno puede fijar el salario mínimo mediante decreto, con base en los procedimientos y criterios previstos por la ley. Ese mecanismo no traslada automáticamente los mismos indicadores al cálculo del auxilio de transporte.

El nuevo salario mínimo sí tendrá una consecuencia directa sobre el grupo de personas que puede acceder al beneficio, porque el límite de ingresos se expresa en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, el valor individual del auxilio seguirá sujeto a una determinación independiente.

Quiénes reciben el auxilio y qué pagos laborales afecta

Como ejercicio meramente ilustrativo, un incremento de 8% sobre los $249.095 vigentes llevaría el auxilio mensual a cerca de $69.023. Si el ajuste fuera de 10%, el valor alcanzaría aproximadamente $274.005, aunque “los cálculos únicamente muestran cómo variaría el monto al aplicar diferentes porcentajes”.

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Dichos escenarios no representan proyecciones oficiales ni anuncios del Gobierno. El monto que rija desde enero de 2027 dependerá de la decisión que adopte la administración tras considerar los costos de movilidad y la situación económica de los trabajadores de menores ingresos.

En Colombia existen varios tipos de transporte: taxi, moto, bicicletas y transporte público son algunos - Secretaría de Movilidad

Durante 2026, el beneficio corresponde a trabajadores particulares y servidores públicos que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplen los demás requisitos. Con un salario mínimo de $1.750.905, el tope actual es de $3.501.810 mensuales, cifra que se modificará junto con el nuevo salario mínimo de 2027.

El derecho al pago no nace únicamente por estar dentro de ese límite salarial. “El trabajador debe necesitar desplazarse para cumplir sus funciones y no recibir de su empleador un servicio de transporte gratuito que cubra completamente ese recorrido”, dice la ley. El auxilio tampoco se causa durante vacaciones, licencias no remuneradas o períodos de suspensión del contrato. Cuando corresponde reconocerlo por una fracción del mes, el empleador debe liquidarlo de forma proporcional al tiempo que proceda.

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Aunque no integra el salario, el auxilio sí hace parte de la base para liquidar cesantías y prima de servicios. En cambio, no se incorpora a los aportes a salud y pensión ni al cálculo de vacaciones, por lo que su modificación incide en determinados pagos laborales sin alterar todos los componentes de la nómina.

Quiénes no tienen derecho a recibir el auxilio de transporte

No todos los trabajadores reciben el auxilio de transporte. Aquellos a los que no se les paga son los que:

Devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (es decir, ingresos de hasta $3.501.810).

No necesitan desplazarse.

No tengan gasto de transporte diario.

No necesitan desplazamiento al trabajo.

No tengan días efectivos de desplazamiento.

No tengan prestación efectiva del servicio.

No hayan firmado contrato laboral subordinado.

No incurran en transporte diario.